Troubles du ventre en voyage : voici comment les prévenir ou les apaiser

Vous voyagez cet été et cet automne ? N’oubliez pas d’emporter ces remèdes contre la digestion.



Avec la levée des restrictions de voyage COVID, les Américains ont hâte de reprendre la route. Certaines estimations suggèrent que 75% d’entre nous prévoient de voyager dans le pays pendant l’étéet des chiffres récents montrent que les voyages internationaux en provenance des États-Unis plus que doublé en mai 2022 par rapport à l’année dernière.

Mais lorsque vous faites vos valises, gardez à l’esprit la santé digestive. Les problèmes de ventre comme la diarrhée, la constipation et l’indigestion sont des compagnons de voyage trop courants.

“Les voyages perturbent de nombreux rythmes naturels du corps, y compris la digestion, explique le Dr Kyle Staller, gastro-entérologue au Massachusetts General Hospital, affilié à Harvard. “Les changements d’heure, les horaires d’alimentation modifiés et les troubles du sommeil sont tous des coupables probables, en particulier chez ceux qui ont déjà tripes sensibles.”

Voici un examen plus approfondi de trois troubles digestifs courants, comment les prévenir et comment les gérer.

Ventre de voyage : Diarrhée

La diarrhée est la maladie liée aux voyages la plus courante. En règle générale, les gens ont des selles molles et liquides avec des crampes et une urgence. La diarrhée peut résulter d’une infection causée par la consommation d’aliments ou d’eau contaminés par des bactéries ou des parasites intestinaux, ou être déclenchée par un changement d’environnement ou le stress chez les personnes souffrant de diarrhée intermittente.

Comment prévenir la diarrhée : Éviter les aliments et l’eau contaminés et pratiquer une bonne hygiène en se lavant les mains sont souvent les meilleurs moyens d’éviter la diarrhée des voyageurs.

Restez bien hydraté. Dans les pays en développement, l’eau en bouteille scellée en usine est l’option la plus sûre. (Et utilisez toujours de l’eau en bouteille pour vous brosser les dents.) Évitez la glace car elle peut provenir d’une eau insalubre.

Comment faire face à la diarrhée: La plupart des épisodes de diarrhée disparaissent d’eux-mêmes après quelques jours et disparaissent dans les cinq jours. Cependant, consultez un médecin si vous souffrez de diarrhée sanglante, de fortes douleurs abdominales et/ou de fièvre, ou si votre diarrhée dure plus d’une semaine ou deux.

Sinon, suivez ces étapes pour faciliter votre processus de récupération :

Remplacer les fluides perdus. Évitez la déshydratation en buvant de l’eau en bouteille et des boissons pour sportifs à faible teneur en sucre qui contiennent des électrolytes.

Évitez la déshydratation en buvant de l’eau en bouteille et des boissons pour sportifs à faible teneur en sucre qui contiennent des électrolytes. Utilisez des produits en vente libre. Un médicament pour soulager la digestion qui contient les ingrédients actifs lopéramide (Imodium) ou sous-salicylate de bismuth (Pepto-Bismol, Kaopectate) aide à réduire la fréquence des selles molles et liquides et à soulager les crampes. Prenez comme indiqué.

Ventre de voyage : Constipation

La constipation de voyage survient lorsque vous ne respectez pas votre horaire régulier. Assis pendant des heures, comme pendant un long vol et des trajets en train ou en bus, et l’interruption de votre alimentation habituelle sont deux coupables possibles. La constipation peut durer un jour ou deux ou plus.

Comment prévenir la constipation : Il existe certaines étapes avant le voyage pour vous aider à éviter la constipation, surtout si vous y êtes sujet.

Augmenter les fibres et les fluides. Assurez-vous que votre alimentation avant le voyage comprend beaucoup de fibres, ce qui rend les selles plus molles et plus confortables à passer. Les aliments riches en fibres comprennent de nombreux fruits, comme les pommes (avec la peau), les framboises et les poires ; des haricots; et les aliments à grains entiers comme les céréales de son. Vous pouvez également utiliser des suppléments de fibres comme la méthylcellulose (Citrucel) et le psyllium (Metamucil). Ne chargez pas trop de fibres à la fois, car cela peut entraîner des ballonnements et des gaz. Vous devez également boire suffisamment d’eau et augmenter votre apport en fibres.

Comment faire face à la constipation : Les laxatifs oraux en vente libre peuvent aider à tout faire avancer.

Agents de formation de masse. Ceux-ci comprennent le polycarbophile de calcium (FiberCon), la méthylcellulose (Citrucel) et le psyllium (Metamucil). Ils prennent environ un jour pour fonctionner, mais peuvent être utilisés indéfiniment. Assurez-vous de les prendre avec beaucoup de liquides comme indiqué sur l’étiquette.

Ventre de voyage : Indigestion

Certaines choses ne sont tout simplement pas d’accord avec votre corps. Qu’il s’agisse d’essayer les cuisines locales ou de manger plus que d’habitude, votre estomac peut s’énerver comme à la maison et déclencher une indigestion – douleurs à l’estomac, ballonnements et brûlures d’estomac.

Comment prévenir l’indigestion : Les voyages peuvent perturber nos habitudes alimentaires habituelles, alors essayez de continuer à manger et à boire sous contrôle. Par exemple:

Regardez la consommation d’alcool. Certaines personnes trouvent que même des boissons alcoolisées occasionnelles peuvent déclencher un épisode, alors n’en abusez pas.

Trop manger peut augmenter le risque d’indigestion. Concentrez-vous sur des portions plus petites et des repas plus petits et plus fréquents ; par exemple, de petits repas quatre fois par jour au lieu de trois fois. Ralentir. Un excès de gaz peut également survenir si vous avalez trop d’air en mangeant trop vite ou en parlant en mangeant.

Comment faire face à l’indigestion: L’indigestion passe généralement d’elle-même en peu de temps, mais il existe des moyens de faciliter le processus.

Utilisez des remèdes en vente libre. Selon vos symptômes, vous pouvez bénéficier de pilules ou liquides antiacides médicament contre les maux d’estomac comme le sous-salicylate de bismuth (Pepto-Bismol, Kaopectate) un bloqueur d’acide pour le soulagement des brûlures d’estomac, comme un inhibiteur de la pompe à protons comme l’oméprazole (Prilosec) ou le lansoprazole (Prevacid), ou un bloqueur H2 comme la famotidine (Pepcid, Pepcid AC) Un remède anti-gaz comme Gas-X qui contient de la siméthicone.

Si vous devez utiliser ces remèdes régulièrement pendant plus de deux semaines, contactez votre médecin.