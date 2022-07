Trou d’ozone tropical ? Le débat s’enflamme autour d’un journal canadien

Un chercheur ontarien dit avoir découvert un nouveau trou dans la couche d’ozone qui est sept fois plus grand que le trou dans la couche d’ozone de l’Antarctique, une affirmation que d’autres scientifiques de l’atmosphère remettent en question.

Qing-Bin Lu, professeur de physique chimique à l’Université de Waterloo, écrit dans un article révisé par des pairs publié dans AIP Advances mardi dernier que depuis les années 1980, il y a eu un trou d’ozone toutes saisons dans les tropiques, affectant 50 pour cent cent de la surface de la Terre. Lu dit qu’au centre de ce trou d’ozone tropique, environ 80% de l’ozone a été appauvri.

“Les tropiques constituent la moitié de la surface de la planète et abritent environ la moitié de la population mondiale”, a déclaré Lu dans un communiqué de presse mardi dernier. “L’existence du trou d’ozone tropical peut causer une grande préoccupation mondiale.”

La couche d’ozone de la Terre se trouve dans la stratosphère et aide à absorber le rayonnement ultraviolet (UV) du soleil. Une trop grande exposition aux rayons UV peut augmenter le risque de cancer de la peau et de lésions oculaires chez les humains. L’exposition aux UV peut également réduire la photosynthèse, ce qui peut inhiber la croissance des plantes et avoir un impact négatif sur les écosystèmes marins.

À la fin des années 1970, les chercheurs ont commencé à remarquer que la couche d’ozone autour des régions polaires s’amincissait en raison de l’utilisation industrielle de substances appauvrissant la couche d’ozone telles que les hydrochlorofluorocarbures. Lorsque le Protocole de Montréal a été signé en 1987, 197 pays à travers le monde ont convenu d’éliminer progressivement ces substances, ce qui a entraîné le ralentissement des taux d’appauvrissement de la couche d’ozone.

L’épaisseur d’ozone est mesurée en unités Dobson (DU). La NASA définit un trou dans la couche d’ozone ou un amincissement de la couche d’ozone comme étant inférieur à 220 DU, car aucune mesure inférieure à 220 DU n’a été trouvée avant 1979.

Mais l’étude de Lu utilise une métrique différente, définissant un trou dans la couche d’ozone comme une réduction de 25 % de l’épaisseur de la couche d’ozone. Il soutient que la définition 220 DU de la NASA d’un trou dans la couche d’ozone est inadéquate sous les tropiques, car l’ozone dans les tropiques serait toujours supérieur à 220 DU même avec une réduction de 56% de l’épaisseur.

Cependant, plusieurs chercheurs atmosphériques ont publié une déclaration publiée dans Science Media Center, contestant l’existence d’un trou dans la couche d’ozone tropicale.

“Je suis surpris que cette étude ait été publiée dans sa forme actuelle. Les résultats de ce travail seront très controversés et je ne suis pas convaincu qu’ils soient corrects”, a déclaré Martyn Chipperfield, professeur de chimie atmosphérique à l’Université de Leeds.

“L’affirmation dans cette recherche de changements aussi importants de l’ozone dans les tropiques n’a pas été apparente dans d’autres études, ce qui me rend très méfiant. La science ne devrait jamais dépendre d’une seule étude et ce nouveau travail doit être soigneusement vérifié avant de pouvoir être accepté comme un fait, ” il ajouta.

Le scientifique de l’atmosphère de l’Université de Lancaster, Paul Young, qui était l’auteur principal de l’évaluation scientifique de l’appauvrissement de la couche d’ozone de l’ONU en 2022, affirme que la réduction de l’ozone dans les tropiques ne constitue pas un “trou”.

“Il n’y a pas de ‘trou d’ozone tropical’, entraîné par les électrons proposés par l’auteur provenant des rayons cosmiques ou autres”, a déclaré Young dans le communiqué. “L’identification par l’auteur d’un” trou d’ozone tropical “est due à lui en regardant les changements de pourcentage dans l’ozone, plutôt que les changements absolus, ces derniers étant beaucoup plus pertinents pour endommager les UV atteignant la surface.”

Marta Abalos Alvarez, chercheuse en terre et en astrophysique à l’Université Complutense de Madrid, a déclaré que l’article “manque de la rigueur scientifique nécessaire pour être une contribution fiable”.

“Il contient beaucoup de raisonnements avec de graves erreurs et des affirmations non étayées, contredisant les résultats précédents qui sont étayés. L’appauvrissement de la couche d’ozone dans les tropiques n’est pas nouveau et est principalement dû à l’accélération de la circulation Brewer-Dobson”, a-t-elle déclaré dans le communiqué.

La circulation de Brewer-Dobson fait référence au processus par lequel l’ozone et la vapeur d’eau circulent des tropiques vers les pôles, un phénomène qui, selon les climatologues, s’est accéléré en raison des effets du changement climatique.

Cependant, dans un e-mail à CTVNews.ca mercredi, Lu a riposté à ces critiques, les qualifiant de “sans fondement”.

“Le vrai fait est que dans mon article… non seulement montré les changements d’ozone en valeurs absolues… mais comparé mes résultats observés avec ceux rapportés par d’autres dans la littérature, tous obtenus à partir de plusieurs sources de données”, a-t-il déclaré.

“Aucune des critiques … ne pouvait résister à l’examen attentif de la littérature scientifique.”

Répondant aux commentaires d’Abalos Alvarez, Lu a déclaré que les changements attendus dans l’épaisseur d’ozone en raison de la circulation de Brewer-Dobson sont “environ 10 fois plus faibles que les importantes pertes d’ozone observées dans les années 1980 et 1990”.

Citant des mesures de la NASA, Lu a souligné que la valeur moyenne annuelle de l’ozone total au-dessus des tropiques était d’environ 263 DU au cours de la dernière décennie. En comparaison, la moyenne en Antarctique a été de 275 DU alors que la moyenne mondiale est de 288 DU.

“Il faut également noter que même (si)” aucun trou d’ozone tropical “n’a été observé selon l’ancienne définition dans les études précédentes, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas eu de perte importante d’ozone dans la basse stratosphère sous les tropiques”, dit Lu.

“Ainsi, ma découverte appelle à de nouvelles études approfondies sur l’appauvrissement de la couche d’ozone, les changements de rayonnement UV, les risques accrus de cancer et d’autres effets négatifs sur la santé et les écosystèmes dans les régions tropicales”, a-t-il ajouté.