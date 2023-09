Trophée Taini Jamison : Tamsin Greenway dit que l’Angleterre doit « apprendre rapidement » avant la décision néo-zélandaise | Nouvelles du netball

Expert en netball et chroniqueur

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Après la défaite 57-36 de l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande, Tamsin Greenway déclare que les Vitality Roses « doivent apprendre rapidement » avant leur match décisif pour le Trophée Taini Jamison.

Après la défaite 57-36 de l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande, Tamsin Greenway déclare que les Vitality Roses « doivent apprendre rapidement » avant leur match décisif pour le Trophée Taini Jamison.

L’ancien international anglais Tamsin Greenway affirme que les Vitality Roses doivent rapidement tirer les leçons après leur lourde défaite contre la Nouvelle-Zélande lors du Trophée Taini Jamison.

La victoire 57-36 de la Nouvelle-Zélande lors du deuxième test signifie le dernier match de samedi – en direct Mélange de sports aériens et YouTube à 7h10 – décideront de la série, l’Angleterre étant considérée comme l’opprimé avant le match à Hamilton.

L’Angleterre a emmené une équipe inexpérimentée en Nouvelle-Zélande après la Coupe du Monde le mois dernier, où elle a pris la deuxième place.

« L’Angleterre a joué au netball sans peur lors du premier match. La Nouvelle-Zélande est partie et a dit ‘non, vous n’allez pas nous faire ça. Nous sommes une équipe beaucoup plus expérimentée’. Ils ont exposé l’Angleterre de nombreuses manières. Cependant, on ne peut apprendre que sur le tas », a déclaré Greenway Actualités Sky Sports.

« Berri Neil, elle s’améliorera avec ses pourcentages de tir. Avec l’introduction d’Alicia Scholes et d’Ellie Rattu, il y a tellement de choses qu’elles peuvent avancer dans le match 3. Mais elles doivent apprendre rapidement parce que ce match arrivera.

Amy Carter est l’une des jeunes joueuses anglaises présentes en Nouvelle-Zélande dans cette série.

« Il est important d’apprendre quand on gagne. Le premier match a été brillant de la part de l’Angleterre, mais la Nouvelle-Zélande n’était pas en forme. Ce qu’ils doivent repartir et regarder, c’est comment la Nouvelle-Zélande a réussi à mettre autant de mains dans le ballon.

« Pour jouer contre la Nouvelle-Zélande, il faut être précis avec le ballon. Ils vont y réfléchir pour mettre de l’ordre dans l’attaque. Les pourcentages de tirs étaient faibles, mais cela dépend aussi de votre confiance et de la facilité avec laquelle vous récupérez le ballon. »

L’Angleterre était en retard tout au long du match de mercredi, même si elle s’est battue au deuxième quart pour ne traîner que par quatre buts.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas voir ceci Options de confidentialité

Cependant, les Silver Ferns étaient confortablement en tête en seconde période et la défaite serrée de l’équipe locale lors du premier match était un échec selon Greenway.

« Il était très clair que la Nouvelle-Zélande n’avait probablement pas fait ses devoirs concernant le groupe jeune et expérimenté que nous avions formé là-bas et ils l’ont vraiment apprécié lors du premier match », a-t-elle déclaré.

« Mais le deuxième match a montré la puissance de la culture néo-zélandaise – la façon dont ils peuvent attaquer le jeu, changer rapidement les choses. Il y a donc des leçons apprises pour ce groupe anglais, mais beaucoup de points positifs à retenir pour le troisième match. »

Regardez le test décisif entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande ce samedi à 7h10, en direct sur Sky Sports Mix et YouTube. Vous pouvez revoir le deuxième match ici.