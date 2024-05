Troubles en Nouvelle-Calédonie : Ils se sont envolés pour une escapade romantique. Ils sont désormais piégés alors que Macron tente de réprimer les émeutes.

CNN

Lorsque Maxwell Winchester et sa femme sont arrivés en Nouvelle-Calédonie, une île du Pacifique Sud, il y a près de deux semaines, ils étaient impatients de vivre ce qui serait leurs premières vacances sans enfants depuis qu’ils sont devenus parents.

Mais ce qui était censé être une escapade romantique a plutôt laissé le couple australien bloqué et loin de leurs enfants dans leur État d’origine, Victoria, après émeutes meurtrières éclaté sur le territoire français déclenché par changements électoraux du gouvernement national.

« Nous sommes à l’abri sur place parce qu’il est en grande partie trop dangereux de partir. Nous avons eu des barricades, des émeutes… des magasins pillés, incendiés. Notre banlieue près de chez nous n’a pratiquement plus rien », a-t-il déclaré jeudi à CNN.

Dans l’hôtel où ils séjournent, la nourriture et les médicaments commencent à manquer, a-t-il déclaré, et on ne sait pas quand l’aide arrivera ; les évacuations des ressortissants étrangers ont été suspendues jeudi en raison de Arrivée du président français Emmanuel Macron pour des discussions.

« Nous avons des gens qui n’ont plus de médicaments… Les gens manquent de nourriture. D’autres Australiens bloqués ont dû aller chercher des noix de coco pour manger », a-t-il déclaré.





Aujourd’hui, le couple et d’autres ressortissants étrangers bloqués sur l’île tentent désespérément de trouver un moyen de rentrer chez eux, les vols commerciaux étant annulés et le principal aéroport international fermé.

« Notre ambassade a été absente le premier jour, et nous n’avons eu de leurs nouvelles qu’hier soir pour la première fois pour un appel d’aide sociale », a-t-il déclaré. « Nous sommes frustrés par tout cela… Ce que j’espère, c’est que notre gouvernement nous évacuera rapidement. »

L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont commencé envoyer des avions gouvernementaux L’ambassade d’Australie en Nouvelle-Calédonie a déclaré sur Facebook que 108 Australiens et autres touristes avaient été transportés avec succès de l’île à Brisbane sur deux vols mardi.

« Nous continuons à travailler avec des partenaires pour soutenir le départ de tous les Australiens qui souhaitent partir », a-t-il déclaré mercredi dans un communiqué.

Mais Winchester a déclaré que lui et les autres touristes n’avaient aucune idée du moment où ce pourrait être leur tour. Le gouvernement local estime qu’environ 3 200 personnes attendent de quitter ou d’entrer sur l’île.

Le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT) indique sur son site Internet qu’il « communique directement avec les Australiens enregistrés en Nouvelle-Calédonie sur les options de départ de la Nouvelle-Calédonie » et a demandé aux Australiens de l’île d’enregistrer leurs coordonnées sur le portail en ligne de l’agence.

Obtenu par CNN Les gens font la queue dans un magasin de fournitures en Nouvelle-Calédonie, tandis que de grands supermarchés à proximité ont été incendiés et pillés lors des émeutes sur le territoire français.

Située à environ 1 500 kilomètres au nord-est de Brisbane, la Nouvelle-Calédonie est depuis longtemps une destination populaire auprès des Australiens et des Néo-Zélandais à la recherche du soleil et des plages du Pacifique.

Mais c’est aussi un vestige du passé colonial de la France, un territoire à l’autre bout du monde où de nombreux habitants indigènes souffrent d’une pauvreté profondément enracinée et ont longtemps été irrités sous le régime parisien.

Les dernières manifestations, les pires depuis les années 1980, ont été déclenchées par la colère du peuple autochtone kanak face à un amendement constitutionnel approuvé en France qui modifierait les personnes autorisées à participer aux élections, ce qui, selon les dirigeants locaux, risque de diluer le vote kanak.

Les troubles ont tué au moins six personnes et laissé une série de voitures incendiées et de magasins pillés, avec des barricades routières restreignant l’accès aux médicaments et à la nourriture.

La situation est devenue si grave que Macron a été contraint de parcourir quelque 16 000 kilomètres (10 000 miles), atterrissant sur une île bouillonnante de ressentiment de la part des dirigeants des communautés autochtones, des propriétaires d’entreprises et des touristes bloqués.

Macron est arrivé jeudi en Nouvelle-Calédonie, déclarant aux journalistes que « le retour à la paix » était sa priorité absolue – mais que les forces de sécurité françaises resteraient sur le territoire « aussi longtemps que nécessaire, même pendant les Jeux Olympiques ».

Trois mille forces de sécurité françaises ont déjà été déployées, et un certain nombre d’entre elles sont encore arrivées jeudi, a-t-il indiqué. Il a ajouté qu’il estime que l’état d’urgence « ne devrait pas être prolongé », à condition que toutes les forces politiques de l’île lancent « un appel clair à la levée des barrages routiers ».

Dans le cadre de sa visite, Macron « mettra en place une mission » en Nouvelle-Calédonie, a indiqué la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot lors d’une conférence de presse en début de semaine. Cette visite intervient alors que la France se prépare pour les Jeux Olympiques de Paris, qui se tiendront du 26 juillet au 11 août.

Mais l’arrivée de Macron n’a pas été un réconfort pour Winchester et son épouse, qui séjournent dans un complexe en dehors du centre-ville. Ils ont décrit l’anxiété et le désespoir qui régnaient parmi les clients et le personnel de l’hôtel. Le complexe a barricadé toutes les routes menant à l’hôtel, ne laissant qu’une seule entrée gardée 24h/24 et 7j/7, a-t-il expliqué.

Et parmi les touristes bloqués, la frustration grandit face à ce qu’ils considèrent comme un manque d’assistance ou d’instructions claires de la part de leurs gouvernements.

Le gouvernement australien n’informe ses ressortissants de ses plans d’évacuation que 30 minutes avant le vol « pour des raisons de sécurité », a déclaré Winchester – ce qui signifie que « tout le monde est constamment sur les nerfs et a peur de quitter les chambres d’hôtel au cas où ils recevraient un appel l’informant eux (pour monter dans l’avion).

Contacté par CNN pour commentaires, le DFAT a souligné mercredi une déclaration en ligne de la ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong.

« Le gouvernement australien est prêt à aider davantage de touristes en provenance de Nouvelle-Calédonie et dispose d’avions prêts à voler. Nous n’avons pas reçu d’autorisations pour des vols supplémentaires. Nous savons que c’est frustrant pour les Australiens qui restent », a-t-elle écrit sur X, anciennement Twitter. « Nous travaillons pour assurer les vols demain. »

Théo Rouby/AFP/Getty Images Un immeuble incendié dans une zone industrielle de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, le 20 mai 2024.

L’aéroport international étant fermé, les vols d’évacuation ne peuvent partir que de l’aéroport national, situé à proximité du centre-ville – qui est largement inaccessible aux personnes séjournant plus loin, comme Winchester et d’autres clients de leur complexe, en raison des barrages routiers et de la violence armée sur le territoire. les principales autoroutes.

« Ma femme et moi n’avons pas de voiture, nous n’avons donc aucun moyen de nous rendre en ville si nous prenons l’avion », a-t-il déclaré. « Nous ne savons pas s’ils vont venir nous évacuer de l’endroit où nous nous trouvons ou non. Mais traverser la ville en voiture est très dangereux en ce moment.»

Les ressortissants néo-zélandais présents sur l’île se trouvent dans une situation similaire : leurs gouvernements leur ont demandé de se rendre en ville en voiture et de laisser leur voiture dans un hôtel pour éviter d’être détournés, avant d’être récupérés là-bas pour être évacués, a-t-il déclaré.

« Et avec la visite de Macron, la situation pourrait empirer », a-t-il ajouté. « Le gouvernement français n’a pas bien géré cette situation. Et si (Macron) dit des choses erronées et rentre ensuite en France, tout pourrait recommencer – c’est notre crainte.»

Pendant ce temps, les ressortissants étrangers bloqués continuent de chercher une issue – tout en accumulant de lourdes factures, Winchester décrivant les touristes dépensant des dizaines de milliers de dollars en nourriture, hébergement et fournitures.

Le couple essaie maintenant de se rendre dans la ville avec des ressortissants néo-zélandais et de trouver un vol avec eux – dans l’espoir d’être en sécurité en nombre lors de ce voyage périlleux.

« La position de notre propre gouvernement est désormais que les Français vont nous expulser, et nous n’avons pas confiance dans la capacité du gouvernement français à assurer notre sécurité », a-t-il déclaré.