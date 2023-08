Trophée des champions d’Asie 2023 : l’Inde balaie le Japon 5-0 pour organiser la dernière rencontre avec la Malaisie

L’Inde dominante a mutilé le Japon, champion d’Asie en titre, 5-0 pour participer à sa quatrième finale du tournoi de hockey du Trophée des champions d’Asie au stade Mayor Radhakrishnan vendredi.

Alors que l’Inde, trois fois championne, a adopté dès le début un hockey de haute pression, le Japon a joué profondément dans sa défense pour contrecarrer les attaques de l’équipe locale.

C’était la domination totale des Indiens qui ont trouvé le fond des filets à cinq reprises grâce à Akashdeep Singh (19e minute), le skipper Harmanpreet Singh (23e), Mandeep Singh (30e), Sumit (39e) et Karthi Selvam (51e).

L’Inde affrontera la Malaisie en finale samedi, que les hôtes avaient blanchie 5-0 lors de la phase du tournoi à la ronde tandis que le Japon affrontera les tenants du titre la Corée du Sud lors du match de barrage pour la troisième-quatrième place.

Les Indiens ont prouvé vendredi que le match nul 1-1 contre le Japon lors de la phase de championnat à la ronde n’était qu’une aberration car ils ont complètement dominé le match du début à la fin.

Le quart d’ouverture a vu l’intention d’attaquer des deux côtés.

Alors que les hôtes ont remporté un corner de pénalité quelques minutes après le début du match, le coup de fouet de Harmanpreet a été refusé par le gardien japonais Takashi Yoshikawa.

L’Inde a réussi trois autres tentatives au premier quart-temps mais n’a pas réussi à trouver le filet.

Les Japonais ont failli marquer une occasion à la huitième minute mais en vain.

Les Indiens ont imposé le rythme du match et ont profité de l’essentiel de la possession, tandis que le Japon a joué au hockey de rattrapage.

Après un premier quart-temps stérile, l’Inde a finalement pris les devants à la 19e minute grâce à Akashdeep, qui a renvoyé le ballon d’un rebond après que le tir initial de Hardik Singh ait été arrêté par le deuxième gardien japonais Takumi Kitagawa.

L’Inde a maintenu le rythme et a obtenu son deuxième coin de pénalité quatre minutes plus tard et le capitaine Harmanpreet a sonné le tableau avec un coup bas féroce à gauche du gardien japonais pour doubler l’avance de l’Inde.

C’était une attaque implacable des Indiens car le jeu était principalement à l’intérieur de la moitié japonaise.

Juste à la mi-temps, l’Inde a triplé son avance grâce à Mandeep.

C’est Manpreet Singh qui a joué un rôle déterminant dans l’obtention du troisième but en interceptant le ballon au milieu de terrain, puis en battant trois défenseurs japonais pour le préparer à Mandeep, qui n’avait qu’à diriger le ballon.

La tendance s’est poursuivie après le changement de côté alors que l’Inde s’acharnait sur le but japonais.

Sumit a probablement marqué le but du tournoi avec un coup de bâton arrière dans le filet sous un angle serré après avoir été brillamment mis en place par le travail acharné de Manpreet depuis le flanc droit.

Le Japon a réussi à pénétrer le cercle indien à la 50e minute mais en vain.

Le jeune Selvam a ensuite porté le score à 5-0 en faveur de l’Inde une minute plus tard après avoir été nourri par un Sukhjeet Singh désintéressé, qui a reçu une balle aérienne parfaite de Harmanpreet.

Le Japon s’est efforcé dans les dernières minutes d’obtenir un but de consolation, mais la défense indienne a tenu bon pour nier ses adversaires et enregistrer une victoire convaincante.

