Trop tôt pour parler d’une ère Max Verstappen, déclare Lewis Hamilton

Lewis Hamilton pense qu’il est trop tôt pour parler d’une “ère Max Verstappen” après le succès du Néerlandais à remporter un deuxième titre mondial consécutif avec Red Bull.

Le septuple champion de Mercedes, qui a été battu de manière controversée par Verstappen lors du dernier tour de la dernière course de l’année dernière à Abu Dhabi, a suggéré qu’il restait possible que Ferrari puisse réviser Red Bull et changer le récit.

Et son point de vue a été soutenu par Charles Leclerc qui a déclaré qu’il s’efforçait d’empêcher une ère de domination de Verstappen et Red Bull.

“Il est trop tôt pour le dire”, a déclaré Hamilton, qui est sans victoire cette saison pour la première fois depuis son entrée en Formule 1 en 2007.

“Si nous abordons l’année prochaine et qu’ils dominent à nouveau, alors oui, mais les Ferrari ont été plus rapides qu’eux tout au long des qualifications…

« Je pense qu’ils ont probablement eu de meilleures performances pendant la majeure partie de la saison. Maintenant, tout ce qu’ils ont à faire est d’accélérer leur rythme de course et ils seront avec eux.

“Je pense que nous avons une étape beaucoup, beaucoup plus grande et une pente plus raide à gravir, mais j’espère que ce n’est pas impossible.”

Verstappen se lance ce week-end dans le Grand Prix du Mexique à la poursuite d’un record du plus grand nombre de victoires en une seule saison après avoir égalisé le septuple champion Michael Schumacher et le quadruple champion Sebastian Vettel le 13.

Leclerc a salué sa constance et son succès fulgurant, mais il pense que le travail de Ferrari pour améliorer sa voiture et ses performances la saison prochaine portera ses fruits.

“J’espère que non”, a déclaré le Monégasque face à la perspective d’une “ère Verstappen”. “Je ferai tout mon possible pour empêcher cela et en tant qu’équipe, nous y travaillons également.

“Je pense que c’est très clair pour nous où nous devons nous améliorer. Sur un tour, nous sommes vraiment forts et je pense que nous sommes au même niveau que Red Bull — sur le déroulement d’une course, puis nous avons du mal avec les pneus.

“En repensant à la saison, il n’y a pas seulement eu une dégradation des pneus, mais il y a eu des erreurs dans la stratégie, la communication et la gestion des pneus.”

“Nous essayons d’utiliser au mieux ces dernières courses afin de défier Max et Red Bull pour le championnat l’année prochaine.

“Je suis convaincu que nous pouvons le faire parce que je sais à quel point nous travaillons dur et je suis convaincu que nous travaillons dans la bonne direction.”

