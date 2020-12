Donald Trump a critiqué le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, qui a félicité le président élu Joe Biden, affirmant qu’il était «trop tôt pour abandonner». La décision de McConnell a déjà mis en colère les plus fidèles partisans du président.

Trump s’est tourné vers son média social préféré, Twitter, mercredi, exprimant sa colère face aux paroles du sénateur républicain.

«Mitch, 75 000 000 VOTES, un record pour un président en exercice (de beaucoup). Trop tôt pour abandonner. Le Parti républicain doit enfin apprendre à se battre. Les gens sont en colère! il a écrit.

Les alliés de Trump critiquent Mitch McConnell pour avoir félicité Biden https://t.co/ak9nu6420L via @MailOnline. Mitch, 75 000 000 VOTES, un record pour un président en exercice (de beaucoup). Trop tôt pour abandonner. Le Parti républicain doit enfin apprendre à se battre. Les gens sont en colère! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 décembre 2020

La remarque est venue en réponse à une déclaration faite mardi par McConnell dans laquelle il a reconnu la victoire de Biden après le vote du collège électoral, le félicitant ainsi que le vice-président élu Kamala Harris.

«Le Collège électoral a parlé» McConnell a dit, notant que «Depuis ce matin, notre pays a un président élu et un vice-président élu» même si «Plusieurs millions d’entre nous avaient espéré que l’élection présidentielle donnerait un résultat différent.»

En plus de reconnaître publiquement la victoire de Biden, McConnell aurait mis en garde en privé ses collègues sénateurs républicains contre la contestation des résultats des élections, les exhortant à ne pas contester la décision du Collège électoral lors de la prochaine session conjointe du Congrès pour confirmer les résultats. La session est prévue pour le 6 janvier.

Les propos du chef de la majorité au Sénat ont mis en colère les partisans de Trump, les plus inconditionnels allant jusqu’à accuser McConnell d’être un « traitre. »

«McConnell veut juste du pouvoir, de l’influence et de l’argent. Il est prêt à vendre l’Amérique pour obtenir ce qu’il veut. McConnell est un traître aux patriotes américains », L’avocat de la campagne Trump, Lin Wood, a déclaré.

Mitch McConnell @senatemajldr n’est PAS un patriote. Demandez à sa femme. Elle connaît. McConnell veut juste du pouvoir, de l’influence et de l’argent. Il est prêt à vendre l’Amérique pour obtenir ce qu’il veut. McConnell est un traître aux patriotes américains. Son jour de jugement arrive. https://t.co/d0ECDfk5Tk – Lin Wood (@LLinWood) 15 décembre 2020

Une déclaration similaire a été produite par la représentante élue Marjorie Taylor Greene, qui a joué des airs de style old school de la guerre froide, accusant chaque républicain de ne pas soutenir Trump d’être un outil des communistes chinois.

Chaque «républicain» qui ne se bat pas pour @realDonaldTrumpLa victoire écrasante de 2020 soutient la prise de contrôle de l’Amérique par le Parti communiste chinois. – Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) 15 décembre 2020

L’ancien conseiller à la sécurité nationale Mike Flynn, récemment gracié par Trump, s’est également joint au tollé, déclarant que « Des millions et des millions et des millions » des patriotes se tiennent derrière le président et ne «Échouer ou se recroqueviller comme certains dans le Parti républicain.»

.@realDonaldTrump des millions et des millions et des millions de patriotes se tiennent derrière, à vos côtés et devant vous pendant ce moment crucial de l’histoire des États-Unis où notre République même est en jeu. Nous n’échouerons pas ou ne nous recroquevillerons pas comme certains membres du Parti républicain l’ont montré.#FightLikeAFlynn https://t.co/WurxjIf0se – Général Flynn (@GenFlynn) 15 décembre 2020

Aussi sur rt.com Le sénateur de l’État de Virginie appelle Trump à imposer la loi martiale « comme recommandé par le général Flynn »

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!