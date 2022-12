Trouble dépressif majeur : faire face à la stigmatisation

Le COVID-19 a mis la dépression au premier plan. Des études rapportent que le nombre de personnes souffrant de dépression a augmenté. Pour les personnes à faible revenu et plus stressantes, le taux a triplé depuis le début de la pandémie.

On dit souvent aux personnes atteintes de maladies chroniques comme le cancer ou le diabète qu’elles sont courageuses, courageuses et inspirantes. Les personnes souffrant de dépression majeure devraient être informées de la même manière.

Mais les personnes atteintes de trouble dépressif majeur sont parmi les personnes les plus résilientes et les plus travailleuses que je connaisse. Il faut du courage pour affronter cette condition jour après jour.

Le problème avec la stigmatisation continue est qu’elle peut vous empêcher de vous exprimer et d’obtenir l’aide dont vous avez besoin. La stigmatisation peut même être déclenchée par vos propres sentiments. Dans le passé, je sentais souvent que je n’étais pas digne d’aide ou que je n’avais aucune valeur à cause de mon trouble dépressif.

Par exemple, les gens pensent souvent que la dépression est quelque chose que vous pouvez balayer ou actionner comme un interrupteur. Ils peuvent dire des choses comme « courage » ou « soyez simplement heureux ». Mais la dépression n’est pas un choix. C’est un sentiment et c’est réel.

Mon espoir est de briser la stigmatisation et de faire savoir aux gens qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils peuvent vivre une belle vie malgré des problèmes de santé mentale.

Je parle avec des entreprises du Fortune 500, des prisons pour femmes, des pompiers, des policiers, des centres de désintoxication, des organisations à but non lucratif et des médias sur l’importance de la santé mentale.

À mesure que la dépression devient plus importante, nous avons des conversations plus critiques sur la santé mentale. On comprend mieux que des personnes de tous horizons souffrent de dépression. Ces conversations honnêtes font non seulement sentir aux gens qu’ils ne sont pas si seuls, mais les encouragent également à s’exprimer. Il est également utile que la thérapie soit plus courante maintenant. De plus en plus de personnes suivent une thérapie pour améliorer leur vie, même si elles ne sont pas aux prises avec des problèmes de santé mentale. Cela a considérablement réduit la stigmatisation liée à la thérapie. Mais il y a toujours de la stigmatisation associée à la prise de médicaments pour la santé mentale. Elle est stigmatisée au point que de nombreuses personnes qui en ont besoin refusent d’en prendre, même si cela les aiderait grandement à améliorer leur vie.

Accepter votre diagnostic Il peut être difficile d’apprendre que vous souffrez d’un trouble dépressif majeur. Quand j’ai reçu mon diagnostic, toute mon âme s’est rebellée contre cela. J’avais l’impression que mon médecin me condamnait à perpétuité. Je me sentais désespéré et impuissant. Je ne voyais pas comment je pourrais vivre une vie normale avec la dépression comme compagne constante.