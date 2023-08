Trophée des champions d’Asie 2023 : Harmanpreet Singh aide l’Inde à sauver le match nul 1-1 contre le Japon

L’équipe indienne de hockey a raté une pléthore d’occasions de marquer pour être tenue à un match nul 1-1 par le Japon lors du tournoi de hockey du Trophée des champions d’Asie en cours à Chennai vendredi.

Le Japon a mené grâce à la frappe de Ken Nagayoshi à la 28e minute, et l’Inde a égalisé grâce à la frappe du capitaine Harmanpreet Singh après un corner de pénalité à la 43e minute.

Ce fut un premier quart-temps engageant, l’Inde commençant de manière offensive.

Cependant, malgré un jeu positif basé sur la possession et des chances de marquer, les deux équipes n’ont pas réussi à trouver le fond du filet. Alors que le Japon a vu un joueur être remplacé sur blessure, l’Inde a reçu jusqu’à sept corners de pénalité dans le quart-temps, mais n’a pas réussi à en convertir un.

Alors que Vivek Sagar Prasad a obtenu un carton vert à la huitième minute, rien ne séparait les deux équipes dans le premier quart-temps.

L’intensité est restée la même pour les deux équipes dans le quart suivant, avant que Jugraj Singh ne reçoive un carton vert à la 27e minute.

La minute suivante a donné lieu à un corner de pénalité pour le Japon, et Nagayoshi l’a converti avec succès pour donner l’avantage à son équipe. Après le changement de côté, l’Inde a joué au hockey technique et implacable et s’est également livrée à des balles aériennes.

Alors que le Japon continuait d’être impitoyable dans sa défense, les Indiens ont finalement réussi à obtenir un corner de pénalité à la 43e minute, et Harmanpreet n’a commis aucune erreur cette fois-ci en frappant fort dans le filet pour égaliser.

Dans le dernier quart, les deux équipes sont passées au hockey offensif.

L’Inde a obtenu un corner de pénalité à la 55e minute, mais une vidéo réussie du Japon a fait annuler la décision, tandis que Mandeep Singh a reçu un carton jaune une minute plus tard.

L’Inde a gagné jusqu’à 15 corners contre deux pour le Japon, mais cela n’a servi à rien.

L’Inde avait battu la Chine 7-2 lors de son match d’ouverture jeudi au stade de hockey Mayor Radhakrishnan.

Après une journée de pause, l’Inde affrontera la Malaisie dimanche, tandis que le Japon affrontera le Pakistan le même jour.

