Trophée Vertem Futurity: le favori du Derby, Auguste Rodin, dirige 17 dans le groupe 1 de Doncaster samedi en direct sur Sky Sports Racing | Nouvelles de la course

Le favori du Derby, Auguste Rodin, dirige un peloton de 17 lors de la phase d’entrée de cinq jours pour le Vertem Futurity Trophy de samedi à Doncaster, en direct sur Sky Sports Racing.

Le juvénile ne s’est pas trompé de pied depuis qu’il a terminé deuxième de Crypto Force à ses débuts, mène la charge d’Aidan O’Brien pour une 11e victoire record dans la course.

Actuellement à égalité avec Sir Henry Cecil sur 10 victoires dans le concours d’un mile, le maître de Ballydoyle est responsable de huit de ceux qui restent, avec le favori Derby rejoint dans la liste de cinq jours par Espionnage, Chemin Victoria, Salt Lake City, Rivière Adélaïde, Covent Garden, Groenland et Hiawata.

Le fils d’O’Brien, Donnacha, est parti en deuxième place des National Stakes Fier et majestueuxtandis que John et Thady Gosden pourraient être représentés par le finaliste des Autumn Stakes Épictète et poulain prometteur de Juddmonte Arrêter.

Vainqueur passionnant de Nottingham Roi d’acier pourrait s’aligner pour Amo Racing.

Le jeune de David Loughnane a éclipsé ses contemporains dans le paddock de Colwick Park et a été le plus impressionnant en marquant par la meilleure partie des cinq longueurs sur son arc de course la semaine dernière.

Après avoir coché toutes les bonnes cases et confirmé la promesse de son travail à la maison, le participant au Derby, qui a coûté 200 000 $ à ses propriétaires en tant que yearling, peut “tenter une chance” au premier prix de 118 400 £ si les connexions se sentent un voyage à Town Moor est la bonne décision à prendre.

L’agent de football Kia Joorabchian possède King Of Steel dans le cadre de son groupe Amo Racing





“Il s’est très bien sorti de la course à Nottingham et nous pensons que c’est un bon cheval”, a déclaré Loughnane. “Mais c’est un défi de taille que de passer d’un novice ou d’une jeune fille à une entreprise de Group One.

“Il reste 17 chevaux là-dedans et il y a plusieurs gagnants de Groupe et de Listed là-dedans et Aidan O’Brien en a six ou sept. Je sais qu’ils ne vont pas tous courir, mais nous verrons comment la semaine se déroulera et surveillerons déclarations et voir à partir de là – aucune décision n’a encore été prise.

“Il était très impressionnant à Nottingham et a fait tout ce que nous espérions qu’il ferait. Il a tout fait en lui-même à la maison et nous n’avons jamais eu à le retirer de la bride et étant évidemment un si gros cheval, nous ne voulions pas le sur-phase trop tôt, nous avons donc été très patients avec lui et nous ne voudrions pas gâcher cela maintenant.

“Donc, si c’est la bonne course samedi, nous ferons une pause et sinon, nous attendrons.”

Holloway Boy a remporté les Chesham Stakes à Royal Ascot pour ses débuts.





Andrew Balding Stormbuster arrive sur le dos de la victoire de à Newbury, tandis que le vainqueur de Royal Ascot Holloway Garçon est une autre entrée notable. Capitaine Wierzba (Ralph Beckett), Magie dansante (Roger Sarcelle) et Mille de Dubaï (Charlie et Mark Johnston) complètent la liste.

Le prestigieux Group One, qui contribue souvent à façonner l’image de la Classique de l’année prochaine, sera à nouveau parrainé par la société fondée par le célèbre propriétaire de chevaux de course John Dance – Vertem Asset Management.

La compagnie de Dance a soutenu le dernier groupe 1 de la saison UK Flat depuis 2018 et plusieurs futurs gagnants de la Classique figurent sur le récent tableau d’honneur.

“Nous sommes ravis de pouvoir poursuivre notre association avec le Trophée Futurity pendant encore cinq ans”, a déclaré Dance. “La course s’est toujours révélée être l’un des moments forts de la fin de saison et nous ne pourrions être plus satisfaits du nombre de chevaux qui ont remporté encore plus de succès dans notre course.

“Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe de Doncaster pendant encore cinq ans, et espérons que nous pourrons continuer à donner aux fans de course d’excellents conseils quant aux trois ans à suivre au printemps prochain. De plus, Jess (Dance, épouse) et moi-même restons déterminés à le gagner nous-mêmes un jour !”