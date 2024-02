Trouble de la personnalité limite lié à une augmentation des visites à l’hôpital

Résumé: Les patients diagnostiqués avec un trouble de la personnalité limite (TBD) sont plus susceptibles d’avoir des visites récurrentes à l’hôpital que ceux souffrant d’autres troubles mentaux. En analysant plus de 86 000 épisodes de soins pour 25 619 patients en santé mentale dans les hôpitaux d’Australie du Sud de 2014 à 2019, la recherche met en valeur l’impact significatif du BPD sur les systèmes de santé.

Les résultats indiquent que des séjours hospitaliers initiaux plus courts sont en corrélation avec des réadmissions plus rapides à l’hôpital pour les patients atteints de trouble borderline, ce qui suggère la nécessité d’améliorer les parcours de soins et d’analyser en profondeur les durées de traitement. Cette étude souligne l’importance de développer des stratégies de soins de santé adaptées aux patients atteints de trouble borderline afin d’améliorer les résultats et de réduire les présentations aux urgences et les admissions à l’hôpital.

Faits marquants:

Les patients atteints de trouble borderline courent un risque plus élevé de visites récurrentes à l’hôpital que les patients souffrant d’autres troubles de santé mentale. L’étude a analysé 86 740 épisodes aux urgences et chez les patients hospitalisés dans les hôpitaux publics d’Australie du Sud, en se concentrant sur l’association entre le diagnostic du trouble borderline et les réadmissions à l’hôpital. Des séjours hospitaliers initiaux plus courts étaient liés à une réadmission plus rapide pour les patients atteints de trouble borderline, soulignant la nécessité d’optimiser les plans de traitement et les parcours de soins de santé.

Source: Université de Flinders

Une nouvelle étude de l’Université Flinders a découvert des liens entre le diagnostic initial d’un patient de trouble de la personnalité limite, ou trouble borderline, et ses visites récurrentes à l’hôpital.

L’étude a étudié les associations entre les patients atteints de trouble borderline et leurs présentations à l’hôpital ainsi que l’effet de la durée du séjour des patients hospitalisés sur le temps nécessaire à leur nouvelle présentation à l’hôpital.

L’étude a examiné une cohorte d’Australie du Sud (SA) de 86 740 services d’urgence (ED) et épisodes de soins pour patients hospitalisés pour 25 619 patients mentaux se présentant dans les hôpitaux publics de SA entre 2014 et 2019.

L’association entre la durée initiale du séjour à l’hôpital et le nombre de jours avant qu’ils ne recherchent à nouveau un traitement hospitalier est particulièrement intéressante. Crédit : Actualités des neurosciences

Les patients atteints de trouble borderline couraient un risque plus élevé de retourner à l’hôpital que les patients souffrant de tout autre type de trouble mental, explique l’auteur principal, le Dr David Smith de la Faculté de médecine et de santé publique.

Le trouble borderline est le trouble de la personnalité le plus répandu en Australie, touchant jusqu’à 5 % de la population à un moment donné. Il s’agit d’un trouble mental complexe qui est souvent mal compris.

Les patients borderline présentent fréquemment d’autres problèmes concomitants, notamment la toxicomanie, la dépression, l’anxiété et le trouble affectif bipolaire. De plus, le trouble borderline est associé à des troubles psychosociaux considérables, notamment un mauvais fonctionnement social, le chômage et la perte de revenus.

Il est inquiétant de constater que les patients atteints de trouble borderline présentent des taux élevés d’automutilation et de suicide, ce qui les conduit à se présenter fréquemment aux services d’urgence et aux services de santé mentale, avec un taux de mortalité pouvant atteindre 10 pour cent.

« Nous avons constaté qu’environ quatre pour cent de tous les patients en santé mentale sortaient d’un service d’urgence (SU) ou d’une hospitalisation avec un diagnostic de trouble borderline enregistré comme diagnostic principal de sortie. Ces patients présentaient alors un risque plus élevé de réadmission à l’hôpital par rapport aux autres groupes de diagnostic de santé mentale de cette cohorte d’étude », explique le Dr Smith.

« L’association entre la durée initiale du séjour à l’hôpital et le nombre de jours avant qu’ils ne cherchent à nouveau un traitement hospitalier est particulièrement intéressante.

« Les patients dont le séjour initial à l’hôpital durait jusqu’à 14 jours sont revenus à l’hôpital en moyenne 58 jours plus tôt que les patients qui sont restés deux jours ou moins », dit-il.

Le Dr Smith affirme que des recherches plus approfondies, telles qu’une analyse plus détaillée du parcours, pourraient déterminer les facteurs permettant de prédire si, pour le trouble borderline, toute nuitée et tout séjour de moins ou de plus de deux jours était associé à un préjudice ou à un bénéfice.

« Il ne fait aucun doute qu’il faut faire davantage pour offrir de meilleurs parcours de soins aux patients atteints de trouble borderline. Nous devons obtenir des enregistrements plus précis des patients atteints de trouble borderline et des présentations associées, des enquêtes plus approfondies sur les parcours de soins et l’identification des personnes pouvant bénéficier d’une durée de séjour hospitalière spécifique.

« Nous aimerions retracer le parcours du patient à l’hôpital du point de vue du patient, ce qui permettrait aux cliniciens et aux gestionnaires de voir et de comprendre l’expérience des patients en séparant la gestion d’un état psychiatrique spécifique et le traitement en une série d’événements ou d’étapes consécutifs (par exemple). exemple, activités, interventions ou interactions avec le personnel).

« Cette approche devrait également aborder les questions liées au trouble borderline concernant le sexe et le genre, telles que la manière dont le sexe et le genre se croisent avec l’âge, la race et l’origine ethnique, ainsi que d’autres facteurs socioculturels, ainsi que pour déterminer les résultats.

“La synthèse de ce type d’informations avec des données, telles que celles de l’étude actuelle, fournirait des informations plus approfondies sur le parcours des patients, notamment lorsque les choses se sont bien passées et quand elles ne se sont pas déroulées”, explique le Dr Smith.

“Nous pensons que s’appuyer sur les ressources existantes améliorerait les services de santé et communautaires ainsi que la formation du personnel, et non seulement améliorerait la santé et le bien-être de tous les Australiens, mais contribuerait de manière significative à une réduction des présentations aux services d’urgence et des admissions à l’hôpital”, ajoute le Dr Smith.

Financement: La recherche a été commandée par le South Australian Borderline Personality Disorder Collaborative (numéro de contrat : SAH2019-1146) grâce au financement reçu du réseau de santé local Barossa Hills Fleurieu.

À propos de cette actualité de la recherche sur le trouble de la personnalité limite

Auteur: Sally Lauder

Source: Université de Flinders

Contact: Sally Lauder – Université Flinders

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

“Présentations récurrentes sur la santé mentale aux services hospitaliers publics : un focus sur le trouble de la personnalité limite» de David Smith et coll. Compagnon de soins primaires pour Troubles du SNC

Abstrait

Présentations récurrentes sur la santé mentale aux services hospitaliers publics : un focus sur le trouble de la personnalité limite

Objectif: Étudier les associations entre les patients présentant des symptômes liés au trouble de la personnalité limite (TBD) et leurs présentations à l’hôpital ainsi que l’effet de la durée du séjour (DS) des patients hospitalisés sur le temps nécessaire à leur nouvelle présentation à l’hôpital.

Méthodes : Une conception de cohorte rétrospective a été utilisée pour étudier les visites aux services d’urgence (SU) en santé mentale et les admissions de patients hospitalisés. La cohorte comprenait 13 320 hommes et 12 290 femmes avec une période de suivi comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019.

Résultats: Dans toutes les présentations au cours de la période d’étude, environ 4 % des patients en santé mentale ont quitté l’urgence ou ont été hospitalisés avec un diagnostic primaire de trouble borderline. Les patients hommes et femmes atteints de trouble borderline couraient un risque plus élevé d’être à nouveau hospitalisés que les patients souffrant de tout autre type de trouble mental (P. < .01). Patients with BPD who had LOS >14 jours après leur première admission à l’hôpital étaient, en moyenne, plus susceptibles de subir une nouvelle présentation à l’urgence ou une présentation en milieu hospitalier 58 jours plus tôt que les patients dont la durée de séjour était < 2 jours (P.= 0,036).

Conclusions : Les résultats suggèrent la nécessité de (un) enregistrement plus précis du trouble borderline et des présentations associées, (b) des enquêtes plus approfondies sur les parcours de soins du trouble borderline, et (c) l’identification des sous-populations qui peuvent bénéficier d’une durée de séjour hospitalière spécifique.