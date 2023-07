Trophée des champions d’Asie Chennai 2023 : la tournée du trophée Pass the Ball atteint le stade de Kalinga

Avant le très attendu Asian Champions Trophy Chennai 2023, le « Pass The Ball Trophy Tour » est arrivé dimanche à l’emblématique stade Kalinga d’Odisha.

Le président de Hockey India, Dilip Tirke, le directeur des sports, Odisha Siddhartha Das et le ministre des Sports Tusharkanti Behera étaient présents à l’événement et ont dévoilé le trophée en présence des cadets de haute performance d’Odisha Naval Tata Hockey et des responsables du département Sports & Youth Services.

Le président de Hockey India, Padmashree, le Dr Dilip Tirkey, a dévoilé le trophée à Bhubaneswar aujourd’hui et l’a remis à Ranchi pour la prochaine destination du trophée des champions asiatiques Hero Chennai 2023 Pass the Ball Trophy Tour.Voici quelques aperçus de l’événement 📸#HockeyInde… pic.twitter.com/7PxzJrWqId – Hockey Inde (@TheHockeyIndia) 16 juillet 2023

Le ministre des Sports de l’Union, Anurag Thakur, a lancé la campagne « Pass the Ball Trophy Tour » lors du lancement très attendu du trophée Asian Champions 2023 à Chennai.

Le trophée a traversé plusieurs régions du pays, dont Delhi, Chandigarh, Guwahati et Patna, avant d’arriver à Bhubaneswar. La campagne vise à inspirer les jeunes athlètes de tout le pays avec un aperçu de l’illustre trophée.

« Il va sans dire qu’Odisha est incroyablement heureuse d’accueillir aujourd’hui le Hero Asian Champions Pass the Ball Trophy Tour au stade de Kalinga », a déclaré le chef de HI, Tirkey.

« L’Inde accueille depuis longtemps de grands tournois de hockey, et je suis convaincu que le Hero Asian Champions Trophy à Chennai en 2023 sera un succès », a déclaré le joueur de 45 ans.

« Le hockey en tant que sport bénéficierait grandement du prochain trophée des champions d’Asie à Chennai 2023, a déclaré le ministre des Sports Behera.

« Sundargarh a une histoire de production d’athlètes exceptionnels, y compris des olympiens, pour l’équipe nationale. Nous sommes impatients de jouer un rôle important dans les années à venir », a-t-il ajouté.

Le directeur sportif Siddhartha Das a déclaré : « C’est une merveilleuse occasion pour nous alors que le trophée Pass the Ball arrive à Odisha et nous pouvons accueillir la campagne pour la première fois. L’Inde a obtenu un succès remarquable au hockey, ainsi qu’aux Jeux olympiques, qui est une source de grande fierté pour nous. »

« J’aimerais partager que, grâce à l’honorable ministre en chef, le hockey à Odisha a reçu un grand soutien. L’honorable CM Naveen Patnaik a non seulement promu le hockey uniquement en organisant des tournois de hockey, mais l’installation de plus de 20 terrains de hockey a également permis au hockey populaire de se développer davantage », a-t-il poursuivi.

« Nous attendons le tournoi avec impatience et souhaitons le meilleur à notre équipe », a conclu le directeur sportif.

Le trophée doit traverser Ranchi, Bangalore et Trivandrum avant d’arriver dans la ville hôte de Chennai.

Le tournoi devrait commencer le 3 août et se poursuivre jusqu’au 12 août à Chennai.