Trophée d’argent de Chepstow : Pyramid Place bat Blow Your Wad et Sonigino pour remporter le long métrage pour Milton Harris | Nouvelles des courses

Pyramid Place a provoqué un peu de surprise lors de l’ouverture de la saison des Jumps de Chepstow alors que le tir 20/1 a permis à Blow Your Wad et Sonigino de remporter le trophée d’argent du groupe Wasdell.

Le joueur de six ans de Milton Harris est entré dans la course en grande partie sous le radar après avoir remporté quelques prix de handicap de niveau inférieur à Cartmel au cours de l’été, mais a pleinement utilisé sa condition physique pour la course en affrontant deux rivaux talentueux. .

Le bien soutenu Oncle Bert (favori 11/4) avait réalisé l’essentiel du parcours sous Sam Twiston-Davies, mais a été dépassé par les puissants Sonigino et Blow Your Wad dans la dernière ligne droite.

La course ressemblait à une course entre les deux hommes alors qu’Harry Cobden et Stan Sheppard échangeaient des coups, seulement pour que Bradley Harris apparaisse à leurs trousses.

En fin de compte, le coureur de Harris a réussi un écart confortable de trois longueurs et quart, avec Oncle Bert se fatiguant en quatrième position.

Le jockey gagnant a dit Courses de sports aériens: « Il a gagné deux fois cette année en terrain lourd et il termine toujours fort.

« Il a pris confiance en dépassant les chevaux et au bas de la dernière ligne droite, ils ont juste commencé à revenir vers moi. Il a bien sauté le dernier et a continué à bien trouver. »

L’équipe de Skelton gâche la fête de Knappers Hill

Harry Skelton a donné Fête inattendue une course confiante pour gâcher les choses pour le grand favori Knappers Hill lors de ses débuts en poursuite.

Le joueur de huit ans de Skelton a réalisé six départs à l’obstacle sans victoire la saison dernière, y compris quelques efforts progressifs, et a abandonné en classe pour la Listed. Joyeux anniversaire Sue Novices’ Chase.

Cobden a fait de son mieux pour inciter Knappers Hill, triple vainqueur de la deuxième année, à avancer, mais le coureur de Paul Nicholls était toujours deuxième.

Image:

Unexpected Party a profité de son expérience de poursuite pour voir Knappers Hill à Chepstow





L’équipe Thomas au doublé

Argent volé a montré sa classe alors que la star de Sam Thomas se dirigeait vers la victoire dans le Chasse aux handicaps de la rivière Native.

Le joueur de huit ans, dont le dernier succès est survenu au niveau de deuxième année en avril 2022, s’est bien dégagé et a été ralenti par Twiston-Davies après un bond en avant au dernier.

Cela a scellé une confortable victoire de six longueurs sur Tea Clipper et Emir Sacree, qui se sont remis d’un mauvais saut à deux retraits pour prendre la troisième place devant Eva’s Oskar.

Thomas a doublé plus tard sur la carte alors que Al Danseur s’est avéré trop bon pour ses rivaux dans le Poursuite avec handicap commémoratif John Ayres sous Charlie Deutsch.

Dans une course durement touchée par les non-partants en raison des conditions de sol meubles au Pays de Galles, il a fallu que le jeune de 10 ans soit maintenu au travail pour relever le défi de Nocte Volatus et Walk In Clover.

Harris a eu de très jolis juvéniles ces dernières saisons et Balboa a raté le but dès la troisième tentative en haies dans le Champion Hats Obstacle Juvénile sous Harry Reed, battant Castelfort de quatre longueurs pour initier un doublé pour l’entraîneur.