Trophée des champions d’Asie : il faut contrôler le rythme, déclare Hardik Singh alors que l’équipe indienne de hockey atteint Chennai

L’équipe indienne de hockey masculin devra mieux contrôler le rythme du match et s’enclencher dès le départ afin de commencer le match sur une note positive dans le Trophée des champions d’Asie, à partir de jeudi, a déclaré mardi le vice-capitaine Hardik Singh. .

Hardik a déclaré que ce sera un événement difficile pour l’équipe indienne car l’événement sera également une préparation pour les prochains Jeux asiatiques.

« J’ai la conviction que chaque équipe participant à la compétition présente un défi formidable, étant de bonne qualité. Par conséquent, notre approche sera de nous préparer avec diligence pour chaque rencontre, en n’offrant rien de moins que nos plus grands efforts », a déclaré Hardik dans un communiqué de Hockey India mardi.

Hardik a applaudi le spectacle de l’équipe lors de la récente tournée en Espagne et a déclaré : « Nous avons bien performé en Espagne, en particulier lors des deux derniers matchs, dont la victoire 2-1 contre les Pays-Bas. »

Débordant de confiance et de détermination, l’équipe indienne de hockey masculin est arrivée ici tôt mardi matin dans le but de remporter le titre convoité du trophée des champions d’Asie.

L’équipe indienne a été chaleureusement accueillie par les supporters qui s’étaient massés en grand nombre devant l’aéroport international de Chennai pour accueillir l’équipe arrivée d’Espagne où elle avait participé au tournoi organisé à l’occasion du centenaire de la Fédération espagnole de hockey.

Dirigée par le dynamique capitaine Harmanpreet Singh, l’équipe indienne de hockey masculin se prépare pour le Trophée des champions d’Asie Chennai 2023 avec un entraînement rigoureux, une planification stratégique et une solide camaraderie d’équipe.

Notamment, l’Inde est l’équipe la plus titrée de l’histoire du tournoi aux côtés du Pakistan, les deux équipes ayant remporté trois fois le trophée des champions d’Asie chacune. Par conséquent, les hôtes viseront désormais à décrocher le trophée pour la quatrième fois record et à écrire un nouveau chapitre dans l’histoire du hockey indien.

L’équipe indienne affrontera le Japon, la Corée, le Pakistan, la Chine et la Malaisie au cours du tournoi, qui se tiendra du 3 au 12 août au stade Mayor Radhakrishnan.

L’Inde ouvrira sa campagne contre la Chine jeudi 3 août.

Conformément au format du tournoi, les six équipes joueront chacune cinq matchs dans la phase du tournoi à la ronde avant que les quatre meilleures équipes ne se qualifient pour les demi-finales.

S’exprimant sur les préparatifs de l’Inde pour le tournoi et les récentes performances de l’équipe, l’entraîneur-chef Craig Fulton a déclaré : « Je pense que nous avons très bien réussi lors de notre tournoi à quatre nations récemment conclu en Espagne. Nous avons affronté de très bons adversaires au cours des 10 derniers jours et nous avons bien performé contre eux. Nous avons commencé à jouer comme nous aimons jouer. De plus, nous avons apporté quelques changements tactiques à notre jeu lors de nos derniers matchs et nous visons maintenant à les mettre en œuvre dans le Trophée des champions d’Asie.

« Nous utiliserons ce tournoi comme une plate-forme pour préparer les prochains Jeux asiatiques », a-t-il ajouté.

Notamment, sur les six équipes participantes, l’Inde, la Malaisie, le Japon et la Corée ont déjà atteint la ville hôte Chennai, tandis que le Pakistan et la Chine devraient arriver plus tard mardi soir.

