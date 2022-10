Troubles conservateurs : une brève chronologie des bouleversements politiques au Royaume-Uni

LONDRES (AP) – C’est un cliché britannique qu’une semaine, c’est long en politique. Liz Truss l’a prouvé jeudi lorsqu’elle est devenue la première ministre britannique la plus courte de l’histoire. En quelques jours, son demi-tour sur les plans économiques qui ont rendu les marchés mondiaux nerveux et les démissions de ministres clés ont incité des appels au sein du parti de Truss pour qu’elle démissionne. Mais le remaniement au sommet n’est pas une exception dans l’histoire récente des conservateurs britanniques, dont les derniers problèmes se préparent depuis des années.

LA DÉCISION DE DAVID CAMERON

Certains observateurs attribuent la crise actuelle du leadership aux luttes intestines du Parti conservateur sur le rôle de l’Union européenne pendant le mandat de Cameron de 2010 à 2016 à la tête de la Grande-Bretagne. Le Premier ministre pro-UE a décidé de résoudre le débat en appelant à un référendum national sur l’adhésion de la Grande-Bretagne au bloc. Avec près de 52 % des voix pour partir et 48 % pour rester, le référendum de 2016 a abouti à un Brexit qui divise. Cela a également conduit Cameron à démissionner.

LE MANDAT BREXIT DE MAY

Theresa May a succédé à Cameron en tant que chef conservateur et Premier ministre avec pour mandat de «réaliser le Brexit». Elle est restée en poste pendant trois ans et 11 jours, date à laquelle le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne était toujours en suspens. La Chambre des communes a rejeté à trois reprises l’accord de retrait que le gouvernement May avait négocié avec l’UE. Ce fut une période tumultueuse embourbée dans la frustration à Bruxelles et la discorde à Westminster. Suite à une série de démissions liées au Brexit de son gouvernement et sous la pression de son parti, May a fini par démissionner.

LE TOUR DE BORIS JOHNSON

En juillet 2019, le militant de Leave Boris Johnson est devenu le troisième Premier ministre britannique en un peu plus de trois ans. Johnson a finalement fait en sorte que le Brexit se produise en janvier 2020 après quatre ans de querelles internationales. L’émergence de la pandémie de coronavirus des semaines plus tard a de nouveau fait dévier le Royaume-Uni de sa trajectoire. Johnson’s a été accusé d’agir trop lentement pour limiter les déplacements, créer un programme efficace de test et de traçabilité et projeter les personnes âgées vulnérables. Bien que Johnson ait reçu des éloges pour le déploiement rapide d’un programme de vaccination à l’échelle nationale, les restrictions strictes imposées aux entreprises, aux événements publics et aux rassemblements privés que le gouvernement a finalement imposées jetteraient les bases de la fin de son mandat.

À QUI EST CETTE FÊTE ?

Des photos et des témoignages ont émergé indiquant que Johnson et des responsables gouvernementaux ont enfreint leurs propres règles COVID-19 sur les rassemblements sociaux pendant la pandémie. En avril de cette année, Johnson a reçu un avis de pénalité fixe pour avoir assisté à un tel rassemblement. Il a été le premier Premier ministre britannique en exercice à être puni pour avoir enfreint la loi. Le scandale, surnommé “partygate” par la presse britannique, a déclenché une vague de dégoût à travers la Grande-Bretagne, en particulier parmi ceux qui n’étaient pas autorisés à assister aux funérailles d’êtres chers décédés pendant la pandémie. Bien que Johnson ait survécu à un vote de censure à ce sujet, des révélations en juillet selon lesquelles il avait nommé un whip en chef adjoint accusé d’inconduite ont conduit à une vague de démissions ministérielles. Cela a coûté son travail à Johnson. Il a annoncé sa démission le 7 juillet.

TRUSS ENTRE DANS L’HISTOIRE

L’alliée de Johnson et ancienne ministre des Affaires étrangères Liz Truss a dépassé l’ancien chef du Trésor Rishi Sunak en septembre pour devenir la troisième femme Premier ministre britannique – et la dernière dirigeante à rencontrer la reine Elizabeth II. Cependant, Truss restera probablement dans les mémoires pour sa brièveté. Après avoir démissionné jeudi, elle détient le record du plus court mandat de l’histoire britannique moderne, avec seulement 44 jours de mandat. Sa disparition a été rapide. La livre a chuté après l’annonce de son mini-budget, qui comprenait des milliards de réductions d’impôts non financées. Pour contrecarrer les dégâts, Truss a fait demi-tour sur les principales politiques fiscales et a remplacé son chef du Trésor. Mais la démission mercredi de la ministre de l’Intérieur Suella Braverman, qui est partie avec des critiques pointues de son patron, a déclenché un torrent d’appels conservateurs pour que Truss démissionne également.

Thomas Adamson à Paris a contribué à cette histoire.

