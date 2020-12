– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Si vous avez prêté attention aux retards entourant le service postal américain et d’autres fournisseurs d’expédition cette année et que vous vous sentez stressé parce que vous avez manqué l’heure limite pour les livraisons de Noël 2020, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Il est toujours possible d’acquérir le cadeau parfait pour quelqu’un de spécial – à un prix pas moins élevé –et obtenez-le à temps pour le grand jour. En effet, en ce moment, vous pouvez obtenir certaines des cartes-cadeaux les plus populaires de la saison en vente.

Recevez des conseils d’experts sur votre téléphone. Inscrivez-vous aux alertes par SMS de la part des nerds de la recherche d’offres chez Review.

Bien que les cartes-cadeaux puissent avoir une mauvaise réputation en termes de magasinage des Fêtes – elles sont souvent considérées comme le choix par excellence pour ceux qui détestent offrir des cadeaux ou ne connaissent pas très bien leurs destinataires – elles font en fait partie des cadeaux les plus appréciés 2020, selon un récent sondage réalisé par la National Retail Federation (NRF). De plus, la plupart des détaillants proposent la livraison numérique par e-mail pour les cartes-cadeaux, c’est donc une option réfléchie qui arrivera certainement à temps pour Noël.

Indépendamment de l’objet de votre cadeau, vous pouvez économiser sur toutes sortes de cartes-cadeaux dès maintenant, allant des articles ménagers à la mode, en passant par la mode. Par exemple, vous pouvez obtenir 20% de réduction sur les cartes-cadeaux chez Our Place, alias le fabricant du favori culte Always Pan (145 $), qui avait autrefois une liste d’attente de 30 000 personnes. Avec des valeurs à partir de 50 $ à l’origine et disponibles en coupures jusqu’à 200 $, vous pouvez obtenir des cartes à partir de 40 $ seulement lorsque vous les ajoutez à votre panier, ce qui vous permet d’économiser entre 10 $ et 40 $, selon le montant que vous choisissez d’acheter.

Shopping pour quelqu’un qui est obsédé par l’atteinte de ses objectifs de fitness pour 2021? Une carte-cadeau adidas pourrait être un excellent moyen de montrer votre soutien et de les aider à saisir toutes les chaussures, vêtements et accessoires dont ils auront besoin pour tenir la distance et se sentir bien de le faire. À travers Jeudi 31 décembre, vous pouvez obtenir une carte-cadeau électronique de 50 $ de la société pour 40 $, vous économiserez donc 10 $.

Alors n’ayez pas peur de faire des provisions et d’en prendre quelques-uns pour tout le monde qui reste sur votre liste de courses des Fêtes. Non seulement vous donnerez à quelqu’un que vous aimez la chance de trouver quelque chose d’extraordinaire pour eux-mêmes, vous économiserez l’argent et s’assurer qu’il arrivera aussi à temps pour les vacances.

Les meilleures cartes-cadeaux à vendre maintenant

Besoin d’aide pour trouver des produits? Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. C’est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Les experts en produits de Review couvrent tous vos besoins d’achat. Suivez Review sur Facebook, Twitter, et Instagram pour les dernières offres, critiques et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.