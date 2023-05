Troupes mobilisées, nouvelles restrictions prévues à la fin des expulsions de migrants du titre 42

L’administration Biden a déclaré qu’elle enverrait 1 500 soldats supplémentaires à la frontière mexicaine pour rejoindre les 2 500 soldats de la Garde nationale déjà présents pour aider les douanes et la protection des frontières américaines dans la surveillance et la saisie de données. Le premier groupe de troupes se rendra à El Paso mercredi, ont indiqué des responsables. Les troupes se joindront aux agents d’asile, aux médecins et aux 24 000 officiers et agents du Département de la sécurité intérieure pour gérer l’afflux attendu.

Les responsables ont déclaré qu’ils ouvriraient les premiers «centres de traitement régionaux» en Colombie et au Guatemala pour diriger les migrants vers des voies légales vers ce pays et peut-être d’autres. Le département d’État a déclaré qu’il prévoyait à terme d’ouvrir environ 100 centres de traitement régionaux dans tout l’hémisphère occidental. Les responsables n’ont pas précisé quels autres pays pourraient accueillir les centres, ni comment ils seraient financés.

Dans les prochains jours, les responsables lanceront une nouvelle plate-forme en ligne permettant aux migrants de prendre rendez-vous pour arriver dans un centre, où plus de 140 responsables de la sécurité intérieure et du département d’État, travaillant avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l’Organisation internationale pour les migrations, diriger les migrants vers la réinstallation des réfugiés aux États-Unis ou d’autres voies vers ce pays, le Canada ou l’Espagne.

Le CBP et l’Immigration and Customs Enforcement, deux agences du Department of Homeland Security, étendront l’application de la loi. Le CBP a ouvert cette semaine deux nouvelles installations de détention et l’ICE ajoutera 5 000 lits et étendra les vols d’expulsion. La santé et les services sociaux augmentent également sa capacité à héberger des enfants et des adolescents migrants non accompagnés, qui ont traversé la frontière en nombre record.