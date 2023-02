Trop “tôt” pour exclure Beth Mead des WC

La patronne de l’Angleterre, Sarina Wiegman, a déclaré qu’il était trop tôt pour exclure Beth Mead de la Coupe du monde. Photo par Harriet Lander – La FA/La FA via Getty Images

La manager de l’Angleterre, Sarina Wiegman, a déclaré qu’il était trop “tôt” pour évaluer si Beth Mead se remettrait de sa blessure au LCA à temps pour la Coupe du monde en juillet.

Mead, qui a été nommée joueuse du tournoi pour la campagne victorieuse de l’Angleterre en 2021, a rompu son ACL en novembre, mettant sa Coupe du monde en doute.

“C’est un peu tôt pour le dire”, a déclaré Wiegman. “Je ne veux pas insister. Elle a eu tellement de choses à faire. Nous verrons comment se déroulera sa rééducation, puis nous regarderons vers l’avenir. Je ne veux pas qu’elle regarde trop loin en ce moment à cause de sa situation.”

Mead a perdu sa mère d’un cancer de l’ovaire en janvier, et Wiegman a donné du temps et de l’espace à l’attaquant d’Arsenal.

“Elle avait bien sûr d’autres problèmes privés”, a déclaré Wiegman. “J’ai laissé la situation du genou jusqu’à présent car je voulais juste qu’elle aille bien et qu’elle s’installe avec la situation et la tristesse qu’elle avait autour d’elle.

“Elle doit commencer sa convalescence. Elle m’a dit qu’elle allait bien. Elle veut vraiment y arriver. D’abord, elle doit s’installer et nous verrons à partir de là. Pour l’instant, je ne vais pas pousser ça.”

Mead a été finaliste derrière Alexia Putellas de Barcelone aux Ballon d’Or 2022 après sa saison impressionnante à la fois pour le club et le pays. Alors qu’elle sera absente pour les matchs de la Coupe Arnold Clark en Angleterre ce mois-ci, la star de l’Euro Alessia Russo a été incluse dans l’équipe.

L’attaquante de Manchester United a fait l’objet d’une offre de record du monde d’Arsenal près de la date limite de transfert avec son contrat à la fin de la saison.

Malgré l’intérêt du transfert pour Russo, Wiegman a déclaré que cela n’était pas une distraction.

“[Transfer deadline day] est une autre chose qui se développe dans le football féminin, c’était un gros sujet, et elle en était le sujet”, a déclaré Wiegman. “Mais je ne pense pas qu’elle soit distraite. Je suis allé au match de Manchester United dimanche et je ne pense pas qu’elle ait été distraite, elle faisait juste son travail et était très motivée pour jouer un bon match.”