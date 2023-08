Troubles à New York Union Square à propos d’un prétendu cadeau de console

NEW YORK –

Une foule de milliers de personnes qui ont rempli Union Square à Manhattan pour le cadeau en vogue d’un diffuseur en direct populaire sont devenues incontrôlables vendredi après-midi, certains grimpant sur des véhicules, lançant des chaises et lançant des coups de poing, laissant la police lutter pour maîtriser le chaos.

Des images d’actualités télévisées aériennes montraient une foule bondée et serrée qui courait dans les rues, escaladant des structures dans le parc et grondant la circulation. Des adolescents criant balançaient des objets sur les vitres des voitures, lançaient des pots de peinture et déclenchaient des extincteurs. Certaines personnes ont grimpé sur un véhicule en mouvement, tombant alors qu’il s’éloignait. D’autres ont pilonné ou grimpé sur des bus de la ville.

À 17 h 30, des policiers en nombre croissant avaient repris le contrôle d’une grande partie de la zone, mais de petites escarmouches éclataient toujours, des jeunes renversant des barricades et lançant des bouteilles et même un pot de fleurs sur les policiers. Des policiers ont été vus en train de faire tomber des gens au sol et de les pourchasser dans la rue.

La police prévoyait d’inculper le streamer, Kai Cenat, d’incitation à l’émeute, a déclaré dans la soirée le chef du département du NYPD, Jeffrey Maddrey. Les agents ont arrêté 65 personnes, dont 30 mineurs.

Plusieurs personnes ont été blessées, dont des officiers. Les détails et les chiffres n’étaient pas encore disponibles.

« Les gens souffraient ici », a déclaré Maddrey, ajoutant qu’il avait vu des gens saigner et avoir des crises d’asthme et de panique. Certains automobilistes ont été piégés alors que des personnes montaient sur le toit de leur voiture. Maddrey a déclaré que plusieurs véhicules de police avaient été endommagés, dont le sien.

Sur son fil Instagram, Cenat avait une image faisant la promotion d’un cadeau à 16 heures dans le parc. Les gens ont commencé à faire la queue dès 13 h 30. À 15 h, la foule avait grossi et devenait indisciplinée. Certains jeunes quittant le parc ont déclaré qu’ils s’attendaient à obtenir un ordinateur pour la diffusion en direct ou une nouvelle PlayStation.

Skylark Jones, 19 ans, et un ami sont venus voir Cenat et essayer d’obtenir quelque chose de son cadeau, qui, selon eux, a été promu comme une chance pour des choses comme les consoles de jeu ou une chaise de jeu.

Quand ils sont arrivés, la scène était déjà bondée. Des bouteilles étaient lancées. Il y avait une agitation avant même que Cenat n’apparaisse, ont-ils dit.

« C’était un film », a déclaré Jones. La police « est venue avec des boucliers anti-émeute, chargeant les gens ».

Cenat, 21 ans, est un créateur de vidéos aux 6,5 millions de followers sur la plateforme Twitch, où il diffuse régulièrement en direct. Il compte également 4 millions d’abonnés sur YouTube, où il publie des vlogs de la vie quotidienne et de la comédie allant de « Fake Hibachi Chef Prank! » à sa vidéo la plus récente, « I Rented Us Girlfriends In Japan! »

Ses 299 vidéos YouTube ont amassé plus de 276 millions de vues parmi elles. En décembre, il a été couronné streamer de l’année lors de la 12e édition des Streamy Awards. Les messages envoyés à son publiciste, à sa société de gestion et à une adresse e-mail pour les demandes commerciales n’ont pas été immédiatement renvoyés.

Diffusant en direct sur Twitch depuis un véhicule alors que l’événement prenait de l’ampleur, Cenat a affiché des cartes-cadeaux qu’il prévoyait de donner. Notant la foule et la présence policière, il a exhorté: « Tous ceux qui sont là-bas, assurez-vous que vous êtes tous en sécurité. … Nous n’allons rien faire tant que ce n’est pas sûr. »

Finalement, lui et un entourage sont sortis du véhicule et se sont précipités à travers une foule excitée, ont traversé une rue et sont entrés dans le parc, où Cenat était au centre d’une foule en liesse et bousculante.

Maddrey a déclaré que Cenat à un moment donné dans l’après-midi avait été renvoyé « pour sa sécurité » et que la police était en contact avec lui. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux et prises à partir d’hélicoptères de presse montraient Cenat soulevé par-dessus une clôture et hors de la foule, puis placé dans un véhicule de police.

Le chef de la police a également déclaré qu’un bus de la ville rempli de personnes arrêtées avait été attaqué et que davantage de policiers avaient dû être envoyés pour le protéger. De nombreuses personnes ont été vues avec des attaches manuelles, assises sur les trottoirs, et plusieurs jeunes hommes ont été emmenés menottés.

« Nous avons déjà rencontré des choses comme celle-ci, mais jamais à ce niveau de dangerosité », a déclaré Maddrey.

Les commerces jouxtant la place ont fermé leurs portes. Carina Treile, gérante de Petite Optique, un magasin de lunettes à proximité, s’est mise à l’abri à l’intérieur pendant que la police dispersait la foule.

« Habituellement, avec des gens qui donnent des trucs gratuits, ce n’est jamais comme ça. C’est très organisé », a-t-elle déclaré. « Et ici, nous avons une scène très chaotique. »

Une forte détonation à un moment donné a effrayé certains dans la foule.

« C’était un peu effrayant, surtout quand les gens ont commencé à courir », a déclaré Treile.

Les policiers, certains avec des matraques, ont utilisé des barricades métalliques pour repousser la foule et des haut-parleurs pour déclarer à plusieurs reprises le rassemblement illégal.

« Écoutez, nous ne sommes pas contre le fait que les jeunes s’amusent, nous ne sommes pas contre le rassemblement des jeunes », a déclaré Maddrey. « Mais ça ne peut pas être à ce niveau où c’est dangereux. Beaucoup de gens ont été blessés aujourd’hui. »

——



Les rédacteurs d’Associated Press Brooke Lansdale, Mallika Sen, Deepti Hajela et Karen Matthews ont contribué à ce rapport.