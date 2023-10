Trophée des champions asiatiques féminin de hockey : Sushila Chanu se repose de l’équipe indienne

Le milieu de terrain expérimenté Sushila Chanu a été mis au repos de l’équipe indienne de 20 membres pour le prochain tournoi de hockey féminin du Trophée des champions d’Asie (ACT) en raison d’une suspicion de blessure au ligament croisé antérieur (LCA).

Sushila, qui a dirigé l’Inde aux Jeux olympiques de Rio, faisait partie de l’équipe féminine indienne qui a remporté une médaille de bronze aux Jeux asiatiques de Hangzhou la semaine dernière.

Selon une source de Hockey India, Sushila consultera prochainement un médecin pour connaître l’étendue de la blessure.

« Sushila s’est reposée parce qu’elle soupçonne un problème de LCA. Elle doit être examinée par un médecin. Sushila est un membre essentiel de l’équipe et elle doit être en pleine forme avant les prochains tournois importants », a déclaré la source à PTI.

Baljeet Kaur a remplacé Sushila dans l’équipe.

Le Trophée des Champions d’Asie se tiendra à Ranchi du 27 octobre au 5 novembre.

Vaishnavi Vitthal Phalke, qui faisait également partie de l’équipe des Jeux asiatiques, a été nommée comme joueuse de remplacement avec Sharmila Devi et voyagera avec l’équipe en tant qu’option de remplacement.

Hormis Sushila, il n’y a pas eu de surprise en tant que telle dans l’équipe dirigée par le gardien Savita.

Le défenseur Deep Grace Ekka continuera d’être l’adjoint de Savita.

Bichu Devi Kharibam est l’autre gardien de but de l’équipe, tandis que Nikki Pradhan, Udita, Ishika Chaudhary et Deep Grace seront en charge de la défense.

Nisha, Salima Tete, Neha, Navneet Kaur, Sonika, Monika, Jyoti et Baljeet formeront la formation de milieu de terrain, tandis que Lalremsiami, Sangita Kumari, Deepika et Vandana Katariya seront les attaquants.

Outre l’Inde, le Japon, la Chine, la Corée, la Malaisie et la Thaïlande sont les autres pays participants.

L’Inde ouvrira sa campagne ACT contre la Thaïlande le 27 octobre, suivie de matches contre la Malaisie (28 octobre), la Chine (30 octobre), le Japon (31 octobre) et la Corée (2 novembre). Les demi-finales et la finale sont prévues les 4 et 5 novembre.

« C’est un tournoi important pour nous afin de poursuivre sur notre lancée et de progresser constamment en tant qu’équipe. Même si nous avons bien performé aux Jeux asiatiques pour remporter la médaille de bronze, le prochain tournoi nous donnera l’occasion d’améliorer encore notre classement face à nos challengers asiatiques », a déclaré l’entraîneur en chef de l’Inde, Janneke Schopman.

« Nous aurons l’occasion de mettre en pratique ce que nous avons appris à Hangzhou et de nous tester une fois de plus. » Effectif : Gardiens de but : Savita (capitaine), Bichu Devi Kharibam Défenseurs : Nikki Pradhan, Udita, Ishika Chaudhary, Deep Grace Ekka (vice-capitaine) Milieu de terrain : Nisha, Salima Tete, Neha, Navneet Kaur, Sonika, Monika, Jyoti, Baljeet Kaur Attaquants : Lalremsiami, Sangita Kumari, Deepika, Vandana Katariya Joueurs remplaçants : Sharmila Devi, Vaishnavi Vitthal Phalke.

