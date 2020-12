La maire de Paris, Anne Hidalgo, a critiqué une amende «absurde» de 90 000 € pour avoir embauché trop de femmes à des postes de responsabilité à la mairie en violation d’une loi de 2013 visant à parvenir à une plus grande égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Après avoir promu 11 femmes et cinq hommes en 2018, Hidalgo a enfreint une règle de 2013 selon laquelle pas plus de 60% des postes de direction nouvellement nommés dans le secteur public ne pouvaient être attribués à un sexe. Cette décision visait à faire en sorte que davantage de femmes soient promues, mais Hidalgo y est tombée en faute en attribuant 69% des rôles dans son administration à des femmes.

La maire n’a pas été étonnée par la punition, déclarant qu’elle était heureuse d’annoncer la sanction parce que « La direction de la mairie est, tout d’un coup, devenue beaucoup trop féministe, »Et déclarant que«cette amende est évidemment absurde, injuste, irresponsable et dangereuse. »

Hidalgo a ensuite posté sur Twitter pour déclarer moqueusement qu’elle remettrait personnellement le chèque au ministère de la Fonction publique, qui a émis l’amende. Elle a également déclaré qu’elle pensait qu’il y avait encore un retard dans la promotion générale des femmes en France et que des actions comme la sienne sont nécessaires pour accélérer la progression vers un effectif plus égalitaire.

11 femmes, 5 hommes … La Ville de Paris a été condamnée à 90.000 euros d’amende parce que trop de femmes directrices ont été désignées. Avec mes adjoints, les directrices et les présidentes de groupe, nous irons donc porter ce chèque à la ministre de la Fonction publique. pic.twitter.com/yMDAeH86eS – Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 15 décembre 2020

La ministre française de la Fonction publique, Amélie de Montchalin, a répondu à la question sur Twitter, invitant Hidalgo à la rencontrer pour discuter de la manière de promouvoir les femmes dans la fonction publique sans enfreindre réellement les règles existantes.

Aussi sur rt.com « 60 ans de plus »: gagner l’égalité avec les hommes est encore un avenir lointain pour les femmes européennes, selon un nouveau rapport

Plus tôt cette année, l’indice d’égalité professionnelle du pays a montré que les femmes en France sont payées 25 pour cent de moins que les hommes, lorsque tous les postes sont pris en compte. Au début de cette année, la ministre du Travail, Muriel Penicaud, a averti que plus de 17 pour cent des entreprises de plus de 250 employés étaient en alerte rouge et risquaient de subir des sanctions financières pour avoir enfreint les règles d’égalité de rémunération.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!