Trop fauché pour le virer ? Le président de Barcelone, Laporta, confirme que Koeman RESTERA comme entraîneur-chef la saison prochaine

Après que le Barça se soit retiré docilement de la course au titre de la Liga avec une seule victoire en cinq matchs alors que la chaleur était toujours là, le moulin à rumeurs s’est mis à surmultiplier en liant d’autres personnalités à l’un des emplois les plus en vue du football.

Une visite à domicile de la légende du club de l’ère Pep Guadriola Xavi d’Al-Sadd au Qatar avec 22 valises, l’a placé parmi les premiers.

Mais Laporta aurait également aimé Julian Nagelsmann ou Hansi Flick avant de rejoindre respectivement le Bayern Munich et l’équipe nationale allemande, et alors que le nouveau président rencontrait Koeman pour toucher des bases, il a été dit qu’il avait demandé 15 jours au Néerlandais pour parler à d’autres. candidats.

Officiel. Ronald Koeman reste en tant que manager de Barcelone, confirmé par Joan Laporta. 🚨🇳🇱 #FCB#Barcelone -Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 3 juin 2021

Tenant sa première conférence de presse vendredi depuis sa victoire aux urnes en mars, Laporta a qualifié la finale 2020/2021 qui a vu le Barca terminer avec seulement la Copa del Rey alors que l’Atletico Madrid a terminé premier du classement de « catastrophe ».

« Il ne se peut pas que nous continuions à perdre et que rien ne se passe, comme cela s’est produit ces dernières années », a-t-il déploré, avant de confirmer qu’il rencontrerait à nouveau Koeman cette semaine pour « prendre des décisions ».

« Ronald est un entraîneur que nous n’avons pas nommé, nous avons donc besoin de ces conversations pour être sûrs que nous partageons tous la même idée de la nouvelle équipe du Barça. Son comportement a été impeccable », Laporta a ajouté.

🗣️ Joan Laporta : « il y avait des points d’espoir comme la finale de la Copa, le match contre le PSG, mais il y a ces contradictions permanentes qu’on a vues tout au long de cette saison et des saisons précédentes aussi. La fin de saison a été une catastrophe, cela va aide-nous à prendre notre décision. » – infosfcb (@infosfcb) 28 mai 2021

Maintenant, cependant, l’ancien avocat charismatique a déjà pris sa décision.

En l’absence d’autres options, Koeman continuera dans le déterré tel que rapporté par SPORT et l’expert du marché des transferts Fabrizio Romano jeudi après-midi avant que le club ne confirme que Laporta a révélé sa décision lors d’une réunion du conseil d’administration.

« Après cette période de réflexion, le vice-président Rafael Yuste et moi-même avons convenu que nous continuerions avec le contrat actuel de Ronald Koeman », dit Laporta.

« Nous sommes très satisfaits de voir que ces conversations ont abouti à une unité d’opinion », a-t-il ajouté, soulignant le « comportement exemplaire » de Koeman.

« Nous voyons l’entraîneur très motivé et il a déjà un an d’expérience dans ce vestiaire, que nous essaierons de rendre plus compétitif. Je pense que Koeman s’en sort bien car c’est l’entraîneur que nous voulons », c’était fini.

🗣 @JoanLaportaFCB: ❝ Ronald Koeman continuera d’être le manager du Barça la saison prochaine ❞ pic.twitter.com/nLo2bvCGMo – FC Barcelone (@FCBarcelona) 3 juin 2021

Bien qu’inférieur, décrocher une première pièce d’argenterie en deux ans a suffi à sauver son emploi.

Certains fans se sont également demandé si la situation financière désastreuse du Barca avait joué un rôle dans le non-limogeage de Koeman, s’épargnant ainsi probablement une indemnisation, les Catalans étant embourbés dans plus d’un milliard d’euros de dettes.

« Je ne soutiens pas vraiment la décision Koeman, mais compte tenu de notre situation financière, je la comprends », a écrit le compte de fans populaire TalkFCB.

« Et même si je pense que nous devons encore faire un grand pas en avant dans une » nouvelle direction « , je soutiendrai pleinement Koeman pour la saison à venir. D’autant plus qu’il a maintenant ses signatures. »

Laporta lui-même, cependant, a nié les allégations selon lesquelles les contraintes financières avaient joué un rôle dans la décision de rester avec Koeman pendant au moins une saison de plus.

« Si Barcelone veut mettre fin à un contrat, il a les mécanismes pour le faire », a-t-il ajouté. Laporta a été cité comme disant.

Je ne soutiens pas vraiment la décision Koeman, mais compte tenu de notre situation financière, je la comprends. Et même si je pense que nous devons encore faire un grand pas en avant dans une « nouvelle direction », je soutiendrai pleinement Koeman pour la saison à venir. D’autant plus qu’il a ses dédicaces maintenant. – TalkFCB © (@talkfcb_) 3 juin 2021

Joan Laporta nie catégoriquement la suggestion que Barcelone ne limoge pas Ronald Koeman parce qu’ils n’ont pas l’argent pour le faire. « Si Barcelone veut mettre fin à un contrat, il a les mécanismes pour le faire. » – Richard Martin (@Rich9908) 3 juin 2021

Outre son succès en coupe, Koeman a également réalisé d’autres réalisations, telles que le nettoyage du bois mort comme Ivan Rakitic, ainsi que la promotion de jeunes comme Pedri et Ilaix Moriba dans l’équipe première.

Lionel Messi est clairement revenu profiter de son football et, aidé par l’arrivée de son ami proche Sergio Aguero, devrait également prolonger son séjour au Camp Nou en signant un nouveau contrat avant son expiration le 30 juin.

Koeman étant autorisé à honorer son propre contrat jusqu’à la fin de la saison prochaine, cela ne va cependant pas sans conditions.

Selon plusieurs sources, il sera obligé de rendre hommage à son compatriote Johan Cruyff et d’aligner le 4-3-3 dont Koeman et Guardiola ont joué un rôle clé dans la Dream Team conquérante du début au milieu des années 90 qui a livré un première couronne de l’UCL en 1992.