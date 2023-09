Trophée Disability Premier League : Callum Flynn et George Greenway mènent les Hawks à la victoire | Actualités sur le cricket

Une masterclass de Callum Flynn et George Greenway a conduit les Hawks au trophée Disability Premier League à Derby.

La paire a mis 112 pour le troisième guichet pour réviser le total des Pirates de 156-6 et voir leur équipe rentrer chez elle par huit guichets avec plus de deux overs à revendre.

Les Pirates auraient été relativement heureux à l’intervalle, leur total compétitif étant dû en grande partie à Jake Oakes qui a fracassé 39 balles sur seulement 10 balles – dont cinq six lors du dernier over – mais Flynn et Greenwood ont été relativement sereins tout au long de leur partenariat.

Flynn, qui a été nommé Joueur du match pour son invincibilité de 83, a déclaré : « Cela a été un bon tournoi pour les garçons. Nous en avons gagné six sur sept, nous n’avons perdu qu’un seul match de groupe, nous avons pris de l’élan jusqu’en finale. et nous avons emporté le trophée chez nous.

Image:

Callum Flynn a été élu Homme du match





« Nous avons perdu tout notre élan lors de la finale des premières manches. C’était en fait un peu mon idée de garder le rythme avec le ballon, donc je pense que je dois cela à Alex. [Hammond]pour essayer d’éliminer les courses !

« L’élan a basculé tout le match, nous l’avons eu toutes les premières manches, puis nous l’avons perdu, mais nous l’avons ensuite récupéré avec la batte et avons gardé notre pied sur leur gorge, l’avons apporté aux Pirates et l’avons vraiment gagné avec facilité.

« Je pense que le DPL a été vraiment bon cette année. C’est l’un de ces tournois où nous verrons vraiment le développement dans quatre ou cinq ans, lorsque les garçons et les filles commenceront à intégrer les équipes internationales. En termes de succès instantané, nous » Nous y arriverons, mais dans trois, quatre ou cinq ans, qui sait où cela pourrait nous mener. L’argent que la BCE y a investi et le soutien qu’elle nous a apporté ont été excellents.

« Nous ne pourrons jamais assez les remercier de nous avoir offert une scène comme celle-ci. Il y a de nombreuses années, les athlètes handicapés n’avaient pas eu d’occasions comme celle-ci. Aujourd’hui, nous faisons tomber les barrières et nous espérons continuer à les faire tomber. »