Trophée des champions d’Asie, SF Live : Inde 5-0 Japon, un peu plus près de la finale

Inde vs Japon, mise à jour en direct de la demi-finale du trophée des champions d’Asie : L’Inde mène 4-0 contre le Japon lors de la deuxième demi-finale du Trophée des champions d’Asie au stade de hockey Mayor Radhakrishnan à Chennai. Trois buts sont survenus au deuxième quart tandis que le quatrième est survenu au troisième. Akashdeep Singh a marqué un but sur le terrain pour donner l’avantage à l’Inde 1-0 avant que le superbe film de dragsters de Harmanpreet Singh ne double l’avance des hôtes. Plus tard, un coup incroyable de Manpreet Singh a touché le bâton de Mandeep Singh et est entré dans le poteau pour mettre l’Inde 3-0. Sumit a ensuite fait 4-0 pour l’Inde avec un but magique.

Voici les mises à jour en direct et les scores de l’Inde contre le Japon, match de demi-finale du trophée des champions d’Asie de Chennai :