Trophée des champions d’Asie : l’équipe indienne de hockey ouvrira sa campagne contre la Chine et affrontera le Pakistan le 9 août

L’équipe indienne de hockey masculin ouvrira sa campagne pour le Trophée des champions d’Asie contre la Chine le premier jour du tournoi, qui se jouera ici du 3 au 12 août.

Les hôtes indiens et chinois s’affronteront lors du dernier match de la journée d’ouverture du tournoi au stade de hockey Mayor Radhakrishnan.

Après la Chine, l’Inde affrontera le Japon le 4 août. Les hôtes croiseront ensuite le fer avec la Malaisie le 6 août, suivi du match contre la Corée un jour plus tard, selon le calendrier publié mardi par la Fédération asiatique de hockey.

L’Inde affrontera ensuite son grand rival le Pakistan lors du dernier match de la phase de championnat le 9 août.

Le tournoi à six équipes verra la Corée du Sud, la Malaisie, le Pakistan, le Japon, la Chine et l’Inde s’affronter pour les plus grands honneurs. Toutes les équipes font partie d’un groupe et les positions sur le tableau des points seront décidées par un système de ligue.

La Corée du Sud, championne en titre, affrontera le Japon lors de l’ouverture du tournoi.

Les demi-finales sont prévues le 11 août tandis que le choc au sommet aura lieu le 12 août.

L’équipe indienne de hockey masculin (2011, 2016 et 2018) et le Pakistan (2012, 2013 et 2018) ont tous deux remporté trois titres chacun et sont les nations les plus décorées de l’histoire du tournoi.

« Nous sommes absolument ravis d’accueillir le Hero Asian Champions Trophy Chennai 2023 et l’annonce du calendrier est une journée historique, car elle donne le coup d’envoi au tournoi », a déclaré le président de Hockey India, Dilip Tirkey.

« Bien que j’aimerais sûrement voir l’équipe indienne de hockey masculin l’emporter, je suis certain que toutes les nations feront de leur mieux et nous offriront un hockey exceptionnel pendant le tournoi », a-t-il ajouté.

Le président de la Fédération asiatique de hockey, Dato Fumio Ogura, a déclaré : « Ce tournoi prestigieux promet d’être une célébration extraordinaire du hockey, mettant en valeur le talent exceptionnel et l’unité du hockey asiatique.

« Notre vision pour le Hero Asian Champions Trophy Chennai 2023 est de créer une expérience inoubliable pour les joueurs, les fans et les parties prenantes. »

