Trophée des champions d’Asie 2023 : l’Inde cherche à maintenir son intensité en demi-finale contre le Japon

Maintenir l’intensité tout au long des 60 minutes du match et la constance dans la finition seraient les objectifs de l’Inde lorsque les hôtes affronteront le Japon en demi-finale du tournoi de hockey Asian Champions Trophy vendredi.

Il ne fait aucun doute que l’Inde commencera en tant que favorite après sa séquence sans défaite lors de la phase du tournoi à la ronde, remportant quatre matchs et en tirant un en tête du tableau des points.

Cependant, l’Inde se méfierait du Japon, la seule équipe que les hôtes n’ont pas battue. Le match de championnat entre les deux équipes s’était soldé par un match nul 1-1.

Il y a un grand écart dans le classement mondial entre les deux équipes puisque l’Inde est à la quatrième place contre 19 pour le Japon. Mais l’équipe locale ne doit pas oublier qu’elle avait perdu contre le Japon 3-5 en demi-finale de l’édition 2021 à Dhaka après avoir battu ses adversaires 6-0 en phase de championnat.

L’Inde a marqué le plus grand nombre de buts – 20 – jusqu’à présent dans ce tournoi, mais elle a raté de nombreuses occasions contre le Japon lors de son match de championnat, et les hôtes devront réparer leur mauvaise finition contre les mêmes adversaires vendredi.

L’équipe de Craig Fulton pourrait également n’utiliser qu’un seul des 15 corners de pénalité qu’ils avaient gagnés contre le Japon lors du match précédent et ils devront maintenant trouver des moyens de marquer des PC.

Après la défaite 4-0 de l’Inde face à son grand rival, le Pakistan, mercredi, Fulton a noté qu’il serait vital pour son équipe de maintenir la cohérence au cours des quatre quarts du match.

« Nous avons eu une bonne régularité à chaque quart-temps (contre le Pakistan), ce que nous avons fait de même lors du match contre le Japon. Nous avons également eu plus de pénétration dans le cercle à chaque trimestre que le Japon. Il s’agira donc de maintenir la cohérence et de ne pas le faire dans un seul sens », a-t-il déclaré.

Le vice-capitaine et milieu de terrain indien Hardik Singh était d’accord avec son entraîneur mais estimait qu’en plus de l’exécution finale dans la surface, il faudrait plus de patience pour marquer plus de buts contre le Japon.

« Nous nous attendons à porter le même élan. Mais, nous devons encore avoir plus de patience à l’intérieur de la boîte, ce qui est extrêmement important. De plus, nous devons établir le tempo du jeu. Nous les traiterons (le Japon) comme une équipe de premier plan. »

En ce qui concerne le Japon, ils se sont faufilés en demi-finale devant le Pakistan avec une meilleure différence de buts, bien que les deux équipes aient récolté cinq points chacune. Le Japon avait moins deux buts d’écart contre moins cinq pour le Pakistan.

Dans l’ensemble, la performance du Japon dans la compétition est loin d’être convaincante. Ils n’ont réussi qu’une victoire (contre la Chine) et ont perdu et fait match nul deux fois.

Même si l’Inde est la favorite pour gagner vendredi, le Japon tentera de s’inspirer de sa performance précédente contre les hôtes.

Bien que le Japon ait impressionné défensivement, en particulier dans la façon dont ses défenseurs ont taclé les attaquants indiens pendant les coins de réparation, leur alignement offensif a été décevant.

Avant le match Inde-Japon, la Malaisie, deuxième, affrontera la Corée du Sud, troisième et championne en titre, en demi-finale vendredi.

Alors que la performance des Coréens n’a pas grand-chose à écrire, les Malais ont été impressionnants dans cette compétition, réussissant quatre victoires et une défaite.

A en juger par la forme actuelle, la Malaisie partirait favorite contre la Corée.