Trophée Rachael Heyhoe Flint: Georgia Elwiss frappe cent alors que les champions en titre Southern Vipers battent South East Stars | Nouvelles du cricket

Georgia Elwiss des Southern Vipers a frappé un run-a-ball 115 contre les South East Stars, frappant neuf fours et un six

Georgia Elwiss a frappé un run-a-ball 115 et Emily Windsor a frappé 90 sur 79 livraisons alors que les champions en titre de Rachael Heyhoe Flint, Southern Vipers, ont remporté deux victoires sur deux cette saison avec un 133 coups contre South East Stars à Hove.

Elwiss et Windsor ont partagé un stand de cinquième guichet de 160 sur 74-4 alors que les Vipers ont affiché 306-9, avec Freya Kemp, 17 ans, frappant 40 sur 23 balles en fin de match.

Le duo anglais Freya Davies et Alice Davidson-Richards – cette dernière a été libérée de l’équipe anglaise ODI pour jouer dans ce match – a pris trois guichets chacun pour les Stars, bien que Davidson-Richards soit allé à 8,70 points et plus.

Les Vipers ont ensuite limité les Stars à 173-9 en réponse, bien qu’elles aient été initialement bâclées sur le terrain avec Bryony Smith (39 ans) abandonnée deux fois avant d’être finalement rattrapée par Kemp au 11e.

Davidson-Richards a obtenu le meilleur score pour les Stars avec 42, mais les visiteurs ont été bien battus alors qu’ils ont glissé vers leur première défaite de la saison et les Vipers ont remporté deux victoires sur deux.

Diamants du Nord rejoint Vipers sur deux victoires sur deux après avoir battu Lever du soleil par six points dans un thriller à faible score à Headingley, les 20 guichets du match tombant pour tourner.

Les quilleurs des Sunrisers Mady Villiers (4-36) et Grace Scrivens (4-20) ont partagé huit guichets alors que les diamants ont été regroupés pour 194 en 49,5 overs.

Les diamants se sont cependant ralliés de 120 à 8, avec Lea Tahuhu (31), Katie Levick (28) et Rachel Slater (14) ajoutant 74 pour les deux derniers guichets, ce qui s’avérerait crucial à la fin du match.

Les Sunrisers étaient 44-0 puis 140-4 dans la chasse, apparemment sur la bonne voie pour leur première victoire de 50 victoires à la 15e tentative, pour ensuite boucler à 188 après avoir perdu leurs six derniers guichets pour 48 courses.

Éclair enregistrer leur première victoire de la campagne, complétant une victoire à cinq guichets contre Tonnerre à Loughborough alors que le tir à cinq guichets de Grace Ballinger a été suivi d’un beau 109 du capitaine Kathryn Bryce.

La couturière du bras gauche Ballinger, récemment signée par London Spirit pour l’édition de cette année de The Hundred, a empoché 5-29 sur ses 10 overs dans Thunder’s 238-9 à Loughborough.

La joueuse de 20 ans a frappé lors des premier, troisième et septième overs pour réduire Thunder à 39-3 – ses victimes, dont la percutante Antillaise Deandra Dottin (28 sur 19 balles) – avant de revenir plus tard pour terminer son cinq-pour .

Ellie Threlkeld a frappé 91 balles sur 117 après avoir été lâchée sur trois pour propulser Thunder à un total potentiellement compétitif, mais Lightning l’a dépassé avec cinq balles à revendre alors que Bryce, qui a frappé 15 limites, et Sophie Munro (50) ont joué le rôle principal, infligeant une deuxième défaite consécutive. sur Tonnerre.

Étincelles centrales a également remporté sa première victoire de la campagne alors que Sarah Glenn a marqué 4-22 dans un succès de 22 points sur Tempête occidentale à Bristol, le rassemblement tardif de l’équipe locale ayant été vain.

L’éclatement de Glenn, qui tourne les jambes, a aidé Sparks à réduire Storm à 67-8 dans une poursuite de 207 – mais la marge de défaite des hôtes a été réduite alors que la pâte n ° 10 Rachel Filer (58no sur 69) a mené un retour de la queue.

Storm a terminé sur 184-9, avec la No 9 Sophie Smale (32) et la No 11 Chloe Skelton (25no) montrant également les frappeurs établis de leur équipe.

Fran Wilson (13 ans) et Katie George (12 ans) étaient les seuls membres des huit premiers à faire des chiffres à deux.

Ami Campbell avait précédemment obtenu le meilleur score avec 50 balles sur 75 pour Sparks.