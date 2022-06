Troublé chez lui, le Français Macron reste un acteur mondial clé

PARIS (AP) – Emmanuel Macron est peut-être affaibli chez lui après que les élections législatives l’ont contraint à des manœuvres politiques, mais sur la scène internationale, le président français a les ressources pour rester l’un des dirigeants mondiaux les plus influents.

Les alliés étrangers de la France ont suivi de près les élections de dimanche où l’alliance de Macron a remporté le plus de sièges mais a perdu sa majorité à l’Assemblée nationale, le parlement le plus puissant de France.

Le résultat a rendu la vie du centriste de 44 ans beaucoup plus difficile à la maison, rendant la mise en œuvre de son programme – comme les modifications des retraites et les réductions d’impôts – plus difficile. Pourtant, il ne devrait pas faire dérailler son programme international dans un avenir immédiat.

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février, Macron est à l’épicentre de la diplomatie internationale et, malgré un changement historique de la politique française et une polarisation croissante, les experts disent que cela ne devrait pas changer.

“Il y aura beaucoup plus de contraste entre la pression qu’il pourrait avoir chez lui par rapport à sa liberté de mouvement à l’étranger”, a déclaré Laurie Dundon, chercheuse associée principale basée en France au European Leadership Network.

Macron, qui est à Bruxelles pour un sommet du Conseil européen de deux jours, se rendra la semaine prochaine en Allemagne pour la réunion du G-7 et, la semaine suivante, en Espagne pour le sommet de l’OTAN.

Le président français détient des pouvoirs importants en matière de politique étrangère, d’affaires européennes et de défense. Il est également le commandant en chef des forces armées du pays.

La France a fourni une aide financière et militaire importante à l’Ukraine depuis l’invasion russe et a envoyé ses troupes pour renforcer les défenses européennes sur son flanc oriental. Au cours de la campagne présidentielle au printemps, la popularité de Macron a augmenté en raison de son rôle de leader dans les efforts pour mettre fin à la guerre : il a défendu des sanctions toujours plus sévères contre Moscou tout en gardant une ligne ouverte avec le président russe Vladimir Poutine et a été en contact quasi constant avec le président ukrainien. Volodymyr Zelensky.

Macron, qui a remporté un second mandat contre la candidate d’extrême droite Marine Le Pen en avril, s’est même rendu à Kyiv dans la semaine entre les deux tours de scrutin du début du mois, avec d’autres dirigeants européens.

Le soutien de la France à l’Ukraine est très populaire dans le pays selon les sondages d’opinion, et les dirigeants de l’opposition ont soigneusement évité de le critiquer.

La plate-forme de la coalition de gauche dirigée par Jean-Luc Mélenchon, devenue la principale force d’opposition française, est explicitement en faveur de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. À l’extrême droite, Le Pen, qui entretient depuis longtemps des liens avec la Russie, se dit désormais favorable à une “Ukraine libre” tout en exprimant des réserves sur les livraisons d’armes.

“La politique étrangère n’est pas un domaine où Le Pen ou Mélenchon veulent dépenser leur énergie alors qu’ils ont tant de problèmes intérieurs pour défier Macron”, a déclaré Dundon.

“Aucun d’entre eux ne veut s’impliquer dans le désordre de la diplomatie sur la Russie et l’Ukraine”, a-t-elle déclaré.

Élu pour la première fois en 2017, Macron, résolument pro-européen, n’a jamais caché son ambition de jouer un rôle de premier plan dans la diplomatie mondiale. Sa réélection en avril a renforcé sa position de joueur senior en Europe face à la guerre en Ukraine et à ses conséquences pour le continent et au-delà.

Les puissants pouvoirs présidentiels de la France sont un héritage de la volonté du général Charles de Gaulle d’avoir un système politique stable tout au long de la Cinquième République qu’il a établie en 1958, après que la période d’après-guerre ait connu des successions de gouvernements éphémères et inefficaces.

Le président représente le pays à l’étranger, rencontrant les chefs d’État et de gouvernement étrangers. C’est le premier ministre, nommé par le président, qui est responsable devant le parlement.

L’Assemblée nationale a un pouvoir négligeable sur l’agenda étranger du président, bien qu’elle garde le contrôle des dépenses du gouvernement.

“Le Parlement n’a pas été invité à donner son avis sur l’envoi d’armes à l’Ukraine, ni sur les opérations extérieures de la France, notamment au Sahel, au Moyen-Orient dans le cadre de la coalition anti-ISIS, ou en Afghanistan”, a déclaré Nicolas Tenzer, Chercheur principal au Centre d’analyse des politiques européennes, a écrit.

Le Parlement doit toutefois donner son autorisation pour une prolongation de ces opérations après quatre mois, a-t-il souligné.

L’opposition enhardie, tant à gauche qu’à droite, pourrait chercher à utiliser le pouvoir du parlement pour imposer un débat. Chaque semaine, les législateurs ont le droit d’interroger les membres du gouvernement – ​​mais pas le président – ​​notamment sur la politique étrangère. C’est l’occasion de soulever des critiques sur des questions clés.

Mais on s’attend généralement à ce que le débat en France reste centré sur les politiques intérieures.

Signe que l’attention du président pourrait se tourner au moins temporairement vers un réalignement politique chez lui, Macron a à peine mentionné son programme international mercredi lorsqu’il a prononcé son premier discours depuis les élections législatives. Il n’a fait que brièvement référence à la réunion européenne consacrée à l’Ukraine.

“Je n’aurai qu’une seule boussole : qu’on avance pour le bien commun”, a-t-il déclaré aux Français.

___

Surk a rapporté de Nice, France.

Sylvie Corbet et Barbara Surk, Associated Press