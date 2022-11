Trop tôt pour prendre des mesures pour renforcer le pouvoir des législateurs du Kansas

TOPEKA, Kan. (AP) – Il est trop tôt pour appeler un camp gagnant dans l’effort de donner à la législature du Kansas contrôlée par les républicains un plus grand mot à dire sur la façon dont l’État réglemente les entreprises, protège la santé des gens et préserve l’environnement.

L’amendement proposé à la Constitution du Kansas lors du scrutin de mardi permettrait aux législateurs d’annuler plus facilement les réglementations rédigées par les agences et conseils d’État sous le contrôle du gouverneur et d’autres membres de l’exécutif. En cause, des règles aussi variées que la manière dont les permis de chasse au wapiti sont distribués et quels coups sont requis pour les enfants qui fréquentent les écoles.

La mesure permettrait aux législateurs de suspendre ou de révoquer les réglementations par un vote à la majorité simple dans les deux chambres.

L’Assemblée législative a un comité mixte qui examine les règlements, mais si les législateurs s’opposent à l’un d’eux, leur tactique la plus efficace consiste à s’y opposer bruyamment et à pousser l’agence à reculer. Ils peuvent également adopter un projet de loi annulant la règle, mais le gouverneur peut y opposer son veto.

Les groupes d’entreprises et les partisans d’un gouvernement plus petit considèrent que la mesure freine les bureaucrates non élus. Mais les défenseurs du droit à l’avortement voient cette mesure comme une tentative de prise de pouvoir par les législateurs d’extrême droite.

Le vote de mardi est intervenu trois mois après que les électeurs ont rejeté à une écrasante majorité un projet d’amendement constitutionnel visant à donner aux législateurs le pouvoir de réglementer ou d’interdire plus étroitement l’avortement.

The Associated Press