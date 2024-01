Trouble obsessionnel-compulsif lié à un risque accru de décès : étude

Les personnes atteintes de troubles obsessionnels compulsifs courent un risque de décès beaucoup plus élevé – de causes naturelles et non naturelles, selon une nouvelle étude choquante hors de Suède.

TOC, qui touche 2% à 3% des Américainsse caractérise par des pensées récurrentes (obsessions) et des comportements répétitifs tels qu’un lavage excessif des mains et une disposition précise des objets (compulsions).

Cette nouvelle recherche serait la plus grande étude sur la mortalité chez les personnes atteintes de TOC.

Les chercheurs ont identifié 61 378 Suédois atteints de cette maladie et les ont comparés à 613 780 personnes sans TOC, par sexe, année de naissance et comté de résidence.

Ils ont également étudié 34 085 personnes atteintes de TOC et 47 874 de leurs frères et sœurs sans TOC.





Les groupes ont été suivis pendant huit ans en moyenne entre janvier 1973 et décembre 2020.

Au cours de la période d’étude, 4 787 personnes atteintes de TOC et 30 619 personnes sans TOC sont décédées.

Les scientifiques ont déterminé que les personnes atteintes de TOC présentaient un risque de décès accru de 82 % – après ajustement en fonction de facteurs tels que l’année de naissance, le sexe, le pays, le statut de migrant, l’éducation et le revenu familial.

Leurs conclusions ont été publiées mercredi dans le journal du BMJ.

Les personnes atteintes de TOC courent un risque 31 % plus élevé de mort naturelle et un risque trois fois plus élevé de mourir d’une cause non naturelle.

Les causes naturelles de décès par risque accru sont :

Maladies du système respiratoire (73%)

Troubles mentaux et comportementaux (58%)

Maladies du système génital et urinaire (55%)

Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques (47 %)

Maladies du système circulatoire (33%)

Maladie du système nerveux (21 %)

Maladies du système digestif (20%)

Cependant, les personnes atteintes de TOC présentaient un risque réduit de 10 % de décès dû à des tumeurs.







Parmi les causes non naturelles, les chercheurs ont identifié un risque de suicide presque cinq fois plus élevé et un risque d’accident 92 % plus élevé.

Les femmes atteintes de TOC présentaient un risque relatif plus élevé de mourir de causes non naturelles que les hommes atteints de TOC, ont indiqué les chercheurs, notant que le TOC est légèrement plus répandu chez les femmes que chez les hommes.

On ne sait pas exactement ce qui cause le TOCmais des facteurs génétiques et environnementaux tels que les complications de la grossesse et les traumatismes de l’enfance ont été étudiés.

La psychothérapie et les antidépresseurs sont souvent utilisés pour traiter cette maladie.

“De meilleures stratégies de surveillance, de prévention et d’intervention précoce devraient être mises en œuvre pour réduire le risque de décès chez les personnes atteintes de TOC”, ont écrit les chercheurs dans leurs conclusions.

Ils ont noté que leur étude comportait certaines limites.

Les données des patients utilisées dans la recherche incluent uniquement les diagnostics posés dans le cadre de soins spécialisés, qui peuvent avoir abouti à l’inclusion de personnes souffrant de formes plus graves de TOC.

Les scientifiques ne savent pas non plus si leurs résultats s’appliquent à des personnes en dehors de la Suède ayant des systèmes de santé et des pratiques médicales différents.