Trouble dépressif majeur : comment je gère

Par Deborah Serani, PsyD, racontée à Hallie Levine

Quand il s’agit de parler de la façon dont la dépression affecte les relations, je suis l’expert. Et ce n’est pas seulement parce que je suis psychologue. Je vis avec un trouble dépressif majeur depuis l’âge de 19 ans. Non seulement je travaille sur ce problème avec mes patients, mais je le rencontre dans ma propre vie tous les jours.

Il ne fait aucun doute que des relations solides peuvent aider à fournir un tampon contre la dépression et à réduire la gravité des épisodes dépressifs. Une étude, par exemple, a suivi des adultes américains âgés de 25 à 75 ans pendant 10 ans et a constaté que les personnes qui signalaient de mauvaises relations avec leur conjoint ou d’autres membres de la famille étaient plus à risque de dépression.

Mais il peut être difficile de maintenir des relations lorsque vous vous blessez autant. Voici ce que je dis à mes patients et ce que je veux que tous ceux qui souffrent de dépression et ceux qui se soucient d’eux sachent.

La dépression peut être difficile à comprendre car c’est une maladie “invisible”. Cela est particulièrement vrai si vous luttez avec vous-même. La plupart d’entre nous «comprenons» qu’une jambe cassée est une blessure, par exemple, et que nous avons besoin d’un plâtre et de béquilles pour pouvoir nous déplacer. Mais si vous présentez des symptômes de dépression tels que des sautes d’humeur, des difficultés de concentration, des troubles du sommeil et que vous vous sentez généralement triste et indifférent à quoi que ce soit, il peut être difficile de résister à la tentation de simplement vous dire de vous en sortir.