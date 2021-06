Trophée Rachael Heyhoe Flint : Emily Arlott de Central Sparks réussit un triplé dans la victoire contre les Southern Vipers | Nouvelles de cricket

Central Sparks a célébré une victoire surprise sur les champions en titre Southern Vipers, remportant par 120 points à Hove

Emily Arlott a remporté quatre guichets en un tour – dont un tour du chapeau – alors que Central Sparks a battu les champions en titre Southern Vipers par 120 points pour maintenir leur record de 100% dans le trophée Rachael Heyhoe Flint.

La couturière de 23 ans a piégé Maia Bouchier (1) sur le pli avec la première balle de sa quatrième au-dessus avant de décrocher son triplé avec les quatrième, cinquième et sixième livraisons. Tableau de bord Southern Vipers vs Central Sparks

Georgia Elwiss (0) était également à l’étape précédente, Charlie Dean superbement rattrapé par la plongeuse Amy Jones derrière les souches et Ella McCaughan a franchi la porte alors que le lanceur Sparks terminait avec 5-29.

Arlott, surveillé par l’entraîneur-chef de l’Angleterre Lisa Keightley, aurait pu avoir un sixième guichet si Gwen Davies n’avait pas laissé tomber Danni Wyatt sur quatre.

L’internationale anglaise a continué à faire 61, son troisième demi-siècle consécutif, mais les Vipers ont été licenciés pour 104 en 27,5 overs et ont subi leur première défaite de la saison.

Ce fut une mauvaise journée pour les Vipers, qui ont perdu quatre attrapés et ont fait don de 34 extras, dont 29 de large, tandis que les 40 balles de Sarah Glenn sur 37 ont aidé Sparks à en afficher 224 au total.

Le score le plus élevé jamais enregistré par Alice Davidson-Richards sur la liste A a aidé Étoiles du sud-est écraser Tempête de l’Ouest par six guichets au Kia Oval. Tableau de bord SE Stars vs Western Storm

L’ouvreur né dans le Kent a pillé 92, avec un six et neuf quatre, alors que les hôtes ont fait un travail léger pour chasser un objectif de victoire de 246.

Alice Davidson-Richards a atteint 92 points alors que les South East Stars ont vaincu Western Storm par six guichets

Davidson-Richards a partagé un deuxième stand de 154 avec sa compatriote anglaise Sophia Dunkley, qui est également tombée pour 92 peu de temps avant que la victoire ne soit remportée avec 41 balles à perdre.

Plus tôt, la skipper anglaise Heather Knight a marqué le meilleur score pour Storm avec 73, tandis que la skipper Sophie Luff a fait 55 dans leur total de 245-8 et Tash Farrant des Stars a remporté 4-58.

Diamants du Nord scintillait sous un soleil chaud chez Fenner, démolissant Levers de soleil pour un maigre 53 et puis faire un court travail de la course-chasse pour triompher par neuf guichets. Tableau de bord Sunrisers vs Northern Diamonds

Dans le cadre pittoresque de l’université, la joueuse d’ouverture anglaise Katherine Brunt était à son meilleur niveau destructeur, prenant 3-11 et se combinant avec Beth Langston (2-12) pour battre le premier ordre des Sunrisers et les laisser chanceler à 16-5.

Le skipper Amara Carr a offert une certaine résistance, restant dans les parages pour en faire 17, mais l’ancienne polyvalente anglaise Jenny Gunn (3-10) a parcouru l’ordre inférieur, ramassant Fran Wilson avec sa première livraison et réclamant trois guichets pour seulement trois courses.

La capitaine des Diamonds Hollie Armitage souhaitait que le match se termine rapidement et elle et Nat Sciver ont atteint deux limites chacune pour augmenter le total à l’intérieur de huit overs et infliger une défaite de neuf guichets à Sunrisers, leur troisième défaite consécutive du tournoi.