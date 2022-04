Trophée de levage Divyansh-Manuraj, gagnez un prix en argent Rs 20 lakh

Dimanche, Divyansh et Manuraj ont remporté la saison 9 de l’émission de téléréalité de Sony TV India’s Got Talent. Le duo a battu Ishita Vishwakarma, Rishabh Chaturvedi, Bomb Fire Crew, Warrior Squad, Demolition Crew et BS Reddy pour remporter le trophée, une voiture et une récompense en espèces de Rs 20 lakh. Ishita Vishwakarma, le premier finaliste, et Bomb Fire Crew, le deuxième finaliste, ont chacun reçu un prix en espèces de Rs 5 lakh. Kirron Kher, Shilpa Shetty, Badshah et Manoj Muntashir ont jugé IGT 9, qui était animé par Arjun Bijlani.

Divyansh et Manuraj sont arrivés chacun aux auditions avec des partenaires différents, mais ils ont fini par s’accorder. Tout au long de la saison, les spectateurs ont été hypnotisés par leur incroyable jugalbandi dans l’émission. Les juges et les célébrités ont donné à Divyansh et Manuraj le plus de « Golden Buzzers » pour leurs performances sur scène.





Selon Indian Express, après avoir remporté l’émission, Divyansh a déclaré dans un communiqué : « C’est révolutionnaire. Je sens que maintenant tous les instrumentistes, qu’il s’agisse de beatboxers, de joueurs de sitar ou de flûtistes, vont attirer l’attention et être convaincus que leurs rêves peuvent également se réaliser.

Avec l’ensemble de Heropanti 2 – Tiger Shroff, Tara Sutaria et Nawazuddin Siddique – présents, la grande finale s’est avérée être une extravagance visuelle. L’étape finale a également été honorée par l’équipe Superstar Singer, qui comprenait le juge Himesh Reshammiya, l’hôte Aditya Narayan et les capitaines Pawandeep Rajan, Arunita Kanjilal, Sayli Kamble, Mohammad Danish et Salman Ali.

Kirron Kher, juge IGT, et Arjun Bijlani, l’animateur de l’émission, ont interprété des chansons telles que Yeh Raatein Yeh Mausam, Chod Do Aaanchal et Shola Jo Bhadke. Avec sa performance, Badshah a également mis le feu à la scène.