Trophée des champions d’Asie : ne faites pas beaucoup d’entraînement depuis la ligne de touche, mais pendant l’entraînement, déclare Craig Fulton

L’entraîneur-chef de l’équipe indienne de hockey, Craig Fulton, n’aime pas donner des instructions aux joueurs depuis la ligne de touche, affirmant qu’il préfère donner des leçons pendant l’entraînement.

L’Inde a battu le Japon 5-0 lors des quatre derniers affrontements pour organiser une confrontation au titre du Trophée des champions d’Asie avec la Malaisie.

Suite à l’énorme victoire, Fulton a déclaré: «Je ne fais pas beaucoup d’entraînement en marge, mais pendant l’entraînement. C’est là que les idées sont installées. Peut-être qu’il y a quelques choses qui doivent changer (pendant le match), mais c’est aux joueurs seniors de prendre un appel. »

Le skipper indien Harmanpreet Singh a également fait l’éloge de Fulton pour avoir apporté des « changements structurels » à l’équipe.

« Chaque entraîneur a une mentalité différente. Nos anciens entraîneurs ont été bons. Même lui (Fulton) est bon. Chaque entraîneur pense à l’amélioration de l’équipe », a déclaré Harmanpreet après le match de vendredi.

« Il fait du bon travail. Bien que nous ayons introduit des changements structurels dans notre équipe, le gérer (les changements) dans un délai aussi court est un point très positif pour nous. Tout à son honneur. »

Harmanpreet a ajouté que rester fort défensivement et convertir les opportunités serait la clé du succès en finale.

« C’est une grande réussite d’atteindre la finale, qui serait complètement différente par rapport aux matches de championnat. C’était une bonne performance (vendredi), car nous avons joué selon nos plans. Nous avons même créé nos opportunités selon les plans. »

« (Samedi), notre objectif serait de rester fort défensivement et de convertir la plupart de nos chances », a-t-il ajouté.

Mandeep Singh et Vivek Sagar Prasad travaillent en tandem à plusieurs reprises contre le Japon et Fulton les a appelés la « salle des machines » de l’équipe.

« C’est un beau mélange. Ils ont beaucoup joué au hockey ensemble. Ainsi, lorsqu’ils sont à plein régime, ils jouent librement et ils ont la bonne concentration qui peut ouvrir nos positions. Ils étaient tous bons aujourd’hui. C’était la salle des machines, ce qui était agréable à voir », a-t-il déclaré.

Le gardien est comme un entraîneur : Sreejesh

Le gardien vétéran indien PR Sreejesh, qui a remporté sa 300e sélection internationale lors du match contre le Japon, a déclaré qu’il devait parfois guider et instruire ses joueurs sur le terrain car il avait la meilleure vue sur le placement de l’équipe rivale.

« J’ai toujours cru que le gardien de but est plus un entraîneur parce que je suis le seul à rester derrière et à regarder tout le match.

« Lorsque nous sommes assis dans une réunion d’équipe, les instructions viennent et les stratégies jouent. Mais parfois, les joueurs ont du mal à les exécuter. Donc, c’est ma responsabilité de les guider », a déclaré le pilier de 35 ans.

Avant la demi-finale de vendredi, Sreejesh a été félicité par Hockey India. Il a remercié l’équipe de l’avoir aidé à atteindre le cap des 300 matchs de hockey international.

« Ce que je suis et où je suis aujourd’hui, c’est définitivement grâce à l’équipe. Alors, je tenais à les remercier de me soutenir ou de m’aider quand j’en ai besoin. Tout est à cause d’eux. »

Lorsqu’on lui a demandé comment il motivait les jeunes de l’équipe, il a répondu: «Je dis toujours aux garçons que si vous devez réaliser votre rêve, vous devez faire des sacrifices et faire preuve de discipline. Restez concentré sur vos objectifs et continuez à travailler dur.

« Lorsque vous êtes défoncé, ne vous excitez pas trop. Lorsque vous êtes faible, ne soyez pas trop découragé. Soyez neutre, et cela prolongera votre carrière. Pour les gardiens de but, s’ils sont jeunes, ils s’assoient le plus souvent. Ils voient plus de matchs depuis les lignes de côté et apprennent beaucoup.

« Peut-être que c’est la raison pour laquelle j’ai atteint mes 300 sélections maintenant. Souvenez-vous du dialogue « Les gardiens de but sont comme le vin ». Plus ils vieillissent, mieux ils deviennent », a-t-il ajouté.

Le service des gardiens entre de bonnes mains

Sreejesh a également affirmé que le département indien des gardiens de but est entre de bonnes mains et que des gardiens de but décents sont en route.

« Les bons gardiens arrivent. (Krishan) Pathak va vraiment bien. Pawan (Malik) est là avec nous. Suraj (Karkera) est également là. Nous avons un bon bassin de gardiens au niveau junior.

«Garder les buts est un travail responsable, et une fois que vous avez concédé des buts, vous devez savoir comment gérer cette pression et cette situation et comment les gérer. L’expérience va vous aider à cela, même si je pense aussi que le gardien de but est entre de bonnes mains maintenant. »

