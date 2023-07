Le hockey international devrait revenir à Chennai après 16 longues années, avec le trophée des champions asiatiques Chennai 2023 qui devrait commencer le 3 août au stade de hockey Mayor Radhakrishnan à Egmore.

Il s’agira de la septième édition du tournoi tant convoité et il devrait se tenir du 3 au 12 août 2023, servant de précurseur aux Jeux asiatiques de Hangzhou en septembre où les équipes s’affronteront pour remporter l’or et se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Jeux.

Le tournoi continental se tiendra pour la première fois en Inde avec l’emblématique stade Mayor Radhakrishnan de Chennai qui accueillera jusqu’à six équipes à partir du 3 août.

La tournée du trophée Pass the Ball pour le tournoi a débuté aujourd’hui, alors qu’ils dévoilaient le prestigieux trophée des champions d’Asie au stade Major Dhyan Chand à Delhi.

L’événement s’est déroulé au stade national de hockey Major Dhyan Chand à New Delhi en présence du président de Hockey India Dilip Tirkey, du secrétaire général Bhola Nath Singh et d’autres hauts responsables.

Trophée des champions asiatiques des héros Chennai 2023 La tournée du trophée Pass the Ball est en cours alors que le ministre des Sports et de la Jeunesse et ministre de l’Information et de la Radiodiffusion, Shri Anurag Thakur, dévoile le prestigieux trophée à Delhi en présence des membres du bureau de Hockey India et… pic.twitter.com/AtoScaEOxg– Hockey Inde (@TheHockeyIndia) 13 juillet 2023

Le ministre des Sports et de la Jeunesse et ministre de l’Information et de la Radiodiffusion, Shri Anurag Thakur, a dévoilé le trophée en présence des membres du bureau et des olympiens de Hockey India.

Un groupe de légendes de l’équipe indienne de hockey masculin, dont Zafar Iqbal, Harbinder Singh, Ashok Diwan, Romeo James, MP Singh, HPS Chimani et Vineet Kumar, étaient également présents à l’occasion.

« L’Inde accueille le tournoi pour la première fois et je suis sûr que ce sera un événement réussi », a déclaré Thakur lors de l’événement.

« J’espère que l’Inde pourra créer l’histoire en remportant le titre (pour la) quatrième fois. Pour cela, l’équipe devra donner son meilleur coup. J’espère que nous pourrons le faire », a-t-il ajouté.

Thakur et l’olympien Iqbal ont ensuite tenté de dribbler le ballon avec un bâton de hockey l’un contre l’autre sur scène pour lancer symboliquement la tournée « Pass The Ball » au cours de laquelle le trophée se rendra dans plusieurs villes de l’Inde, à commencer par Delhi, Chandigarh, Guwahati, Patna. , Bhubaneswar, Ranchi, Bangalore, Trivandrum et la ville hôte Chennai.

« L’année dernière, nous avons organisé des Olympiades d’échecs au Tamil Nadu. Pour la première fois dans l’histoire de l’événement, un relais de la flamme a eu lieu. Le président de la FIDE a déclaré que partout où le tournoi se déroulerait dans le monde, le relais partirait de l’Inde, le berceau des échecs », a déclaré Thakur.

«Cela (tournée du trophée) crée de l’excitation, de la sensibilisation, attire de jeunes joueurs comme ceux-ci pour voir le trophée et s’inspirer le jour où ils joueront pour Team India. De telles tournées à travers le pays contribueront à sensibiliser les jeunes… Mes meilleurs vœux à l’État du Tamil Nadu… La meilleure équipe devrait gagner ; la meilleure performance devrait venir. Mes meilleurs vœux à Hockey India et à toutes les parties prenantes impliquées dans l’organisation de l’événement », a-t-il ajouté.

Le tournoi à six équipes verra la Corée du Sud, la Malaisie, le Pakistan, le Japon, la Chine et l’Inde s’affronter pour les plus grands honneurs. Toutes les équipes font partie d’un groupe et les positions sur le tableau des points seront décidées par un système de ligue.

Les hôtes indiens et chinois s’affronteront lors du dernier match de la journée d’ouverture du tournoi le 3 août au stade de hockey Mayor Radhakrishnan.

L’Inde et le Pakistan sont les deux équipes les plus titrées de la compétition ayant remporté le titre trois fois chacune.

L’Inde affrontera son grand rival le Pakistan lors du dernier match de la phase de championnat le 9 août.