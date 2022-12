Trop manger? Les exercices de pleine conscience peuvent aider

Nous vivons tous des moments de gourmandise qui conduisent à trop manger. Si cela arrive de temps en temps, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Si cela se produit fréquemment, vous vous demandez peut-être si vous avez un problème de suralimentation ou une “dépendance alimentaire”. Avant de vous inquiéter, sachez qu’aucun de ceux-ci n’est considéré comme un diagnostic médical officiel. En fait, l’existence de la dépendance alimentaire est vivement débattue.

“Si elle existe, la dépendance alimentaire serait causée par un processus physiologique réel, et vous ressentiriez des symptômes de sevrage si vous n’aviez pas certains aliments, comme ceux qui contiennent du sucre. Mais c’est très différent de dire que vous aimez le sucre et que c’est difficile de ne pas en manger », note Helen Burton Murray, psychologue et directrice du programme de santé comportementale gastro-intestinale du Center for Neurointestinal Health du Massachusetts General Hospital, affilié à Harvard.

Beaucoup de gens mangent inconsciemment avec excès et ne s’en rendent compte qu’après avoir fini un repas. C’est là que les exercices de pleine conscience peuvent vous aider à vous en tenir à des portions raisonnables.

Mais elle vous exhorte à consulter un professionnel si vos pensées sur l’alimentation interfèrent avec votre capacité à fonctionner chaque jour. Votre médecin traitant est un bon point de départ.

Qu’est-ce que l’alimentation consciente ?

La pleine conscience est la pratique d’être présent dans l’instant présent et d’observer les entrées qui inondent vos sens. Au moment du repas : “Pensez à l’apparence, au goût et à l’odeur de la nourriture. Quelle est sa texture ? Quels souvenirs cela vous rappelle-t-il ? Comment vous sentez-vous ?” demande Burton Murray.

En étant attentif aux repas, vous ralentirez le processus d’alimentation, accorderez plus d’attention aux signaux de faim et de satiété de votre corps et éviterez peut-être de trop manger.

“Cela vous fait prendre du recul et prendre des décisions sur ce que vous mangez, plutôt que de simplement passer par le processus automatique de voir de la nourriture, de prendre de la nourriture, de manger de la nourriture”, explique Burton Murray.

Préparez-vous à réussir à être conscient lorsque vous mangez en :

Suppression des distractions. Éteignez les téléphones, les téléviseurs et les ordinateurs. Mangez dans un espace paisible et épuré.

Préparez-vous pour un repas de 20 minutes. Mastiquez votre nourriture lentement et posez votre fourchette entre les bouchées.

Plus d’exercices de pleine conscience à essayer

Pratiquer la pleine conscience lorsque vous ne mangez pas aiguise vos « muscles » de pleine conscience. Voici des exercices pour y parvenir.

Respiration concentrée. “Inspirez et expirez lentement. À chaque inspiration, laissez votre ventre sortir. À chaque expiration, laissez votre ventre rentrer”, explique Burton Murray. “Cela engage le diaphragme, qui est connecté aux nerfs entre le cerveau et l’intestin et favorise la relaxation.”

Relaxation musculaire progressive. Dans cet exercice, vous resserrez et relâchez un groupe musculaire majeur à la fois pendant 20 secondes. Lorsque vous relâchez une contraction, remarquez comment les muscles se détendent.

Dans cet exercice, vous resserrez et relâchez un groupe musculaire majeur à la fois pendant 20 secondes. Lorsque vous relâchez une contraction, remarquez comment les muscles se détendent. Faites une promenade consciente, même si ce n’est que pour cinq minutes. “Utilisez vos sens pour vous imprégner de votre environnement”, suggère Burton Murray. “De quelles couleurs sont les feuilles des arbres ? Y a-t-il des fissures sur le sol, et où sont-elles ? Quelle est l’odeur de l’air ? Sentez-vous une brise sur votre peau ?”

Pratiquez le yoga ou le tai-chi. Ces deux anciennes pratiques d'arts martiaux incluent la respiration profonde et l'accent mis sur les sensations corporelles.

Ces deux anciennes pratiques d’arts martiaux incluent la respiration profonde et l’accent mis sur les sensations corporelles. Tenir un journal. Notez les détails de votre journée. Essayez d’inclure ce que vos sens ont capté – les images, les sons et les odeurs que vous avez ressentis et les textures que vous avez touchées.

Ne vous inquiétez pas d’essayer d’être attentif toute la journée. Commencez par un moment ici et là et construisez progressivement. Plus vous devenez attentif tout au long de votre journée, plus vous deviendrez attentif lorsque vous mangerez. Et vous constaterez peut-être que vous êtes mieux à même de prendre des décisions concernant les aliments que vous consommez.