Trouble génétique traité in utero pour la première fois

Une bambine canadienne est célébrée dans le monde scientifique comme la première à avoir été traitée in utero pour une maladie génétique qui l’aurait rapidement tuée.

“C’est notre petit bébé miracle, et elle nous a montré que (le traitement) fonctionne”, a déclaré Sobia Qureshi, mère d’Ayla, 16 mois.

Ayla, qui vit à Ottawa avec ses parents Zahid Bashir et Sobia, a subi un traitement expérimental en 2021, alors qu’elle n’était encore qu’un fœtus, après que des tests prénataux aient montré qu’elle était atteinte de la maladie de Pompe.

C’est une maladie héréditaire et généralement mortelle qui a mis fin à la vie de deux de ses sœurs. Ayla, cependant, non seulement survit, mais elle prospère également, selon sa famille et ses médecins, détaillés dans une étude du New England Journal of Medicine décrivant son cas comme le premier traitement in utero au monde pour la maladie.

Des médecins de l’Hôpital d’Ottawa et du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario se sont associés pour fournir une enzyme qui manque aux personnes atteintes de Pompe. La thérapie est parfois utilisée chez les bébés après la naissance ou chez les adultes atteints de la maladie. Mais dans le cas historique, la mère d’Ayla a reçu six perfusions entre la 24e et la 37e semaine de grossesse. L’enzyme a été délivrée dans la veine du cordon ombilical fœtal, à l’aide d’aiguilles guidées par ultrasons.

Les bébés nés avec la maladie de Pompe infantile ont généralement une hypertrophie cardiaque et une faiblesse musculaire. La maladie est rare, observée chez moins d’un bébé sur 100 000, bien qu’elle soit plus fréquente dans certaines origines ethniques. Elle est causée par un gène défectueux qui empêche les cellules de libérer certains déchets qui s’accumulent dans le corps.

“Il y a des dommages avant même la naissance d’un bébé et ces dommages ne peuvent pas être inversés”, a déclaré le Dr Pranesh Chakraborty, pédiatre et généticien métabolique au CHEO et co-responsable de l’étude de cas, qui a traité les enfants précédemment touchés de la famille. “Peu importe la qualité de votre traitement après la naissance d’un bébé, vous ne pourrez peut-être jamais obtenir un résultat optimal”, a-t-il déclaré à CTV News.

Zahid et Sobia ignoraient initialement qu’ils étaient tous deux porteurs des gènes de cette maladie. Ils ont également deux enfants non atteints, âgés de 13 et 5 ans.

Lorsqu’ils ont décidé d’essayer d’avoir un autre enfant, ils savaient que c’était un lancer de dés génétique. Lorsque les tests ont confirmé que Sobia portait un autre fœtus avec Pompe, elle a été dévastée.

“Le choc, la peur, la colère évidemment, mais nous avons repris notre souffle et nous nous sommes dit : ‘OK, comment allons-nous avancer maintenant ?'”

Les recherches du Dr Chakraborty en leur nom l’ont conduit à une équipe de l’Université de Californie à San Francisco (UCSF Health) où le Dr Tippi Mackenzie et son équipe se préparaient à lancer une étude sur 10 enfants atteints de maladies comme Pompe, pour voir si leur donner la thérapie avant la naissance normaliserait leur développement.

Des études sur des souris avaient montré qu’un traitement précoce fonctionnait, avec la suggestion que l’enzyme de remplacement pourrait mieux traverser la barrière hémato-encéphalique, améliorant le développement du système neurologique in utero.

Lorsque le Dr Chakraborty a approché le couple d’Ottawa au début de la grossesse en 2021, ils étaient excités mais ont refusé. Les perfusions exigeraient que Sobia soit en Californie jusqu’à six mois. Elle et Zahid craignaient de voyager pendant la pandémie et de laisser leurs deux autres enfants au Canada.

Les scientifiques, cependant, ont conclu un accord. L’équipe médicale d’Ottawa pourrait utiliser le protocole d’étude, avec l’aide des chercheurs de l’UCSF en cours de route et la cartographie des effets.

Après six traitements prénatals de remplacement enzymatique à l’hôpital d’Ottawa, Ayla est née à terme le 22 juin 2021. Les tests montrent que son développement cardiaque et musculaire est normal.

Le premier rire d’Ayla en tant que bébé était un signe important.

“C’est quelque chose que nos deux autres filles ne pouvaient pas faire”, a déclaré Zahid.

Elle est maintenant une bambine occupée, marchant, grimpant et entrant dans des armoires et des placards, “ce qui est fantastique”, disent ses parents avec un sourire.

Ayla a subi un traitement expérimental en 2021, alors qu’elle n’était encore qu’un fœtus, après que des tests prénataux aient montré qu’elle était atteinte de la maladie de Pompe.

Les médecins surveillaient également les risques pour la mère et le fœtus, y compris le risque d’accouchement prématuré. Mais aucun problème n’a été noté dans le traitement d’Ayla.

“Nous avons donc appris de cette famille qu’il est possible de diagnostiquer et de traiter un fœtus atteint de Pompe infantile avant la naissance”, a déclaré le Dr Mackenzie. “J’ai l’impression que cela représente un nouveau chapitre dans la thérapie fœtale, un chapitre dans lequel nous pouvons potentiellement traiter et potentiellement même guérir des fœtus atteints de nombreuses maladies génétiques.”

“Je pense que cela pourrait changer la donne pour que les familles le sachent”, a déclaré Brad Crittenden, directeur exécutif de l’Association canadienne de Pompe, depuis son domicile de Pentiction, en Colombie-Britannique. La clé est le dépistage précoce.

“Pompe est très sous-diagnostiqué”, a-t-il déclaré, certains États américains commençant désormais un dépistage régulier chez les nouveau-nés. Pompe ne fait pas l’objet d’un dépistage chez les nourrissons au Canada.

Ayla, quant à elle, continue de recevoir des perfusions hebdomadaires d’enzymes au CHEO pour maintenir son développement.

Les chercheurs américains recrutent maintenant d’autres familles avec des grossesses où le fœtus a été identifié comme étant atteint de la maladie de Pompe ou de troubles génétiques similaires.

Des chercheurs canadiens veulent traiter d’autres patients dans le cadre d’une étude, mais n’ont pas pu obtenir de financement pour poursuivre le travail commencé avec Ayla.

Ses parents savent qu’elle sera étroitement surveillée pour les années à venir.

“Nous ne savons pas ce qui va se passer dans le futur. Tout ce que j’espère, c’est qu’elle ait une vie heureuse, saine et épanouissante”, a déclaré Sobia.