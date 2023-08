Trop fatigué pour les walkies ! Un Japonais qui porte un costume de chien de 12 000 £ pose pour des selfies avec des fans alors qu’il est emmené pour une «promenade» à travers Tokyo dans un chariot

Un amoureux des chiens qui a acquis une renommée virale pour son désir de « devenir un animal » s’est à nouveau aventuré à Tokyo dans son costume de colley sur mesure de 12 000 £ – cette fois pour poser pour des selfies avec de nouveaux fans trouvés.

Connu uniquement sous le nom de ‘Toco’, l’amoureux des animaux a dépensé environ deux millions de yens sur le costume réaliste l’année dernière pour réaliser son rêve de toujours de « devenir un animal ».

Plus d’un an plus tard, il a été photographié en train de se promener dans les rues de la capitale japonaise avec l’aide d’un ami qui l’a tiré dans un chariot.

Dans d’autres images surréalistes, on l’a vu se faire masser le ventre alors qu’il défilait sur le chariot pour rencontrer des habitants entichés.

Cela vient après que Toco se soit mis à quatre pattes le mois dernier pour rencontrer ses compagnons canins plus réalistes et ait été filmé en train de tenter de faire des tours de chien pour ses 54 000 abonnés YouTube sur sa chaîne « Je veux être un animal ».

Les habitants de Tokyo semblaient ravis de voir Toco, se penchant à côté du chariot pour prendre une photo avec la sensation désormais virale d’Internet.

Mais malgré la notoriété croissante, Toco n’est pas encore prêt à enlever son masque.

Toco a déclaré à MailOnline en mai de l’année dernière: «Depuis que je suis petit, je voulais être un animal. Je pense que c’est une volonté de transformation.

« J’y ai pensé depuis que je m’en souviens.

L’amateur de chiens a déclaré qu’il avait caché son identité et son visage humain au monde parce qu’il ne voulait pas être jugé par des personnes qu’il connaissait.

« Je ne veux pas que mes passe-temps soient connus », a-t-il déclaré, « surtout par les gens avec qui je travaille. »

« Ils pensent que c’est bizarre que je veuille être un chien. Pour la même raison pour laquelle je ne peux pas montrer mon vrai visage.

Puis à la fin de l’année dernière, Toco a dit au Miroir il n’a pas encore acquis suffisamment de confiance pour parler de son passe-temps à certains de ses amis les plus proches.

« Je le dis rarement à mes amis parce que j’ai peur qu’ils pensent que je suis bizarre », a-t-il déclaré. « Mes amis et ma famille ont semblé très surpris d’apprendre que je suis devenu un animal. »

Toco a déclaré qu’il aimait « faire des choses que seuls les chiens font ».

En septembre, Toco a tenté pour la première fois une promenade en plein air. Il a déclaré dans une vidéo YouTube documentant l’expérience qu’il se sentait « nerveux et un peu effrayé ».

« Je porte une laisse parce que les gens sont surpris quand ils me voient. Je suis très nerveux », a-t-il déclaré dans la vidéo.

‘Tu te souviens de tes rêves quand tu étais petit ? Vous voulez être un héros ou un sorcier.

L’homme non identifié, connu uniquement sous le nom de Toco, est représenté dans son costume de colley. Il compte plus de 54 000 abonnés YouTube sur sa chaîne « Je veux être un animal »

« Je me souviens d’avoir écrit dans mon livre de fin d’études primaires que je voulais être un chien et marcher dehors. »

Il a noté à quel point le vent était agréable dans sa fourrure et s’est roulé dans l’herbe de son jardin.

Toco a déclaré qu’il portait des sandales pour protéger ses pieds et le bas du costume de la saleté, après avoir dépensé près de 13 000 £ pour le faire sur mesure.

Ses vidéos désormais virales ont attiré des fans partageant les mêmes idées, l’un d’eux disant: « Vous nous inspirez aussi à réaliser nos rêves. »

Un autre a écrit: «J’espère que je deviendrai aussi l’animal que je veux être. Vous êtes une source d’inspiration pour nous.

société japonaise Zeppetqui crée des costumes pour des publicités télévisées et des films, a passé 40 jours à confectionner la tenue.

Un porte-parole a déclaré: « Inspiré d’un chien colley, il reproduit l’apparence d’un vrai chien marchant sur quatre pattes. »