Troubles à Barcelone, succès à Bruges, buts

La troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions est terminée, offrant aux fans beaucoup de choses à dire et plus à attendre. Après une troisième ronde de jeux passionnante, nous avons demandé à nos rédacteurs Sam Marsden, Gab Marcotti et Julien Laurens de répondre à certaines de nos questions brûlantes.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Qu’est-ce qui a retenu votre attention lors de la troisième journée ?

Marcotti : Napoli martelant l’Ajax 6-1 à l’extérieur et les autres équipes s’attendaient à être parfaites à ce stade : le Club de Bruges, qui n’a pas encore encaissé un seul but (prenez un arc, Simon Mignolet.) Erling Haaland de Manchester City continue de marquer n’est pas vraiment des nouvelles, n’est-ce pas?

2 Connexe

Laurent : Ce qui a attiré mon attention, c’est que nous n’avons vu que deux victoires à l’extérieur cette semaine en Ligue des champions, mais elles étaient incroyables. D’abord, la démonstration de Napoli à l’Ajax et le résultat humiliant. Hormis Manchester City, aucune équipe ne joue actuellement mieux que les hommes de Luciano Spalletti. Le second est le Borussia Dortmund à Séville (4-1), où le milieu de terrain de 19 ans Jude Bellingham s’est encore une fois illustré avec un but spécial tout en portant le brassard de capitaine. Le patron de Séville, Julien Lopetegui, savait avant le coup d’envoi qu’il allait être limogé et que Jorge Sampaoli le remplacerait, mais il a quand même pris en charge l’équipe pour ce qui a été un terrible départ.

Marsden : Les scènes surréalistes à Séville – où Lopetegui a pris en charge la défaite contre Dortmund alors qu’il savait qu’il allait être limogé après le match – et le Club de Bruges, en particulier son attaquant Ferran Jutgla. L’équipe belge compte neuf points sur neuf après une victoire 2-0 sur l’Atletico Madrid. Jutgla, une signature estivale de l’équipe B de Barcelone, en a marqué un et en a fait un autre, doublant son but et son nombre d’aides dans la compétition de cette saison. Il y a à peine quatre ans, il jouait contre l’Atletico Madrid dans la Copa del Rey pour Sant Andreu, qui évolue dans la cinquième division régionalisée du football espagnol. Mardi, il a plongé Atleti dans le réel danger d’une sortie anticipée de la Ligue des champions.

Barcelone a subi des défaites consécutives en Ligue des champions. (Photo de Jonathan Moscrop/Getty Images)

Barcelone peut-elle changer les choses ?

Marcotti : Bien sûr qu’ils le peuvent. Ils n’ont pas été excellents lors de la défaite 1-0 contre l’Inter Milan et n’ont réussi que deux tirs au but, mais ils n’ont pas eu de chance avec l’arbitrage. Et ils ont disputé deux des trois derniers matches de groupe à domicile. Mais je pense qu’ils doivent battre l’Inter au Camp Nou, car vous ne voulez pas entrer dans le dernier match sans contrôler votre destin, d’autant plus que – vous supposez – le Bayern Munich se sera déjà qualifié lorsqu’il accueillera l’Inter.

– O’Hanlon : Classement de chaque équipe de Ligue des Champions cette saison (E+)

Laurent : Mardi a été tellement décevant de Barcelone, d’un point de vue résultat et performance aussi, qu’ils ne peuvent que faire mieux à domicile la semaine prochaine. Nous verrons un Barça très différent, celui qui ne se contente pas de croiser le ballon sans but, celui qui implique davantage l’attaquant Robert Lewandowski. Sera-ce suffisant, surtout compte tenu de toutes les blessures à l’arrière ? Peut être pas. Mais au moins, vous vous attendez à ce que Xavi et ses joueurs se donnent une chance de battre l’Inter… ce qu’ils n’ont pas fait mardi.

Marsden : Le Barça en a assez montré dans les défaites contre le Bayern et l’Inter pour suggérer qu’il le peut. C’est une équipe très différente de celle qui a quitté la Ligue des champions lors de la phase de groupes la saison dernière. Des problèmes de blessures croissants, notamment en défense, pourraient encore les faire dérailler, mais je les fais toujours favoris pour sortir du groupe avec le Bayern. Leur match clé est le match de mercredi contre l’Inter au Camp Nou. Gagnez cela et ils seront de retour aux commandes pour terminer deuxième, même si cela pourrait se résumer à un bris d’égalité.

jouer 1:12 Pep Guardiola dit que le vainqueur d’Erling Haaland contre le Borussia Dortmund était un mélange entre Johan Cruyff et Zlatan Ibrahimovic.

Quel est votre but préféré de la phase de groupes jusqu’à présent ?

Marcotti : La volée d’Oleksandr Zubkov pour le Shakhtar Donetsk contre le Real Madrid. C’était une frappe très bien prise et un très beau but. Était-ce le plus beau but du tournoi ou même de la soirée ? Non. Mais cela me donne une excuse pour mentionner Zubkov et le Shakhtar. Voici un gars qui a gravi les échelons au Shakhtar, qui est en fait de Donetsk, qui a fait ses débuts dans un stade qui a accueilli les matchs de l’Euro 2012 et qui est maintenant un tas de décombres à cause de la guerre en Ukraine. C’est un gars qui a quitté le Shakhtar pour jouer pour Marioupol, qui a été rasé pendant la guerre. Et puis il a déménagé à Ferencvaros, en Hongrie, y a joué, s’y est installé et quand la guerre est arrivée et qu’il y a eu un exode de joueurs loin du Shakhtar, il a choisi de revenir et de jouer pour son club d’enfance. Je sais que beaucoup souffrent de “fatigue de guerre” — croyez-moi, c’est bien pire pour les Ukrainiens — mais l’histoire doit être racontée.

Laurent : Je choisirai le but de Karim Adeyemi pour le Borussia Dortmund à Séville. Pas pour le but en lui-même, car c’est une claque, mais pour l’incroyable implication de Youssoufa Moukoko juste avant. Son premier film de sombrero en arrière est tout simplement la chose la plus sublime que vous verrez cette semaine. Il méritait de marquer (sa frappe a été parée par Yassine Bounou sur Karim Adeyemi) rien que pour la magnifique touche qui a mené au but !

Marsden : Il est difficile d’en choisir un parmi les matchs de mercredi, sans parler de la phase de groupes jusqu’à présent. Les efforts de Bellingham et Lionel Messi viennent immédiatement à l’esprit, ainsi que les buts de Kylian Mbappe et Alejandro Grimaldo plus tôt au cours des semaines précédentes. Mais je partirai avec l’homme du moment : Haaland. Le but de l’attaquant de Manchester City contre Dortmund n’était pas des plus esthétiques, mais il cochait tellement d’autres cases : un vainqueur tardif dans un match serré, un but contre son ancienne équipe, une passe décisive incroyable de Joao Cancelo ; et Haaland contorsionnant son corps dans une position presque impossible pour quelqu’un avec un cadre de 6 pieds 4 pouces pour lui permettre au karaté de frapper le ballon au fond du filet.