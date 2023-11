Troubles au sein du gouvernement britannique après qu’un ministre clé ait critiqué la police avant la marche pro-palestinienne le jour de l’armistice

Londres

CNN

—



Le gouvernement britannique se prépare à un week-end difficile.

Délicat car Rishi Sunak, un Premier ministre dont prise sur le pouvoir semble déraper à chaque instant, est un leader en temps de crise qui semble avoir du mal à gérer les crises.

Samedi, le Royaume-Uni marquera le jour de l’Armistice – date commémorant de facto la fin de la Première Guerre mondiale. Samedi également, des manifestants pro-palestiniens défileront dans le centre de Londres pour exiger un cessez-le-feu dans le conflit Israël-Hamas. La marche se terminera devant l’ambassade américaine dans le sud de Londres.

À un moment donné, Sunak voulait empêcher cette marche d’avoir lieu par crainte que les manifestants ne vandalisent le cénotaphe, un monument au centre de Londres dédié à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie au combat.

Le cénotaphe est le point central du dimanche du Souvenir en Grande-Bretagne, un événement annuel qui a lieu le deuxième dimanche de novembre. Chaque Premier ministre britannique vivant dépose une couronne sur le monument, aux côtés d’autres hauts responsables politiques, de dignitaires en visite et membres de la famille royale.

Inutile de dire que le cénotaphe est un monument qui compte beaucoup pour de nombreux Britanniques. Il a été la cible de vandalisme de la part de manifestants de toutes sortes dans le passé, ce qui a profondément offensé beaucoup de personnes.

Léon Neal/Getty Images La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, écoute le Premier ministre Rishi Sunak lors d’une conférence de presse à la suite du lancement d’une nouvelle législation sur les migrants traversant la Manche à Downing Street le 7 mars 2023.

Qu’est-ce que cela a à voir avec Sunak et son gouvernement ?

Sunak voulait empêcher la manifestation d’avoir lieu. Il a ensuite été contraint d’admettre que la marche aurait lieu – après tout, la liberté de manifester est un élément important de la démocratie. Interdire une telle manifestation au nom de ceux qui sont morts précisément pour ce genre de libertés n’est pas la meilleure idée du jour de l’Armistice.

Tout en acceptant que la marche ait lieu, Sunak reste fidèle à sa position selon laquelle choisir de manifester ce week-end particulier n’est « pas seulement irrespectueux mais offense notre sincère gratitude envers la mémoire de ceux qui ont tant donné pour que nous puissions vivre en liberté et la paix aujourd’hui. »

Il a également adopté une ligne ferme envers la police métropolitaine de Londres, qui, selon Sunak, sera tenue « responsable » en cas de problème samedi.

Puis la ministre de l’Intérieur de Sunak, la controversée incendiaire conservatrice Suella Braverman, est intervenue pour monter la mise.

Jeudi matin, un article écrit par Braverman est paru dans le Times de Londres, accusant la police de faire preuve de partialité dans son traitement des manifestants.

Léon Neal/Getty Images Des membres d’Extinction Rebellion (XR) interrompent la ministre de l’Intérieur Suella Braverman alors qu’elle s’exprime lors de la Conférence nationale sur le conservatisme au Centre Emmanuel le 15 mai 2023 à Londres, en Angleterre.

“Pendant Covid, pourquoi les opposants au confinement n’ont-ils pas reçu de quartier de la part de la police de l’ordre public alors que les manifestants de Black Lives Matters ont été autorisés, autorisés à enfreindre les règles et même accueillis par des agents se mettant à genoux”, demande Braverman.

Elle continue en qualifiant les manifestants qui défileront à Londres ce week-end de « marcheurs de la haine » et compare les manifestants qui marchaient en soutien aux Palestiniens de Gaza à ceux qui soutenaient les groupes terroristes nord-irlandais dans les années 1970 et 1980.

Tout cela s’est produit à un moment où Sunak s’était entretenu avec le chef du Met et essayait de calmer le jeu avant samedi – allant même jusqu’à dire qu’il avait reçu « l’assurance que la police prend toutes les mesures nécessaires » pour empêcher les choses de devenir incontrôlables.

Le chef de l’opposition, Keir Starmer, a suggéré sur X (anciennement Twitter) que « la personne que le Premier ministre doit tenir pour responsable est son ministre de l’Intérieur. Se battre avec la police au lieu de travailler avec elle est une lâcheté.»

Cette fureur a déclenché une vague de spéculations sur son avenir au sein du gouvernement, les premières pages des journaux nationaux étant dominées vendredi matin par la question de savoir si Sunak allait la limoger.

Pourquoi l’intervention de Braverman a-t-elle été si inutile pour Sunak ?

D’abord, cela le fait paraître très faible. Downing Street a confirmé qu’il n’avait pas signé la chronique – ce qui est très inhabituel pour un ministre qui est tenu par le code ministériel de parler d’une voix collective du gouvernement.

Mark Kerrison/En images/Getty Images Un militant pro-palestinien brandit une pancarte lors d’une manifestation à l’intérieur de la gare de Charing Cross à Londres pour appeler à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, le 4 novembre 2023.

Son ministre de l’Intérieur essaie-t-il de le saper ? Ne respecte-t-elle pas son autorité ? Est-ce qu’elle essaie de se faire licencier ? Ce sont toutes des questions qui se posent autour de Westminster. Braverman n’a guère été discrète en faisant savoir à son parti qu’elle aimerait peut-être le diriger après Sunak.

L’hypothèse la plus courante est que ce type de comportement est sa tentative de préparer le terrain pour une future campagne à la direction qui séduirait une base conservatrice de droite.

Ce n’est pas le premier acte hors-scénario de Braverman. Elle a parlé lors d’événements marginaux conservateurs de ce à quoi pourrait ressembler sa politique d’immigration (indice : un peu plus dure que celle de Sunak).

En fait, ce n’est même pas sa première intervention controversée au cours des sept derniers jours. La semaine dernière, elle a affirmé que dormir dans la rue était un « choix de vie ». Sunak a refusé de répéter ses commentaires ou de s’aligner sur eux.

Cependant, il est probablement trop faible pour limoger son ministre de l’Intérieur dès maintenant. Les sondages d’opinion du Parti conservateur sont médiocres et Sunak peine déjà à maintenir une fragile coalition de parlementaires. Le chaos du Brexit, de Boris Johnson et de Liz Truss a laissé le parti amèrement divisé et Sunak ne veut vraiment pas que Braverman – qui lui donne de la crédibilité auprès de la droite de son parti – soit complètement déchaîné et hors de sa tente.

La plus grande préoccupation à long terme de Sunak est de savoir dans quelle mesure cela révèle à quel point des questions peuvent être politisées et quel appétit existe pour politiser ces questions au sein de sa propre équipe.

Et le fait qu’il subisse désormais ouvertement les attaques de l’opposition et de son propre parti ne fait rien pour aider le Parti conservateur, après près de 14 ans au pouvoir, à avoir du mal à donner l’impression qu’il a une vision – ou même espoir pour l’avenir.