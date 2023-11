Trop réfléchi ? Une nouvelle thérapie révolutionnaire pourrait mettre fin à ces pensées répétitives qui vous rendent fou

Par Cassidy Morrison, journaliste principale en santé pour Dailymail.Com





Un type particulier de thérapie cognitivo-comportementale modifie la chimie du cerveau qui provoque une réflexion excessive

Les experts ont constaté une réduction des symptômes d’anxiété et de dépression

Selon une étude récente, un nouveau type de thérapie de santé mentale « révolutionnaire » peut aider les adolescents à arrêter de trop réfléchir.

La réflexion excessive, également appelée rumination, est connue pour être l’un des principaux facteurs de risque de dépression et d’anxiété, qui touchent environ 44 % des adolescents américains, selon des études.

Ces schémas de pensée impliquent une obsession pour l’avenir, ainsi que des regrets à l’égard des événements et des comportements du passé.

La dernière étude a utilisé des scanners cérébraux pour montrer qu’un type spécifique de thérapie cognitivo-comportementale peut réduire la connectivité entre les parties du cerveau associées à la pensée obsessionnelle – et briser la boucle de la pensée négative.

Entre 10 et 14 séances de thérapie cognitivo-comportementale axée sur la rumination ont réduit la concentration des adolescents participants sur les expériences négatives, ce qui leur causait une anxiété et une détresse graves.

Les experts ont découvert des résultats étonnamment positifs pour un nouveau type de thérapie cognitivo-comportementale, capable de modifier les connexions cérébrales afin de réduire les symptômes de la dépression.

Les résultats – produits par des psychiatres de l’Université d’État de l’Ohio et de l’Université de l’Utah – s’appuient sur des recherches antérieures menées par des scientifiques britanniques et américains qui montraient que cette approche était bénéfique pour les adultes souffrant de dépression. Ces résultats ont été décrits par le site Web scientifique Science Quotidienne comme « révolutionnaire ».

La dépression touche 21 millions d’adultes américains et près de 4 millions d’adolescents. Il s’agit de l’une des affections les plus coûteuses à traiter ainsi que du facteur de risque le plus important de suicide, qui constitue la quatrième cause de décès chez les jeunes adultes dans le monde.

Les traitements actuels, qui comprennent des antidépresseurs et une thérapie cognitivo-comportementale standard, ne fonctionnent que chez un tiers à la moitié des adolescents.

Un estimé à 55 pour cent d’adultes traité pour dépression aura des épisodes récurrents.

Près d’un tiers des lycéens américains déclarent souffrir d’une mauvaise santé mentale. Les jeunes femmes souffrent le plus, avec 40 % d’entre elles signalant des difficultés émotionnelles ou psychiatriques en 2021.

Le Dr Rachel Jacobs, professeur de psychiatrie à l’Université Northwestern qui a mené la première série d’études sur cette intervention en 2016, a déclaré : « En tant que clinicien, j’ai continué à observer que les outils standard de TCC tels que la restructuration cognitive ne donnaient pas aux jeunes les outils nécessaires. pour sortir des boucles mentales douloureuses qui contribuent à la dépression.

“Si nous pouvions trouver un moyen d’y parvenir, nous pourrions peut-être aider les jeunes à rester en bonne santé lors de leur transition vers l’âge adulte, ce qui est devenu encore plus important depuis que nous avons observé l’impact du Covid-19 sur la santé mentale.”

Les chercheurs pensent que l’instauration d’une thérapie cognitivo-comportementale axée sur la rumination (RF-CBT) en complément d’une thérapie traditionnelle pourrait réduire considérablement le nombre de millions de jeunes qui finissent par souffrir de dépression chronique.

Ils ont recruté 76 adolescents âgés de 14 à 17 ans ayant des antécédents de dépression et les ont divisés en deux groupes : 39 ont subi une RF-CBT et 37 n’en ont pas eu.

Chaque participant a subi un scanner cérébral avant et après l’étude et a répondu à une enquête pour mesurer sa fréquence de réflexion excessive.

À la fin de l’intervention, 35 des 39 patients RF-CBT ont vu leurs scores de rumination chuter, avec une baisse moyenne d’environ 18 pour cent.

Pendant ce temps, 28 des 36 personnes ayant reçu un traitement standard contre la dépression ont vu leurs scores chuter et la baisse moyenne était bien inférieure – moins de deux pour cent.

De plus, les examens IRM ont également montré des améliorations.

L’étude n’a cependant pas mesuré les changements dans les scores de dépression ou d’anxiété.

Plus précisément, les chercheurs ont noté une réduction de la connexion entre le cortex cingulaire postérieur gauche – responsable de la mémoire, y compris l’imagination du futur – et deux autres régions : le gyrus frontal inférieur droit et le gyrus temporal inférieur droit.

Ces zones régissent plusieurs fonctions cognitives, notamment la mémoire de travail, le contrôle des impulsions et la prise de décision, ainsi que notre capacité à créer et à stocker des souvenirs visuels.

Des recherches antérieures ont suggéré que la réduction de la connectivité entre ces régions réduisait le type de processus de pensée répétitifs à l’origine de la détresse mentale.

Le Dr Ed Watkins, professeur de psychologie expérimentale à l’Université d’Exeter qui a développé la RF-CBT, a déclaré : « Pour la première fois, cet article montre que la version de la TCC axée sur la rumination que nous avons développée à l’Université d’Exeter entraîne des changements dans connectivité dans les régions du cerveau chez les adolescents ayant des antécédents de dépression.

«C’est passionnant, car cela suggère que cette TCC aide les patients à acquérir un contrôle plus facile sur la rumination ou la rend moins habituelle.» Nous avons besoin de toute urgence de nouveaux moyens de réduire la rumination dans ce groupe afin d’améliorer la santé mentale de nos jeunes.

Leurs conclusions ont été publiées dans la revue Psychiatrie biologique Science ouverte mondiale.

La santé mentale des jeunes a plongé pendant la pandémie, en raison de périodes prolongées d’isolement de l’école et des activités sociales.

Un rapport de 2021 des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a révélé que plus d’un tiers des élèves du secondaire ont signalé une mauvaise santé mentale pendant la pandémie, et 44 % ont déclaré se sentir constamment tristes ou désespérés.

Des chiffres plus récents reflétant la population générale ont montré que le taux de suicide général aux États-Unis a atteint un niveau record en 2022 – en hausse 16 pour cent depuis 2011.