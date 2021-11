Trophée Ladbrokes: Paul Nicholls espère qu’Enrilo reste simple à Newbury alors que Nicky Henderson prie pour que la pluie reste à l’écart | Nouvelles de course

C’est l’une des courses dont on parle le plus de toute la saison de saut et l’édition de samedi du Trophée Ladbrokes promet de nombreuses discussions, avant même que le peloton ne se lance dans le célèbre voyage de trois milles et deux mètres autour de Newbury.

Un automne inhabituellement sec fait que de nombreux entraîneurs prient pour que la pluie arrive et si ce n’est pas le cas, cela pourrait entraîner des retraits de grande envergure et des changements de marché.

Les Irlandais, qui ont remporté le dernier but avec Total Recall de Willie Mullins en 2017, devraient relever un défi de taille avec Eklat De Rire de Henry De Bromhead et Ontheropes de Mullins, tandis que l’équipe locale est dirigée par Enrilo et Colin, entraînés par Paul Nicholls. Fiddlerontheroof de Tizzard.

Le champion en titre Cloth Cap, entraîné par Jonjo O’Neill, est susceptible de revenir, tandis que Kitty’s Light, cinq ans, passionnant de Christian Williams, pourrait figurer en route vers les futurs efforts du Grand National.

Voici ce que les connexions clés ont dit au sujet de leurs coureurs prévus…

Enrilo (6/1 Sky Bet)

L’entraîneur Paul Nicholls…

« Ce qui est génial, c’est qu’il reste et qu’il a beaucoup de vitesse. Vous avez besoin des deux dans le trophée Ladbrokes. Je pense juste que c’est un cheval qui conviendra à la course et vice versa.

« Nous allons simplement suivre les leaders et rester simples. À cette période de l’année, lorsque le terrain est bon, il ne sert à rien d’être lâché à l’arrière.

« Je pense qu’il s’est beaucoup amélioré physiquement cette année et ce qu’il fera le week-end prochain nous dira si nous pouvons rêver de le faire courir dans de meilleures courses ou s’il n’est qu’un handicapeur.

« Beaucoup de bons chevaux ont couru dans cette course. On ne sait jamais s’ils courent bien là où ils pourraient finir. J’aimerais penser qu’il pourrait éventuellement être meilleur. »

L’entraîneur du champion Paul Nicholls pense qu’Enrilo, espoir pour le trophée Ladbrokes, sera parfaitement adapté au concours de Newbury



Jockey Harry Cobden…

« Il est un peu excentrique mais il a beaucoup de capacités et ça a l’air d’un beau trophée Ladbrokes ouvert donc croisons les doigts pour y aller avec une bonne chance.

« En aucun cas, nous ne le laisserons tomber. Nous le chevaucherons assez en évidence, mais je ne tournerai pas dans la ligne droite et ne m’engagerai pas à partir de quatre retraits.

« Je vais m’accrocher à lui un peu et le livrer enfin avec un peu de compagnie.

« Ce n’est pas le type de cheval que vous voudriez effacer les cinq derniers devant car il regarderait bien autour de lui après le dernier, donc nous devons être assez allumés avec la façon dont nous le montons.

« Il a bien couru auparavant sur un sol meuble, mais Sandown à la fin de la saison était probablement son meilleur niveau en carrière, donc le terrain est magnifique et s’il reste comme ça, ce sera idéal.

« Je ne sais pas s’il est un cheval de première année, mais c’est un très bon handicapeur et j’espère qu’il a quelques kilos en main. »

Enrilo (devant, à droite) galope avec le cavalier Harry Cobden à Newbury



Fiddlerontheroof (8/1)

Entraîneur adjoint Joe Tizzard…

« C’est une course énorme dans le calendrier des courses et nous avons eu la chance de la gagner deux fois et nous avons eu beaucoup de chevaux placés, nous allons donc toujours la soutenir.

« Les novices de la deuxième saison ont un bon bilan et la plupart des nôtres ont été ces chevaux.

« Fiddlerontheroof est probablement le meilleur dans lequel nous courons et c’est excitant.

« Il a couru une course brillante dans le Colin Parker à Carlisle. Il a en fait battu le record de piste ce jour-là, donc c’était une performance époustouflante.

Joe Tizzard dit qu’il est excité avant la course de Fiddlerontheroof au trophée Ladbrokes plus tard ce mois-ci



« Il a été ultra régulier la saison dernière et a affronté les meilleurs novices quand nos chevaux n’étaient pas tout à fait dans l’ordre.

« C’était probablement sa meilleure performance de tous les temps dans le Colin Parker et les Ladbrokes avaient été dans notre esprit pour la deuxième partie de la saison dernière.

« C’est son objectif et si nous pensons qu’il progresse si loin de 148, c’est une belle marque à courir.

« Il n’est pas dépendant du sol. Quand il était novice en haies, il était juste un cheval plus fort, donc il pouvait gérer des terrains difficiles, mais je pense qu’il a prouvé l’année dernière qu’il allait à peu près sur n’importe quel terrain. »

Lumière de Kitty (10/1)

L’entraîneur Christian Williams…

« Il a gagné six livres pour sa course de Chepstow, il a donc progressé, puis le Charlie Hall, il a remporté environ 23 000 £ de prix en argent pour avoir terminé deuxième et le handicapeur ne l’a pas fait monter.

« Le terrain était un peu mort pour lui à Wetherby, mais il semble qu’il ait progressé cette année.

« Il ne courra pas en hiver quand il fait vraiment humide, donc ce sera sa dernière course peut-être avant de lui donner une belle pause.

« Nous le montons toujours avec prudence et ils peuvent courir tôt ici. J’espère qu’il rentrera bien à la maison.

« En fait, il ne peut pas participer au Grand National cette année car il ne sera pas qualifié car il est trop jeune, mais il a l’air d’un type national pour les années à venir. »

L’entraîneur gallois Christian Williams a décrit Kitty’s Light comme un « cheval du Grand National pour les années à venir »



Démachine (12/1)

Formatrice Kerry Lee…

« Il avait dépassé le sommet au printemps et ne méritait pas vraiment une autre course car son travail n’était pas assez bon. Autant je voulais le courir, je ne pouvais pas.

« Nous l’avons mis à l’écart et maintenant nous attendons simplement le bon terrain et la bonne course. Cela a été prévu pour un long chemin, alors croisons les doigts pour y arriver.

« Ce n’est pas un cheval qui demande énormément de travail et ce [Newbury Gallops Morning] serait autant que je voudrais faire. Si cela ne le met pas sur la bonne voie, nous n’irons pas. »

L’entraîneur Kerry Lee espère qu’un dernier galop sur l’hippodrome à Newbury mettra Demachine juste pour le trophée Ladbrokes



Aigle courageux (25/1)

L’entraîneur Nicky Henderson…

« C’est un cheval qui ne veut pas de pluie, donc s’il ne veut vraiment pas pleuvoir d’ici samedi, ce sera dans sa rue.

« Il ne fera probablement pas partie des favoris mais il aurait sa chance.

« Il a toujours eu la capacité. Il a tendance à s’abandonner dans les courses et ensuite il viendra avec un hochet. Dans une course comme celle-ci, vous ne pouvez pas vous permettre de céder trop de terrain, mais c’est sa nature. »