La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, exhorte les dirigeants de la Chambre dirigée par les républicains de l’État à reconsidérer après avoir accepté les affectations de comité de la représentante Cynthia Johnson (D-Detroit) pour avoir menacé les partisans de Donald Trump.

« Je pense que la retirer de ses comités est trop loin, vraiment, et j’ai tendu la main et demandé aux nouveaux dirigeants de la Chambre de reconsidérer cela, » Whitmer a déclaré aux journalistes jeudi.

Les commentaires de Whitmer faisaient suite à une décision prise mercredi par le président de la Chambre Lee Chatfield et le président élu Jason Wentworth, tous deux républicains, de priver Johnson de ses sièges au comité et d’envisager «Nouvelle mesure disciplinaire» alors que les autorités de l’État enquêtent sur ses menaces contre les partisans du président Trump. Chatfield et Wentworth ont ajouté que la violence et les menaces contre des agents publics – ou des agents publics – ne sont jamais appropriées.

« Les menaces contre les démocrates ou les républicains sont inacceptables et anti-américaines », les législateurs ont dit. « Ils sont encore plus indignes d’un élu. »

Les menaces contre les démocrates ou les républicains sont inacceptables et anti-américaines. Ils sont encore plus indignes d’un élu. La représentante CA Johnson a été dépouillée de ses comités et nous examinons d’autres mesures disciplinaires alors que les autorités compétentes mènent leur enquête. pic.twitter.com/Y5lTqqmEVI – Lee Chatfield (@LeeChatfield) 9 décembre 2020

Johnson a publié mardi une vidéo bizarre sur Facebook en réponse aux menaces présumées contre elle, avertissant que « Trompeurs » besoin de « soyez prudent, marchez légèrement [because] nous ne jouons pas avec vous. « Elle a ajouté, « Pour ceux d’entre vous qui sont soldats, vous savez comment le faire. Faites-le bien. Soyez en ordre. Faites-leur payer. »

La représentante de l’État démocratique du Michigan, Cynthia Johnson, menacée @realDonaldTrump partisans dans une vidéo en direct sur Facebook mardi, affirmant que c’était un message d’avertissement à ceux qui soutiennent le président. En savoir plus ici: https://t.co/QnUstXelby pic.twitter.com/cWIxH1hXL1 – Henry Rodgers (@henryrodgersdc) 9 décembre 2020

Le législateur est devenu la cible de menaces après une audience de la Chambre la semaine dernière sur des allégations de fraude électorale. Johnson a réprimandé un membre de la Chambre républicaine pour avoir laissé l’avocat de Trump Rudy Giuliani interroger un témoin, et elle a accusé le témoin de Giuliani de mentir. Elle s’est également opposée à l’assermentation de témoins de fraude, puis leur a demandé d’épeler leurs noms dans un effort apparent pour les avoir. «Doxxed.»

Johnson a été provocante lorsqu’elle a été interviewée par un média local à propos de la réaction négative de sa vidéo, affirmant que son message n’était pas une menace et dont elle parlait «paix et unité». Elle a déclaré que la perte de ses sièges au comité lui donnerait simplement plus de temps pour d’autres travaux, « alors merci de m’avoir fait connaître à l’échelle nationale. Ils vous ont mis le racisme sur le compte rendu. »

Aussi sur rt.com « Faites-les payer »: un démocrate du Michigan émet un « avertissement » bizarre aux partisans de Trump

Un journaliste a demandé jeudi si la vidéo Facebook de Johnson était « approprié, » Whitmer n’a pas répondu directement, notant que Johnson a « j’ai vécu beaucoup de choses. » Elle a dit que rien que pour se présenter et faire son travail à l’audience électorale de la semaine dernière, Johnson était devenue la cible de «attaques racistes et menaces contre sa vie».

« Je crois qu’il est crucial que nous nous montrions un peu de grâce en ce moment et un peu d’empathie et de compassion, » Whitmer a ajouté. « Nous devons tous nous concentrer sur notre ennemi commun, qui est Covid-19. »

Aussi sur rt.com Des lignes de bataille sont tracées alors que 44 États américains choisissent leur camp dans la confrontation électorale dirigée par le Texas à la Cour suprême

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!