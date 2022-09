Trottinette électrique Razor EcoSmart Cargo : la commodité rencontre l’utilité

Le dernier scooter électrique de Razor ressemble à première vue à un vélo électrique. Jusqu’à ce que vous réalisiez qu’il n’y a pas de pédales. Le scooter EcoSmart Cargo peut supporter deux conducteurs et un poids total de 300 livres et est conçu pour être utilisé assis et actionné par un accélérateur à poignée tournante.

Le siège avant rembourré est réglable et équipé d’un blocage rapide. Le siège passager a un compartiment de rangement en dessous, mais si ce n’est pas assez d’espace, il est amovible et peut être remplacé par un panier. Il y a des repose-pieds pliables près de la roue arrière du scooter pour les passagers.

Le scooter est alimenté par une batterie de 48 volts et un moteur à chaîne de 1 000 watts qui peut atteindre une vitesse maximale d’un peu moins de 20 mph. Vous avez le choix entre cinq niveaux de vitesse. Comme on pouvait s’y attendre, le scooter est lourd, pèse 75 livres et parcourt environ 50 minutes ou un peu moins de 17 miles avec une charge complète.

Le pont principal du scooter est une combinaison d’incrustations en plastique et en bambou. Le cadre et la fourche sont en acier et le scooter roule sur des pneus pneumatiques extra larges de 16 pouces à rayons. Un seul frein à disque arrière est ce qui arrête l’EcoSmart. Les feux avant et arrière rendent également le scooter plus visible dans les situations de faible luminosité.

Razor recommande l’EcoSmart pour les cyclistes de 18 ans et plus. Il semble être un excellent scooter pour faire des courses ou déposer le jeune à l’école. Je suis sûr que je commencerai à en voir beaucoup bientôt. Le Razor EcoSmart Cargo coûte 1 100 $ et sera disponible sur le site de Razor (converti en 960 £, 1 640 AU $).