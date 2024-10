Trouble de la personnalité antisociale lié à une consommation dangereuse d’alcool et de drogues

Une nouvelle étude a mis en lumière la relation entre le trouble de la personnalité antisociale et les troubles liés à l’usage de substances, révélant que les personnes atteintes d’un trouble de la personnalité antisociale sont significativement plus susceptibles de lutter contre la dépendance à l’alcool, au cannabis et au tabac. Publié dans Psychiatrie translationnellela recherche met également en évidence une forte association entre les traits antisociaux et la consommation de substances dangereuses, ce qui peut aider à expliquer la gravité accrue de la dépendance observée chez ces personnes.

Le trouble de la personnalité antisociale se caractérise par des traits tels que la manipulation, l’impulsivité, l’irritabilité et l’absence de remords. Les personnes atteintes de ce trouble sont souvent confrontées à divers problèmes de comportement, notamment des troubles liés à l’usage de substances, qui englobent la consommation problématique de substances comme l’alcool, le cannabis, le tabac, la cocaïne et les opioïdes.

Des recherches antérieures ont montré que les personnes souffrant de troubles liés à l’usage de substances sont plus susceptibles de souffrir également d’un trouble de la personnalité antisociale, mais les détails de cette relation restent flous. Les chercheurs ont cherché à combler cette lacune en vérifiant si le trouble de la personnalité antisociale était lié à la gravité de différents troubles liés à l’usage de substances et à des modèles de comportement spécifiques associés à l’abus de substances.

« L’un de mes intérêts de recherche est de comprendre les comorbidités affectant les patients atteints de troubles psychiatriques », a déclaré l’auteur de l’étude Renato Polimanti, professeur agrégé de psychiatrie à la faculté de médecine de l’université de Yale. « En ce qui concerne la dépendance, nous en savons encore très peu sur les différences entre les troubles liés à l’usage de substances. Parce que Mme Aislinn Low (une ancienne associée de troisième cycle de mon groupe, maintenant doctorante à la Michigan State University) s’intéressait à la recherche sur la personnalité, nous avons décidé d’étudier les différentes relations entre les troubles liés à l’usage de substances et le trouble de la personnalité antisociale.

Pour mener à bien leur étude, les chercheurs ont analysé les données de la cohorte Yale-Penn, un large échantillon d’individus sélectionnés pour étudier les traits liés à la dépendance. La cohorte comprenait 1 660 participants diagnostiqués avec un trouble de la personnalité antisociale et 6 640 participants témoins sans ce trouble. Ces participants témoins ont été appariés au groupe de troubles de la personnalité antisociale en fonction de l’âge, du sexe et de la race/origine ethnique pour garantir la comparabilité.

Les chercheurs se sont concentrés sur cinq troubles liés à l’usage de substances spécifiques : l’alcool, le cannabis, la cocaïne, les opioïdes et le tabac. Chaque trouble lié à l’usage de substances a été analysé à la fois pour le diagnostic (si un participant répondait aux critères du trouble) et pour sa gravité (si le trouble était léger, modéré ou grave, en fonction du nombre de critères remplis). Ils ont également examiné des critères de diagnostic individuels pour chaque trouble lié à l’usage de substances, par exemple si les participants ont consommé la substance dans des situations dangereuses, ont ressenti des envies de fumer ou ont tenté d’arrêter.

Les résultats ont montré que le trouble de la personnalité antisociale était lié à la fois au diagnostic et à la gravité des troubles liés à la consommation d’alcool, de cannabis et de tabac. Les personnes atteintes d’un trouble de la personnalité antisociale étaient près de deux fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic de trouble lié à la consommation d’alcool, plus de deux fois plus susceptibles de souffrir d’un trouble lié à la consommation de cannabis et une fois et demie plus susceptibles de souffrir d’un trouble lié à la consommation de tabac par rapport au groupe témoin. La gravité de ces troubles était également plus élevée chez les personnes atteintes d’un trouble de la personnalité antisociale, ce qui signifie qu’elles avaient tendance à présenter des comportements plus problématiques liés à l’abus de substances.

Les chercheurs ont également découvert que la relation entre le trouble de la personnalité antisociale et les troubles liés à l’usage de substances s’étendait au-delà du simple diagnostic jusqu’aux comportements spécifiques associés à ces troubles. Une découverte particulièrement remarquable était que les personnes atteintes d’un trouble de la personnalité antisociale étaient plus susceptibles de se livrer à une « consommation dangereuse » dans les cinq troubles liés à l’usage de substances examinés. L’usage dangereux fait référence à la consommation de substances dans des situations dangereuses, comme conduire sous influence ou adopter des comportements à risque en état d’ébriété.

Un autre résultat intéressant concerne le critère des « tentatives d’arrêt », notamment pour les troubles liés à l’usage de cocaïne. L’étude a révélé que les personnes atteintes d’un trouble de la personnalité antisociale étaient moins susceptibles de déclarer avoir fait des efforts pour arrêter de consommer de la cocaïne, ce qui indique que cette population peut avoir davantage de difficultés avec la motivation ou la capacité de réduire ou d’arrêter sa consommation de cocaïne. Ce résultat était spécifique à la cocaïne et n’était pas observé avec les autres substances étudiées.

« Le principal message à retenir de cette étude est qu’il existe à la fois des différences et des similitudes entre les troubles liés à l’usage de substances qui peuvent conduire à des comorbidités psychiatriques », a déclaré Polimanti à PsyPost. « En ce qui concerne le trouble de la personnalité antisociale, nous avons observé différents modèles d’associations lors des tests de gravité et des diagnostics de troubles liés à la consommation d’alcool, de cannabis, de cocaïne, d’opioïdes et de tabac. Cependant, lorsque l’on examine des symptômes spécifiques, la consommation dangereuse a montré la relation la plus forte avec le trouble de la personnalité antisociale parmi les cinq troubles liés à l’usage de substances étudiés.

L’étude a également mis en évidence les différences entre les sexes dans la relation entre le trouble de la personnalité antisociale et les troubles liés à l’usage de substances. Même si les chercheurs ont comparé les participants selon le sexe, ils ont constaté que le sexe continuait à jouer un rôle important dans la manière dont le trouble de la personnalité antisociale était lié à la gravité du trouble lié à l’usage de substances et à des critères spécifiques.

La prise en compte des troubles d’intériorisation a contribué à expliquer certaines des différences observées entre les sexes. Par exemple, lorsque les chercheurs ont inclus ces troubles dans leurs modèles de régression, ils ont constaté que le rôle du sexe dans la relation entre le trouble de la personnalité antisociale et les troubles liés à l’usage de substances était quelque peu atténué. Cela suggère qu’une partie des différences entre les sexes observées dans la relation entre le trouble de la personnalité antisociale et le trouble lié à l’usage de substances pourrait être attribuée à des conditions d’intériorisation, qui ont tendance à différer entre les hommes et les femmes.

« Une découverte surprenante liée à notre étude est le rôle potentiel des troubles d’intériorisation (c’est-à-dire l’anxiété, la dépression et le trouble de stress post-traumatique) dans la contribution aux différences entre les sexes observées dans la comorbidité entre les troubles liés à l’usage de substances et le trouble de la personnalité antisociale », a expliqué Polimanti. « Il s’agit d’une hypothèse intéressante qui nécessitera des efforts supplémentaires pour être complètement comprise. »

L’étude s’ajoute au nombre croissant de preuves suggérant que le trouble de la personnalité antisociale et les troubles liés à l’usage de substances sont étroitement liés. Mais il y a quelques mises en garde à considérer. Une limite est que l’échantillon de l’étude a été spécifiquement sélectionné pour inclure des personnes souffrant de troubles liés à l’usage de substances et de caractéristiques associées, ce qui signifie que les résultats peuvent ne pas être représentatifs de la population générale.

« Notre étude est basée sur une cohorte enrichie de participants ayant reçu un diagnostic de troubles liés à l’usage de substances au cours de leur vie », a noté Polimanti. « Par exemple, 64 % et 39 % de nos participants ont respectivement reçu un diagnostic de troubles liés à la consommation de cocaïne et d’opioïdes au cours de leur vie. Aux États-Unis, la prévalence de ces troubles liés à l’usage de substances est inférieure à 5 %. En conséquence, les résultats observés dans notre étude pourraient ne pas être généralisables à des groupes de population présentant des caractéristiques différentes.

« Cette étude fait partie d’une étude plus vaste dans laquelle nous étudions les trajectoires de comorbidité parmi les troubles liés à l’usage de substances à l’aide d’informations longitudinales. De plus, nous évaluerons comment les facteurs génétiques et épigénétiques contribuent aux comorbidités psychiatriques parmi les troubles liés à l’usage de substances.

L’étude, « Modèles d’association du trouble de la personnalité antisociale avec les troubles liés à l’usage de substances», a été rédigé par Aislinn Low, Brendan Stiltner, Yaira Z. Nunez, Keyrun Adhikari, Joseph D. Deak, Robert H. Pietrzak, Henry R. Kranzler, Joel Gelernter et Renato Polimanti.