Troubles à Paris: Maintenant, des émeutiers en France attaquent la maison du maire Vincent Jeanbrun pour « tuer sa famille »

Les manifestants ont conduit une voiture dans la maison d’un maire de Paris et l’ont incendiée alors que de violentes émeutes se sont propagées à travers la France au cours du week-end.

L’attaque contre le domicile de Vincent Jeanbrun dans la banlieue de L’Hay-lesRoses tôt hier matin est survenue alors que des centaines de personnes ont été arrêtées lors des émeutes généralisées.

C’était la cinquième nuit consécutive de violence depuis qu’un adolescent franco-algérien a été abattu par un policier parisien lors d’un contrôle routier de routine.

Hier soir, la grand-mère de Nahel Merzouk, la jeune de 17 ans dont la mort a déclenché les émeutes, a déclaré qu’elle voulait que les violences cessent.

Identifiée comme Nadia par les médias français, elle a déclaré que les émeutiers utilisaient la mort de Nahel comme excuse pour semer le chaos et que la famille voulait le calme.

«Nahel est mort. Ma fille est perdue… elle n’a plus de vie », a-t-elle déclaré. « Ne détruisez pas les écoles, ne détruisez pas les bus… Je leur dis [the rioters] arrêter. »

M. Jeanbrun a déclaré que sa femme et l’un de ses enfants avaient été blessés dans le raid, ajoutant: « Hier soir, une étape a été franchie dans l’horreur et l’ignominie. Ma maison a été attaquée et ma famille a été victime d’une tentative d’assassinat.

« A 1h30 du matin, alors que j’étais à la mairie, comme depuis trois nuits, des individus ont lancé une voiture chez moi avant d’y mettre le feu pour mettre le feu à ma maison où dormaient ma femme et mes deux jeunes enfants.

« Tout cela a été savamment orchestré, sans considération pour la vie à l’intérieur de la maison. »

Le président français Emmanuel Macron a reporté une visite d'État en Allemagne pour faire face à la crise croissante.

Le président français Emmanuel Macron a reporté une visite d’État en Allemagne pour faire face à la crise croissante.

Quelque 45 000 policiers supplémentaires ont été placés dans les rues, mais cela n’a pas empêché de nouveaux troubles dans les villes et villages de Paris à Marseille.

Les pires ennuis dans la nuit de samedi se sont produits à Marseille, où la police a tiré des gaz lacrymogènes et mené des batailles de rue avec des jeunes dans le centre-ville.

À Paris, la police a renforcé la sécurité sur les Champs-Élysées et dans la rue de Rivoli après des appels lancés sur les réseaux sociaux pour s’y rassembler.

Les funérailles de Nahel ont eu lieu samedi. L’officier qui lui a tiré dessus – identifié comme étant Florian M, 38 ans – est toujours en détention provisoire, après avoir été accusé de meurtre. Cela est venu alors qu’un rapport de renseignement de la police divulgué décrivait les officiers comme étant « en guerre contre des hordes sauvages de vermine ». Deux syndicats de police ont menacé de se révolter à moins que le gouvernement de M. Macron ne rétablisse l’ordre.

Le ministère de l’Intérieur a indiqué que 719 personnes avaient été arrêtées samedi soir, contre 1 311 la nuit précédente et 875 jeudi soir. « Quarante-cinq mille policiers et des milliers de pompiers ont été mobilisés pour faire respecter l’ordre. Leur action… a rendu la nuit plus calme », a déclaré le ministère sur Twitter.

Le chef de la police de Paris, Laurent Nunez, a déclaré qu’il était trop tôt pour dire que les troubles avaient été étouffés, ajoutant: « Il y a eu évidemment moins de dégâts, mais nous resterons mobilisés dans les prochains jours. Nous sommes très concentrés et personne ne revendique la victoire.

Le Premier ministre français Elisabeth Borne a condamné l’attaque contre le domicile de M. Jeanbrun comme « particulièrement choquante » et a appelé à des peines plus sévères pour les auteurs. « Un acte comme celui que nous avons vu ce matin ici est particulièrement choquant. Nous ne laisserons aucune violence impunie », a-t-elle déclaré.