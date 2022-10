Trop riche pour être PM ? La fortune rapportée de 730 millions de livres sterling de Sunak soulève des questions

La vaste fortune apparente de Rishi Sunak a soulevé des questions.

On estime que Sunak est assis sur une fortune de 730 millions de livres.

Il a été confirmé mardi comme Premier ministre.

L’opposition politique britannique enhardie a visé mardi le Premier ministre nouvellement nommé Rishi Sunak sur sa vaste richesse familiale et sa carrière passée dans les fonds d’investissement, suggérant qu’il est déconnecté au milieu d’une crise endémique du coût de la vie.

Le grand format de gauche du Guardian s’est joint à la mêlée, titrant un article : “La fortune de 730 millions de livres de Rishi Sunak le rend-il trop riche pour être Premier ministre ?”

Les critiques ont suggéré que l’ancien ministre des Finances de 42 ans est trop éloigné de la réalité pour se soucier des préoccupations des gens ordinaires pendant une période d’escalade de la crise économique.

“Sunak et sa femme sont assis sur une fortune de 730 000 000 livres. C’est environ le double de la richesse estimée du roi Charles III”, a tweeté la députée travailliste Nadia Whittome.

“Souvenez-vous de cela chaque fois qu’il parle de prendre des ‘décisions difficiles’ que les gens de la classe ouvrière paieront.”

EXPLICATEUR | Premier PM de couleur au Royaume-Uni : qui est Rishi Sunak ?

Jeremy Corbyn, ancien dirigeant de gauche de la principale opposition travailliste mais qui siège désormais en tant que député indépendant, a ajouté que Sunak “s’occupera des intérêts du 1%”.

“Les 99 % paieront pour leur protection”, a-t-il tweeté.

Fils d’immigrés d’Inde et d’Afrique de l’Est, Sunak a eu une éducation privilégiée et a fréquenté des écoles privées dont le prestigieux Winchester College.

Après avoir obtenu son diplôme de l’Université d’Oxford, il a travaillé pour la société de gestion d’investissements Goldman Sachs et deux fonds spéculatifs, qui gèrent l’argent d’investisseurs privés.

Ses revenus de cette période ne sont pas connus et en tant que ministre, il a placé ses investissements dans une “confiance aveugle” non transparente.

‘Dur à avaler’

En 2009, il a épousé la fille d’un milliardaire indien, Akshata Murty, qui détient une participation substantielle dans la société de logiciels Infosys de son père. Ensemble, le couple figure sur la liste des riches du Sunday Times avec une valeur nette de 730 millions de livres.

La décision de Murty de revendiquer le statut de non-domicilié pour des raisons fiscales alors qu’elle vivait au Royaume-Uni a porté atteinte à la réputation de Sunak lorsqu’elle a été révélée en avril, et elle a ensuite choisi de commencer à payer l’impôt britannique sur ses revenus gagnés en Inde.

La rédactrice politique du Sun on Sunday, Kate Ferguson, a tweeté lundi que le Parti travailliste avait décidé d’attaquer Sunak avec l’argument qu’il était “trop ​​​​riche pour se connecter”.

Cela peut refléter les perceptions du public, un sondage réalisé par les chercheurs politiques Savanta ComRes concluant que le mot que le public associe le plus à Sunak est “riche”.

“Il est juste de dire que ‘riche’ au Royaume-Uni est probablement un terme péjoratif”, a déclaré à l’AFP Chris Hopkins, directeur de la recherche politique de Savanta ComRes, tout en ajoutant que des termes positifs tels que “capable” et “intelligent” figuraient également.

Hopkins a noté que peu de personnes au Royaume-Uni étaient probablement au courant de l’extrême richesse de Sunak jusqu’à ce que le statut de non-dom de sa femme apparaisse, et d’autres politiciens conservateurs, tels que le ministre des Finances Jeremy Hunt, sont également très riches.

Mais le public trouvera probablement la fortune de Sunak “difficile à avaler” lorsqu’il doit adopter des politiques sévères qui affectent les budgets des familles et “sa richesse personnelle est si extrême qu’il sera protégé”, a déclaré Hopkins.

“Sale riche”

De nombreux commentateurs ont déclaré que la principale question était de savoir si la richesse de Sunak l’empêchait de comprendre comment les autres vivent.

Dans un pays où les électeurs ont un radar ultra-sensible pour la classe sociale, Sunak a mis en avant ses références de “gens ordinaires”, parlant fréquemment de travailler dans la pharmacie de sa famille à l’adolescence.

Mais il a fait des gaffes comme avoir l’air d’avoir du mal à payer avec une carte bancaire, poser pour des photos en mettant de l’essence dans la voiture de quelqu’un d’autre et porter des mocassins Prada sur un chantier de construction.

“Être salement riche ne disqualifie pas quelqu’un d’être Premier ministre, pas plus qu’être salement pauvre ne le devrait”, a écrit le tabloïd de gauche The Mirror dans un éditorial cet été.

Mais il a déclaré que Sunak “tombe lamentablement” sur “la compréhension et l’empathie avec les gens ordinaires dont la vie dépend des décisions que prend un Premier ministre”.

Le pair conservateur William Hague a défendu Sunak sur Times Radio comme “pas bling en aucune façon”.

L’ancien député conservateur Matthew Parris a écrit dans The Times que la différence de style de vie entre Sunak et son homologue de l’opposition Keir Starmer, un avocat de haut vol, était “minuscule” par rapport à l’écart entre les plus nécessiteux du Royaume-Uni et ses classes moyennes confortables.

Alors que les conservateurs soutiennent traditionnellement une faible fiscalité et d’autres politiques qui profitent aux hauts revenus, et que ses députés ont souvent des activités secondaires lucratives, le niveau de richesse de Sunak est toujours accrocheur.

Il est peu probable qu’il imite Johnson à court d’argent, qui a provoqué un scandale en utilisant l’argent d’un donateur du parti pour payer des rénovations à la mode au n ° 10.

“Sur le plan positif, il peut s’offrir son propre papier peint”, a plaisanté le financier Manish Singh à l’agence de presse Bloomberg.