Trop peu, trop tard? Lawrence Summers choqué par le silence de Harvard sur Israël/Hamas – Twitchy

Si vous suivez le monde de l’économie, Lawrence Summers est un nom que vous avez probablement déjà entendu. Summers a longtemps été professeur à l’Université Harvard et président de Harvard de 2001 à 2006. Il a également occupé divers postes auprès de plusieurs présidents de l’administration Clinton, notamment en tant que secrétaire au Trésor et, sous Barack Obama, en tant que directeur du Conseil économique national. Bien que Summers ait eu son lot de controverses en raison de conflits personnels avec d’autres et de sa tendance à dire des choses hétérodoxes par rapport à la vision progressiste moderne du monde, il est difficile d’égaler sa bonne foi, que ce soit sur le plan académique ou politique en tant que membre du Parti démocrate.

On peut donc presque entendre la douleur dans sa voix à travers ses tweets alors qu’il déplore l’état actuel de son ancien employeur et diplômé d’Alma mater.

En près de 50 ans de @Harvard affiliation, je n’ai jamais été aussi désillusionné et aliéné qu’aujourd’hui. – Lawrence H. Summers (@LHSummers) 9 octobre 2023

Le silence des dirigeants de Harvard, jusqu’à présent, associé à une déclaration bruyante et largement rapportée de groupes d’étudiants accusant Israël uniquement, a permis à Harvard de paraître au mieux neutre à l’égard des actes de terreur contre l’État juif d’Israël. – Lawrence H. Summers (@LHSummers) 9 octobre 2023

Contrairement à la forte déclaration de soutien à l’Ukraine du président Bacow après l’invasion de Poutine et à la décision de faire flotter le drapeau ukrainien sur le chantier de Harvard…https://t.co/0BFXtyMrXG – Lawrence H. Summers (@LHSummers) 9 octobre 2023

… ou la puissante déclaration de Dean Gay sur la violence policière, nous n’avons encore – 48 heures plus tard – aucune déclaration officielle de Harvard en cette période de mise à l’épreuve morale. https://t.co/ePl9Z6cYcF – Lawrence H. Summers (@LHSummers) 9 octobre 2023

Au lieu de cela, Harvard est définie par la déclaration moralement inadmissible provenant apparemment de deux douzaines de groupes d’étudiants accusant Israël de toute la violence. Je suis écoeuré. Je ne peux pas comprendre l’incapacité de l’Administration à dissocier l’Université et à condamner cette déclaration. – Lawrence H. Summers (@LHSummers) 9 octobre 2023

J’espère sincèrement que l’Université et le Collège feront bientôt des déclarations appropriées condamnant ceux qui ont lancé des attaques terroristes et se montrant solidaires avec leurs victimes. – Lawrence H. Summers (@LHSummers) 9 octobre 2023

Soyons clairs, il n’y a rien de mal à critiquer la politique israélienne passée, présente ou future. J’ai vivement critiqué le Premier ministre Netanyahu. Mais cela est très différent du manque de clarté concernant le terrorisme. – Lawrence H. Summers (@LHSummers) 9 octobre 2023

Il est difficile de ne pas éprouver de la sympathie pour sa position et cela aide à comprendre l’espoir probablement erroné de Summers qu’une déclaration condamnant le Hamas soit faite par l’administration de Harvard ; nous aimerions tous voir cela, mais les chances que cela se produise semblent… faibles.

Mais à bien des égards, il s’agit d’un problème que Summers lui-même a peut-être alimenté par son plaidoyer infatigable en faveur des causes libérales, comme beaucoup se sont empressés de le souligner.

Que vous soyez surpris en dit long. https://t.co/K1EnW10awa – Noam Blum 🚡 (@neontaster) 9 octobre 2023

Alors, pensez-vous qu’il est temps d’abolir les structures DEI qui inculquent l’illibéralisme que vous semblez dénoncer ? https://t.co/kSEmDZ7PH6 – Ilya Shapiro (@ishapiro) 9 octobre 2023

C’est le type de culture que votre peuple a construit et perpétué. Maintenant, vous le voyez parce que cela vous affecte. https://t.co/8AfXGuPgVa – Tahmineh Dehbozorgi (@DeTahmineh) 9 octobre 2023

Vous avez permis à ce mal de se manifester et de mûrir à Harvard, juste sous votre nez. Ce n’était ni caché ni déguisé, c’était bien en vue. Vous n’avez rien fait, vous n’avez rien dit et vous avez appelé les gens qui ont remarqué des fanatiques et des racistes. Désolé, mais trop tard pour tes larmes de crocodile https://t.co/SJ7mS2lB9f – Fusilli Spock (@awstar11) 9 octobre 2023

Bien sûr, au moins quelques-uns applaudissent Summers pour son arrivée à la fin, même s’il est peut-être trop tard.

C’est choquant qu’un sujet comme celui-ci soit même nécessaire. Est-il difficile pour Harvard de dire que « le terrorisme est mauvais » ? Apparemment très difficile si cela implique de défier les groupes étudiants d’extrême gauche dont l’administration a peur.

Bon pour @LHSummers. https://t.co/aeGPLs1aEc – Jim Meigs (@jamesbmeigs) 9 octobre 2023

Il est toujours bon de voir quelqu’un commencer à reconnaître à quel point ses actions ont affecté le monde qui l’entoure. Bien qu’il soit facile de souligner comment le travail et les décisions passés de Summers ont conduit à ce moment, il serait peut-être plus productif de lui demander de réfléchir lui-même à cette question et peut-être de faire les choses différemment à l’avenir.

Juste une pensée.

