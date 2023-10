Le professeur de droit de Harvard, Alan Dershowitz, a critiqué mercredi la présidente de Harvard, Claudine Gay, à propos du traitement par l’école d’une lettre de plus de deux douzaines de groupes d’étudiants accusant Israël d’être responsable des attaques du Hamas qui ont frappé le pays ce week-end.

Plus de 30 groupes d’étudiants de Harvard ont signé une lettre accusant Israël à la suite de l’attaque de samedi par le groupe islamique radical Hamas. Gay a émis un déclaration Condamnant mardi les attentats, qui ont fait plus de 1 000 morts, dont 22 Américains. (EN RELATION : « Vous êtes une honte » : Lindsey Graham dit aux membres de la « squad » du Congrès de « la fermer »)

« Trop peu, trop tard. Elle a toujours refusé de condamner les groupes étudiants. Elle ne veut pas qu’ils piquent devant son bureau. Elle ne veut pas que les gens réveillés protestent, elle vient d’être nommée présidente. Elle veut emprunter la voie sûre », a déclaré Dershowitz à l’animateur de Fox Business, Larry Kudlow. «Cela est vrai pour la plupart des administrateurs universitaires aujourd’hui. Ils refusent de condamner les étudiants. Imaginez si vous étiez un club à Harvard appelé le club Ku Klux Klan et qui prônait le lynchage des Afro-Américains. Le président Gay garderait-il le silence à ce sujet ? Refuserait-elle de condamner ?

MONTRE:



« Les mêmes normes qui s’appliquent au groupe de lynchage du Ku Klux Klan ou au groupe néo-nazi doivent être appliquées à ces groupes », a poursuivi Dershowitz.

Gay a émis un déclaration Condamnant mardi l’attaque du Hamas qui a fait plus de 1 000 morts, dont au moins 22 Américains. Au moins cinq des groupes qui ont signé la lettre ont renoncé à leur soutien, selon le Harvard Crimson. signalé.

« Permettez-moi également de déclarer, sur ce sujet comme sur d’autres, que même si nos étudiants ont le droit de parler pour eux-mêmes, aucun groupe d’étudiants – pas même 30 groupes d’étudiants – ne parle au nom de l’Université Harvard ou de ses dirigeants », a déclaré Gay dans le communiqué.

Plusieurs chefs d’entreprise ont demandé la libération des signataires de la lettre, certains exprimant le désir de les mettre sur liste noire pour de futurs emplois, selon à CNN.

« Nous avons demandé à un cabinet d’avocats de New York d’annuler une offre du chef du barreau de NYU qui soutenait les viols, les décapitations et les ravisseurs à Harvard », s’est vanté Dershowitz lors de sa comparution. « Nous avons amené de très nombreux groupes à retirer leur soutien au Hamas. Tu sais pourquoi? Parce qu’un grand opérateur de fonds spéculatifs diplômé de Harvard a déclaré qu’il voulait que le nom de chaque étudiant qui a soutenu ces décapitations et soutenu ces abominations soit rendu public afin qu’aucune entreprise de Wall Street ne commette l’erreur d’embaucher l’un d’entre eux.

Winston and Strawn, LLP a annulé une offre d’emploi à Ryna Workman, présidente de l’association du barreau étudiant de NYU, après qu’elle ait publié une déclaration soutenant le Hamas.

Tout le contenu créé par la Daily Caller News Foundation, un service de presse indépendant et non partisan, est disponible gratuitement pour tout éditeur d’informations légitime capable de fournir une large audience. Tous les articles republiés doivent inclure notre logo, la signature de notre journaliste et son affiliation au DCNF. Pour toute question concernant nos directives ou notre partenariat, veuillez contacter [email protected].