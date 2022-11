“Trop hyperbolique” ? La poussée des droits parentaux des conseils scolaires échoue

WASHINGTON (AP) – Les groupes conservateurs qui cherchaient à faire élire des centaines de militants des «droits des parents» dans les conseils scolaires locaux ont largement échoué lors des élections de mi-mandat de la semaine dernière, remportant des victoires notables dans certains bastions républicains mais ne réussissant pas à obtenir une vague de soutien parmi les modérés électeurs.

Traditionnellement non partisans, les conseils scolaires locaux sont devenus farouchement politiques au milieu de batailles enracinées sur l’enseignement de la race, de l’histoire et de la sexualité. Les candidats opposés à ce qu’ils considèrent comme une idéologie «réveillée» dans les écoles publiques ont cherché à prendre le contrôle des conseils scolaires à travers les États-Unis et à renverser les politiques jugées trop libérales.

La poussée a été stimulée par des groupes républicains, dont le projet 1776 PAC, qui a dirigé des millions de dollars dans les courses scolaires locales cette année au milieu des prédictions d’une vague rouge. Mais mardi, seul un tiers de ses quelque 50 candidats a gagné.

Moms for Liberty, un autre groupe politique conservateur, a soutenu plus de 250 candidats, dont environ la moitié ont remporté jusqu’à présent. Et malgré les victoires retentissantes des républicains, dont le gouverneur de Floride Ron DeSantis et le gouverneur du Texas Greg Abbott, plusieurs candidats au poste de gouverneur qui se sont fortement appuyés sur les droits des parents ont échoué, notamment dans le Michigan, le Wisconsin, le Kansas et le Maine.

Les résultats soulèvent des doutes quant à la force politique généralisée du mouvement et constituent un obstacle potentiel pour les législateurs républicains qui espèrent se rallier derrière un projet de loi sur la question. Alors que le GOP est sur le point d’obtenir une faible majorité à la Chambre des représentants des États-Unis, le chef Kevin McCarthy a déjà publié des plans pour une « déclaration des droits des parents », bien que ses détails soient vagues.

Les syndicats d’enseignants et les groupes de base libéraux ont également repoussé avec de l’argent et leurs propres messages, faisant passer les militants conservateurs pour des alarmistes déterminés à retourner les parents contre les écoles publiques.

Le mouvement des droits des parents exige la transparence autour de l’enseignement, mais comprend également un large éventail de positions culturelles, appelant les écoles à supprimer certains livres traitant de la race ou de la sexualité, par exemple, et à mettre fin aux cours d’histoire qui ne sont pas « patriotiques ».

Avec le recul, les militants de cette élection auraient dû mettre davantage l’accent sur les questions académiques, a déclaré Ryan Girdusky, fondateur du 1776 Project PAC.

“Le message doit être plus positif”, a-t-il déclaré. “Parfois, vous perdez des électeurs modérés parce que vous êtes trop hyperbolique et que vous ne dites pas la vérité à quelque chose de très local pour eux.”

Les élections de mi-mandat ont marqué un revirement par rapport aux élections précédentes qui avaient vu les partisans des droits des parents remporter des victoires majeures. Le gouverneur de Virginie Glenn Youngkin, un républicain, a martelé l’importance des droits des parents dans sa campagne réussie l’année dernière, gagnant le soutien crucial des électeurs de banlieue – un an après que l’État a voté pour le président démocrate Joe Biden.

Avant mardi, le PAC de 1776 avait remporté environ 75% de ses courses au cours des deux années précédentes, mettant des dizaines de commissions scolaires à travers le pays sous le contrôle des candidats conservateurs.

Ces victoires ont été largement attribuées à la colère des parents face à la gestion de la pandémie par les écoles, y compris les longues fermetures et les mandats de masque. Cette année, le message a pivoté sur les divisions culturelles qui ont déclenché des batailles autour des droits des transgenres, du racisme et de la sexualité.

À New Buffalo, dans le Michigan, dans le coin sud-ouest violet de l’État, quatre candidats soutenus par le PAC de 1776 ont affronté quatre candidats favorisés par un syndicat d’enseignants. Les conservateurs ont publié des publicités d’une page entière dans deux journaux locaux accusant leurs adversaires de soutenir un programme scolaire qui promeut la théorie critique de la race, le matériel sexuellement inapproprié et le « contenu anti-parental ».

“PAS de théorie critique de la race”, disait l’annonce. “PAS de garçons biologiques dans les sports féminins.”

Plus tard, les résidents locaux ont commencé à s’inquiéter des “fourrures” – un mythe sans fondement répandu par certains conservateurs alléguant que les élèves de certaines écoles américaines ont été autorisés à utiliser des bacs à litière et ont reçu un autre traitement spécial s’ils s’identifient comme des animaux.

Le niveau de désinformation a surpris Denise Churchill, l’une des candidates approuvées par le syndicat des enseignants. Mais mardi, elle et ses trois colistiers ont gagné par de larges marges, la ville votant également pour les démocrates au niveau de l’État.

“La vérité l’emporte et la haine perd”, a déclaré Churchill, qui a deux enfants dans le district. Elle a dit que le district a toujours invité la participation des parents. “Mais les droits parentaux ne signifient pas que vous devez choisir ce qui est enseigné dans les écoles.”

Le comté qui abrite New Buffalo était une cible prisée pour le groupe de 1776, ayant voté pour les candidats républicains à la présidence et au gouverneur lors des récentes élections. Le groupe a fait campagne pour 20 candidats dans huit districts, mais seulement quatre ont été élus. Beaucoup ont été battus par des candidats soutenus par les syndicats.

Le groupe a également échoué dans sa tentative de remporter des majorités dans les conseils d’administration conservateurs de Bentonville, Arkansas, et de Purple Round Rock, Texas. Sa plus grande victoire a été remportée dans le comté de droite de Carroll, dans le Maryland, où ses candidats ont remporté trois sièges. Ses quatre candidats l’ont emporté en Floride, devenue un bastion du mouvement.

Malgré les pertes, certains conservateurs ont vu des signes encourageants dans les victoires très médiatisées de DeSantis et Abbott. Et même le fait de ramasser des sièges dispersés dans les conseils scolaires à travers le pays devrait être considéré comme un progrès pour un parti républicain qui a longtemps négligé l’éducation en tant que priorité, a déclaré Rory Cooper, stratège du GOP et ancien membre du Congrès.

“Nous ne voyons plus des opposants démocrates sans opposition comme ils le faisaient auparavant”, a-t-il déclaré. “Je compte cette année comme une victoire.”

Les démocrates voient les pertes comme la preuve que la rhétorique autour de la théorie critique de la race et des questions de genre peut bien jouer dans les primaires républicaines, mais elle a un attrait limité pour les Américains modérés.

“Lors des élections générales, les électeurs ne veulent pas en entendre parler”, a déclaré Stephanie Cutter, stratège démocrate et ancienne conseillère principale du président Barack Obama. “L’écrasante majorité des parents soutiennent les enseignants de leurs enfants, croient en leurs écoles publiques et veulent que l’histoire exacte soit enseignée dans leurs salles de classe.”

Alors que les groupes conservateurs s’injectent de plus en plus dans les courses des commissions scolaires locales, les démocrates ont réagi en conséquence. Les syndicats d’enseignants d’État ont augmenté les dépenses pour leurs candidats et des groupes de base, dont Red Wine et Blue, ont rallié les parents de banlieue libéraux.

Mais dans de nombreux domaines, les membres des conseils scolaires confrontés à des challengers conservateurs ont cherché à se distancier de toute affiliation politique.

À Coloma, dans le Michigan, une ville près de New Buffalo, quatre titulaires ont choisi de ne pas accepter d’argent extérieur alors qu’ils se présentaient contre trois challengers soutenus par le PAC de 1776. Les quatre titulaires ont gagné.

« Nous n’avons pas parlé d’eux. On a parlé de nous », a déclaré Heidi Ishmael, présidente de la commission scolaire. « Je crois fermement que le conseil scolaire est non partisan. Nous sommes là pour écouter et représenter toute notre communauté.

Les stratèges démocrates ont présenté cette approche – la désescalade du rôle de la politique dans l’éducation – comme une tactique gagnante. Les candidats qui attirent l’attention sur tout parti pris perçu courent le risque d’avoir l’air d’être ceux qui recherchent des combats politiques, a déclaré Guy Molyneux de Hart Research, une société de sondage démocrate.

“Je ne pense pas que les gens veuillent que la gauche ou la droite triomphent ici”, a déclaré Molyneux. “Ils veulent vraiment que la politique sorte de leurs écoles.”

